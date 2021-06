Thermaltake Toughpower GF 850W to jeden z tych zasilaczy, który na papierze wygląda wprost rewelacyjnie – jest dobrze wykonany, ma długą gwarancją, a do tego został bardzo atrakcyjnie wyceniony. Jak jest w rzeczywistości?

ocena redakcji:









4,8/5

Thermaltake to jeden z najważniejszych i zarazem chyba jeden z najbardziej niedocenianych producentów zasilaczy komputerowych. Firma oferuje kilka ciekawych modeli z różnych segmentów cenowych, które kuszą dobrymi parametrami i atrakcyjną wyceną, ale na naszym rynku nie są tak popularne, jak produkty innych marek.

Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się modele Toughpower GF, które „na papierze” zapowiadają się bardzo obiecująco - mamy otrzymać porządny sprzęt z długą gwarancją, a na dodatek w atrakcyjnej cenie. Taka deklaracja na pewno zainteresuje sporo potencjalnych klientów. Nas też zainteresowała, więc postanowiliśmy ją sprawdzić w praktyce.

Czym się różnią zasilacze Thermaltake Toughpower GF i Toughpower GF1?

Na samym początku warto wyjaśnić jedną rzecz. W ofercie producenta znajdziemy dwie podobne serie zasilaczy, więc niektórzy mogą mieć problem z rozróżnieniem jednostek. Jaka jest różnica między nimi? Toughpower GF to właściwie zmodyfikowane modele Toughpower GF1 - producent wprowadził tutaj pewne „cięcia”, które pozwoliły obniżyć cenę zasilaczy:

moc znamionowa gwarantowana przy 40° C (zamiast 50° C)

wysokiej klasy japoński kondensator tylko po stronie pierwotnej (zamiast w całej konstrukcji)

większa tolerancja dla tętnień i regulacji napięć

standardowe przewody na wiązkach PCIe i EPS (zamiast 16AWG)

brak pasywnego trybu pracy wentylatora (Smart Zero Fan)

Oprócz tego Thermaltake oferuje modele Toughpower GF1 ARGB i Toughpower GF2 ARGB, które wyróżniają się podświetlanym wentylatorem.

Specyfikacja zasilaczy Thermaltake Toughpower GF

Seria Thermaltake Toughpower GF obejmuje cztery jednostki, które sprawdzą się w różnych konfiguracjach komputerów. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji poszczególnych modeli:

Model: Thermaltake Toughpower GF 550W

(PS-TPD-0550FNFAGE-2) Thermaltake Toughpower GF 650W

(PS-TPD-0650FNFAGE-2) Thermaltake Toughpower GF 750W

(PS-TPD-0750FNFAGE-2) Thermaltake Toughpower GF 850W

(PS-TPD-0850FNFAGE-2) Moc znamionowa: 550 W 650 W 750 W 850 W Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold Standard: ATX 2.53 ATX 2.53 ATX 2.53 ATX 2.53 Okablowanie: całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki: » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 4x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 4x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 4x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX

» FDD Wentylator: 140 mm (HDB) 140 mm (HDB) 140 mm (HDB) 140 mm (HDB) Zabezpieczenia » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» UVP Wymiary : 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm Gwarancja 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Wszystkie modele cechują się wysoką sprawnością energetyczną, mają w pełni modularne okablowanie i korzystają ze 140-milimetrowego wentylatora. Różnice między poszczególnymi wersjami sprowadzają się do mocy znamionowej i liczby dostępnych wtyczek zasilających.

Ile kosztują zasilacze Thermaltake Toughpower GF?

Zasilacze Thermaltake Toughpower GF oferują trochę gorszą specyfikację względem modeli Thermaltake Toughpower GF1, ale za to mają być dostępne w wyraźnie niższych cenach - w naszym kraju powinny one wynosić odpowiednio:

Thermaltake Toughpower GF 550W – 395 zł

Thermaltake Toughpower GF 650W – 425 zł

Thermaltake Toughpower GF 750W – 465 zł

Thermaltake Toughpower GF 850W – 530 zł

Modele Thermaltake Toughpower GF są jednymi z najtańszych zasilaczy w swoim segmencie (patrząc na konstrukcje o danej mocy, z certyfikatem 80 PLUS Gold i w pełni modularnym okablowaniem). Sporym atutem, który wyróżnia jednostki Tt, jest długa gwarancja - ta jest udzielana aż na 10 lat.

Budowa i wygląd zasilacza Thermaltake Toughpower GF 850W

Wraz z zasilaczem otrzymujemy modularne wiązki (w torbie), przewód zasilający oraz śrubki montażowe

W nasze ręce trafił Toughpower GF 850W, a więc najmocniejszy model z nowej serii – z założenia jest to jednostka, która sprawdzi się przy budowie wydajnych komputerów do gier lub mocnych stacji roboczych.

