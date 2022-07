W jakie gadżety warto zainwestować, by nasz rower zyskał na praktyczności? A może gadżety rowerowe kupuje się jako swoistą fanaberię, wyłącznie dla własnej przyjemności? Sprawdźmy najciekawsze gadżety na rower, które czasem mają również wymiar praktyczny!

Rower to nie tylko doskonały wynalazek w kontekście czysto transportowym, który po latach przeżywa dziś w naszym kraju prawdziwy renesans. Rower może stać się również pasją i sposobem na życie, a to sprawia, że wszyscy prawdziwi gadżeciarze jeżdżący na rowerze mogą dać upust swojej fantazji, przyozdabiając go w rzeczy czasem potrzebne, a czasem… po prostu fajne.

Gadżety praktyczne czy gadżety for fun?

Wybierając gadżety na rower mamy nie lada orzech do zgryzienia! I to nie chodzi nawet o to, że na rynku gadżetów dla rowerzystów jest prawdziwe zatrzęsienie różnego rodzaju produktów, ale o to, czy postrzegamy gadżety jako niepraktyczne, acz ciekawe i zabawne, czy jako praktyczne, a przy tym pomysłowe i tym samym ciekawe? W tym zestawieniu postawiliśmy na to drugie kryterium, decydując się na wybór gadżetów czasem może oczywistych, ale zawsze praktycznych.

Nie znajdziecie tu choćby świecących prętów montowanych do szprych, czy dzwonków grających Marsz imperialny. Przekrój propozycji będzie jednak szeroki, a każdą z nich będzie można potraktować jako coś praktycznego, choć czasem dla ogółu rowerzystów, a czasem dla węższej grupy pasjonatów. Czas, start!

Przydatne gadżety rowerowe

Spigen Gearlock - doskonały uchwyt na telefon do roweru

Gearlock to genialne rozwiązanie, pozwalające na montaż smartfona na kierownicy lub mostku roweru. Jest stosunkowo niedrogie (choć znajdziemy i tańsze alternatywne mocowania), trzyma telefon w ryzach wyjątkowo pewnie, a przy tym prezentuje się doskonale. Gearlock jest dość minimalistyczny i przypomina konstrukcją uchwyty do liczników rowerowych, dzięki czemu wspaniale sprawdza się nie tylko w rowerach miejskich czy trekkingowych, służących do transportu lub rekreacji, ale nawet w wyczynowych szosach czy wszędobylskich gravelach lub MTB. Gearlock działa na bardzo prostej zasadzie - do obudowy smartfona przyklejamy uchwyt montażowy, który następnie na zasadzie obrotowej montujemy w ramieniu Gearlock lub w podstawce na mostek czy kierownicę. I to wsio! Proces jest banalny, a jakość uchwytu bezkonkurencyjna. Spigen Gearlock obok konkurencyjnego i droższego QuadLocka to bezapelacyjnie najlepszy uchwyt na smartfon do roweru, a tym samym gadżet z kategorii must have!

Garmin Varia RTL 515 - rowerowy radar i lampka tylna

Oto propozycja dla tych, którzy uważają, że bezpieczeństwo to podstawa. Garmin Varia to tylna lampka rowerowa, którą na tle konkurencji wyróżnia obecność radaru. No dobra, ale po co taki radar na rowerze? Odpowiedź jest oczywita - po to, by poprawić nasze bezpieczeństwo. Varia choćby po sparowaniu z licznikiem jest w stanie przekazywać nam informacje o nadjeżdżających i czających się za naszymi plecami samochodach! Urządzenie to absolutny top jeśli chodzi o gadżety poprawiające bezpieczeństwo rowerzysty, sprawia bowiem, że nawet w deszczową czy wietrzną pogodę, kiedy jadąc rowerem po szosie, nie zawsze jesteśmy w stanie usłyszeć nadjeżdżające samochody, otrzymujemy powiadomienie, że ktoś zaraz zdecyduje się nas wyprzedzić. To pozwala nam w skrajnych warunkach zjechać do prawej krawędzi jezdni lub schować się za plecami kolegi czy koleżanki, jeśli akurat jechaliśmy po ulicy obok siebie (co jest zasadniczo dozwolone, jeśli nie utrudniamy manewrów innym pojazdom). Garmin Varia to najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego typu na rynku, które łączy wysokiej jakości oświetlenie tylne z radarem.

