Koronawirus mało komu kojarzy się przyjemnie. Ubisoft bierze to pod uwagę myśląc o losach Rainbow Six Quarantine.

Ubisoft wciąż ocenia nazwę Rainbow Six Quarantine

Jeśli mówić o grach, które Ubisoft rozwija w mało charakterystycznej dla siebie ciszy, na myśl przychodzi przede wszystkim zapowiedziany podczas E3 2019 Rainbow Six Quarantine. Ostatnio została ona przerwana przez dyrektora generalnego francuskiego studia. Yves Guillemot nie przedstawił jednak jakichkolwiek informacji na temat rozgrywki, ale pochylił się nad kwestią, o której w ostatnim czasie zaczęto spekulować.

Chodzi o nazwę gry. Czego jak czego, ale kwarantanny większość ludzi ma już dość. Czy taki podtytuł mógłby zniechęcić graczy? Zasugerowali to niektórzy z inwestorów i okazuje się, że nie jest to bagatelizowany wątek. Ubisoft jest obecnie na etapie oceniania tytułu gry i nie da się wykluczyć, że ostatecznie zostanie on zmieniony. Jaką decyzję Wy byście podjęli?

„Pod Rainbow Six: Quarantine tworzymy produkt, który w rzeczywistości tak się dzisiaj nazywa. Jest to jednak czymś co oceniamy i zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się w przyszłości.”

Kiedy premiera Rainbow Six Quarantine?

Na temat Rainbow Six Quarantine nie mówiło się do tej pory wiele, Ubisoft był też bardzo oszczędny jeśli chodzi o prezentowanie materiałów promujących grę. Tak naprawdę cały czas możemy jednie odświeżać sobie pierwszy, krótki zwiastun, ale on wprowadza w klimat, nie prezentuje natomiast rozgrywki.

Być może wkrótce się to zmieni. Wedle ostatnich informacji prace nad grą postępują dobrym tempem, a premiera odbędzie przed końcem trzeciego kwartału tego roku, a więc najpóźniej 30 września.

Źródło: vg247