Zasilacz został zamknięty w ciemnej obudowie i jest trochę dłuższy od standardowych jednostek ATX (160 mm zamiast 140 mm). Uwagę zwracają podłużne otwory, które mają wspomagać wentylację, a przy okazji nadają konstrukcji ciekawszego wyglądu.

Seria Toughpower GF oferuje w pełni modularne okablowanie. Oznacza to, że użytkownik może podpiąć tylko te „kabelki”, które będzie wykorzystywać – takie rozwiązanie ułatwia składanie komputera i usprawnia wentylację w obudowie.

W modelu Toughpower GF 850W do dyspozycji oddano następujące wiązki:

ATX12V 24 pin – długość: 59 cm

EPS12V 8 pin – długość: 65 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 65 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 50 + 15 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 50 + 15 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 50 + 15 cm

4x SATA – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

4x SATA – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

4x SATA – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

4x MOLEX – długość: 50 + 15 + 15 + 15 cm

MOLEX -> FDD – długość: 15 cm

Ilość dostępnych wtyczek jest adekwatna do mocy jednostki – nie będzie problemu, aby podpiąć tutaj high-endowe konfiguracje z mocnym procesorem i nawet dwiema kartami graficznymi.

Producent zastosował długie, taśmowe wiązki (te mogłyby być jednak nieco dłuższe i bardziej elastyczne). Co warto podkreślić, prawie wszystkie kabelki (wyjątkiem jest adapter MOLEX na FDD) korzystają z przewodów o przekroju 18AWG. W serii GF1 wiązki EPS i PCIe wyposażono w mocniejsze przewody 16AWG.

Thermaltake Toughpower GF 850W - w sam raz dla mocniejszych zestawów

Thermaltake Toughpower GF 850W cechuje się mocą znamionową 850 W, ale moc szczytowa to już 1020 W (przy czym są to wartości dla pracy w temperaturze do 40 stopni Celsjusza – niższej niż w przypadku modeli GF1).

Co ważne, prawie całe obciążenie jest dostępne dla najważniejszej linii 12 V, więc nie powinno być problemów z zasileniem konfiguracji z wydajniejszym procesorem i/lub kartą graficzną. Łączna obciążalność linii 3,3 V i 5 V to z kolei 110 W.

Kolejnym atutem modeli Toughpower GF ma być wysoka sprawność energetyczna – producent chwali się certyfikatem 80 PLUS Gold (dla napięcia wejściowego 115 V), ale procedura certyfikacyjna nie została tutaj ukończona, więc nie znamy dokładnych wartości dla poszczególnych poziomów obciążenia. Podczas testów sprawdzimy, jak zasilacz wypada pod względem poboru energii elektrycznej.

Nad bezpieczeństwem jednostki czuwają wszystkie niezbędne zabezpieczenia: OCP (nadprądowe), OPP (przeciążeniowe), OTP (temperaturowe), OVP (przepięciowe), SCP (zwarciowe) i UVP (podnapięciowe).

Budowa zasilacza - strona pierwotna i wtórna

Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Thermaltake Toughpower GF 850W bazuje na platformie zaprojektowanej przez firmę Channel Well Technology (GPX). Tę samą konstrukcję można znaleźć w jednostkach Thermaltake Toughpower GF1, a także konkurencyjnych modelach Chieftronic PowerUP czy DeepCool GamerStorm DQ-M V2L.

Ogólna jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, aczkolwiek widać pewne „cięcia kosztów” po stronie wtórnej (co w tym segmencie cenowym wydaje się normalną rzeczą).

Do chłodzenia jednostki wykorzystano 140-milimetrowy wentylator Martech DF1402512SEHN z łożyskiem hydraulicznym (HBF - Hydralic Bearing Fan). Co warto podkreślić, wentylator nie oferuje pasywnego trybu działania (tak jak ten z modeli GF1).

W środku tradycyjnie znajdziemy dwa filtry EMI, które chronią sprzęt przed zakłóceniami elektromagnetycznymi z sieci. Część elementów przeniesiono na gniazdo sieciowe, a pozostałe znajdują się na głównym laminacie.

Producent zastosował też dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa - bezpiecznik (zabezpieczający przed zwarciem), warystor (zabezpieczający przed przepięciami), a także termistor NTC (chroniący przed dużymi prądami rozruchowymi). Mostek prostowniczy GBU 1506 przymocowano do niewielkiego radiatora.

