GTA V już od dłuższego plasuje się w czołówce najlepiej sprzedających się gier w historii. Systematycznie publikowane są kolejne dane, które pokazują, że mimo upływu lat zainteresowanie GTA 5 przewyższa zainteresowanie wieloma nowościami. W minionym roku niewiele się zmieniło (a przynajmniej nie na niekorzyść, o czym nieco niżej), co pozwoliło przełamać kolejną imponującą barierę - GTA V sprzedało się w nakładzie 140 milionów egzemplarzy.

Per @strausszelnick in 2020, more copies of GTAV were sold than any other year except its launch year in 2013.