ABUS Combiflex - małe i lekkie zapięcie rowerowe

Genialne, małe zapięcie rowerowe, które zawsze można mieć przy sobie? Oto ABUS Combiflex! Ta cienka linka w małej plastikowej obudowie to doskonały towarzysz rowerowych wycieczek, który sprawia, że podczas szybkiej wizyty w sklepie rower będziemy mogli bez strachu zostawić bez opieki. Rzecz jasna, nie jest to zapięcie, którym można przypinać rower na dłużej, gdyż taką linkę jak ta w modelu Combiflex można przeciąć choćby ogrodowym sekatorem. To gadżet, za pomocą którego przypniemy rower na szybko, kiedy wchodzimy do osiedlowego sklepu czy na stację benzynową, by zrobić drobne zakupy w trasie. Plusy tego modelu od ABUSa to niewielkie rozmiary, znikoma waga i minimum bezpieczeństwa. Owszem minimum, gdyż Combiflex ma zabezpieczyć rower przed głupimi pomysłami przypadkowych złodziei, którzy to mogliby połasić się na stojący pod sklepem nieprzypięty rower. Wprawionym w kradzieżach recydywistom, którzy nie wychodzą z domu bez przecinaka czy szlifierki kątowej w plecaku, ta linka raczej nie przeszkodzi, ale ilu takich znajdziemy zupełnym przypadkiem w trakcie wycieczki rowerowej? No właśnie.

AFTERSHOKZ OpenMove - bezpieczne słuchawki na rower

Przystępne cenowo, a do tego względnie bezpieczne słuchawki na rower? AFTERSHOKZ OpenMove! Słuchawki te pracują w oparciu o przewodnictwo kostne, co pozwala rowerzyście nie tylko słuchać muzyki, która uprzyjemnia jazdę, ale i słyszeć wyraźnie dźwięki otoczenia, co jest wyznacznikiem bezpieczeństwa na rowerze. OpenMove grają na przyzwoitym poziomie, w zupełności wystarczającym, by cieszyć się muzyką podczas jazdy na rowerze, są lekkie i w zasadzie szybko zapominamy o tym, że w ogóle mamy je założone. Efekt jazdy ze słuchawkami tego rodzaju można porównać do słuchania radia w samochodzie, muzyka nam przygrywa, a my ciągle możemy koncentrować się na jeździe. Gadżet dla tych, którzy nie wyobrażają sobie sportu i rekreacji bez muzyki.

XIAOMI Portable Electric Air Compressor 1S - elektroniczna pompka do roweru

Do roweru potrzebna jest pompka, ale to chyba jasne, prawda? Po co jednak wybierać klasyczne rozwiązania, skoro można pójść z duchem czasu i wpuścić trochę technologii do swojego rowerowego uniwersum! I tu wchodzi pompka od XIAOMI, cała na czarno. XIAOMI Portable Electric Air Compressor 1S (nazwa cudna, typowa dla produktów tej firmy) to gadżet z kategorii tych praktycznych i przemyślanych. Wystarczy podpiąć wężyk do wentyla i bez wysiłku pozwolić pompce zrobić resztę, czyli dopompować opony do określonego, pożądanego ciśnienia. Pompka pracuje zarówno z wentylami Schrader jak i Presta i daje radę dopompować opony do ciśnienia rzędu 150 psi. Do ładowania używamy przewodu z końcówką USB typu C, a samo urządzenie możemy bez obaw zapakować do torby lub plecaka na wycieczkę, gdyż waży mniej niż 500 gramów. Genialny w swojej prostocie, praktyczny gadżet dla rowerowych turystów.

Nie tylko gadżety? W co bezwzględnie warto wyposażyć siebie i rower?

Rowerowe gadżety nie wyczerpują listy przedmiotów, w które warto się wyposażyć, kiedy zaczynamy przygodę z rowerem lub przenosimy naszą pasję na wyższy poziom. Lista ta jest długa, ale znajdują się na niej propozycje będące swoistym must have dla każdego rowerzysty. Zestawienie tych niezbędnych gadżetów, akcesoriów i części do roweru otwierają kaski, czyli coś dla każdego świadomego rowerzysty więcej niż oczywistego. W Polsce nie mamy może obowiązku jeżdżenia w kasku, ale w tak wymiernym stopniu podnosi on nasze bezpieczeństwo, że powinien być on obligatoryjnie założony na głowę, gdy tylko wsiadamy na rower. Nawet kiedy udajemy się do sklepu, te kilkaset metrów od naszego mieszkania!

Poza kaskiem powinniśmy wyposażyć nasz rower w dzwonek oraz odblaski (te akurat akcesoria są obowiązkowe), a także oświetlenie - może być czysto sygnalizacyjne, ale lepiej nie oszczędzać i kupić coś, co naprawdę oświetli nam drogę po zmroku. Poza tym, w plecaku czy torbie zawsze powinniśmy wozić ze sobą zapasową dętkę, małą pompkę i rowerowego multitoola łyżki do opon, by wyratować się z opresji na trasie wycieczki lub podczas treningu. Nie zaszkodzi też małe pudełeczko z łatkami do dętek lub przyborami do naprawy koła, jeśli jeździmy w systemie bezdętkowym. Nie zapominajmy również o bidonie lub bidonach - zwłaszcza gdy temperatura wskakuje powyżej 30 stopni nawodnienie na rowerze to podstawa!