Główny kondensator wyprodukowała japońska firma Nichicon (560 µF/400 V) – to model GG(M) o wytrzymałości termicznej do 105 stopni Celsjusza. Układ aktywnej korekcji mocy (APFC) obejmuje dwa tranzystory 60SA1150 (nie mogliśmy zidentyfikować ich producenta) oraz diodę ON Semiconductor 1M37AR FFSP. Elementy przymocowano do grubej płytki pełniącej rolę radiatora

Zastosowana platforma bazuje na topologii całego mostu w połączeniu z układem rezonansowym LLC. Znajdziemy tutaj cztery tranzystory Perfect Intelligent Power Semiconductor PTA20N50A, które przymocowano do dużej płytki i żebrowanego radiatora.

Po stronie wtórnej oczywiście zastosowano konwertery DC-DC, które powinny przekładać się na stabilniejsze napięcia wyjściowe.

Kontroler oraz tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 i 5 V umieszczono na pionowej płytce drukowanej (nie byliśmy w stanie odczytać ich oznaczeń), natomiast układy z linii 12 V przeniesiono na rewers laminatu (do ich chłodzenia wykorzystano dwa srebrne radiatory).

Filtrowaniem napięć wyjściowych zajmują się kondensatory mniej renomowanych marek - mamy tutaj do czynienia z elektrolitycznymi modelami ChengX i Jun Fu oraz polimerowymi Chinsan (umieszczono je również na pionowej płytce drukowanej z gniazdami do wpięcia modularnych wiązek).

Nad bezpieczeństwem jednostki czuwa scalak IN1S429I-DCG. Na głównym laminacie znajdziemy też kontroler PWM Power Integrations TNY278PG.

Test zasilacza Thermaltake Toughpower 850W

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocnym procesorem i dwoma kartami graficznymi - taka konfiguracja może symulować bardzo wydajny zestaw do gier lub mocną stację roboczą:

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech scenariuszy:

spoczynek - brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie - obciążenia procesora i karty GeForce GTX 1080 Ti

mocne obciążenie - obciążenie procesora i obydwóch kart graficznych

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 60 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 62 be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 62 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 62 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 63 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 66

Pobór mocy: Normalne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 420 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 424 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 424 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 426 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 426 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 442

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 702 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 707 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 712 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 720 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 726 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 757

Deklaracje producenta mają przełożenie na pomiary poboru energii elektrycznej. Toughpower GF 850W z certyfikatem 80 PLUS Gold to jeden z najefektywniejszych modeli w naszym zestawieniu - może się on równać z innymi modelami ze "złotym certyfikatem".

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Pomiary napięć wyjściowych pozytywnie nas zaskoczyły - odczyty bez problemu mieściły się w normie, a regulacja nie przekraczała 1%. Warto jednak zaznaczyć, że zasilacz był przez nas obciążony mniej więcej tylko w 3/4.

Thermaltake Toughpower GF 850W - można tanio i dobrze

Toughpower GF 850W zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Nie chodzi jednak o pokaz możliwości za kosmiczne pieniądze. Thermaltake przygotował konstrukcję, która wyróżnia się dobrymi parametrami, a przy tym jest dostępna w atrakcyjnej cenie – taki sprzęt na pewno spotka się ze sporym zainteresowaniem klientów, szczególnie w naszym kraju, gdzie kluczową kwestią jest właśnie opłacalność zakupu.

Model Toughpower GF 850W został zaprojektowany z myślą o mocniejszych konfiguracjach – świadczy o tym nie tylko moc znamionowa, ale też długie i w pełni modularne okablowanie. Nie będzie problemu, aby zasilić nim zestawy wyposażone w high-endowy procesor i nawet dwie wydajne karty graficzne.

Mimo cięć w konstrukcji, jednostka wyróżnia się całkiem dobrą jakością wykonania. Możemy zatem liczyć na wysoką efektywność energetyczną i stabilne napięci wyjściowe. Jedyne do czego można się doczepić to to, że producent nie zdecydował się na zastosowanie wentylatora z pasywnym trybem działania (który jest obecny w lepszych modelach Toughpower GF1).

Biorąc pod uwagę cenę zasilacza (u nas powinna wynosić około 465 złotych), mamy do czynienia z naprawdę atrakcyjną propozycją – trudno o produkt konkurencji, który oferowałby takie możliwości w podobnej cenie. Szczególnie, że Thermaltake udziela na swój produkt aż 10-letniej gwarancji, co w tej klasie sprzętu jest rzadkością.

Opinia o Thermaltake Toughpower GF 850W Plusy wysoka sprawność energetyczna,

stabilne napięcia wyjściowe,

długie, estetyczne i całkowicie modularne okablowanie,

10 lat gwarancji,

atrakcyjna cena. Minusy brak pasywnego trybu działania wentylatora.

Ocena końcowa 96% 4.8/5