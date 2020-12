Obecnymi czasy dosyć łatwo jest zakupić podstawowe routery już wyposażone w najnowsze Wi-Fi 6. TP-Link RE505X to propozycja rozszerzenia zasięgu tych najtańszych modeli - w taki sposób, aby nadal zachować wszystkie zalety nowego standardu. Sprawdzimy, jak wypada w praktyce!

4,5/5

Wzmacniacz zapakowano dosyć oszczędnie, ale może to wynikać z tego, że w opakowaniu nie znajdziemy nic poza samym repeaterem. Szkoda trochę, że producent nie pomyślał, aby dołączyć kabel sieciowy, ponieważ urządzenie potrafi działać jako punkt dostępowy.



W środku znajdziemy jedynie instrukcję szybkiego montażu i konfiguracji, choć to proces tak prosty, że nawet to można było sobie podarować ;)

Repeater może również dobrze się prezentować w gniazdku

Po wydobyciu wzmacniacza z tekturowej wytłoczki od razu poczujemy, że trzymamy w rękach sprzęt z wyższej półki – masa, jak i jakość użytych plastików, dają taki efekt. Bardzo przyjemnie działa też mechanizm regulacji anten.



Regulacja tylko w jednej osi, ale to i tak więcej, niż zwykle takie urządzenia oferują.

Na przedniej ściance umieszono aż 4 diodki sygnalizujące kolejno status: zasilania, siły sygnału od routera, aktywności sieci 2,4 GHz i 5 GHz. Całość ładnie opisano, a diody świecą przyjemnym błękitnym światłem, gdy wszystko jest w porządku (choć oczywiście można je wyłączyć w aplikacji).



4 diodki to więcej niż niejeden router posiada.

Co umieszczono na bokach TP-Link RE505X?

Z boku (lewego, patrząc na urządzenie wpięte do kontaktu) umieszczono złącze RJ45 o przepustowości 1 Gbps – może ono działać zarówno jako gniazdo do komunikacji z routerem, jak i do dalszego rozpowszechniania sygnału otrzymanego bezprzewodowo (np. przez podpięcie przełącznika możemy w ten sposób dostarczyć Internet do kilku urządzeń pozbawionych własnego adaptera Wi-Fi).



1000 Mbps to optymalna wartość dla takiego urządzenia – nie za mało, ani też zbędnie za dużo.

Z drugiego boku mamy przyciski szybkiego przyłączania urządzeń do sieci Wi-Fi (WPS) oraz ukryty głębiej przycisk od restartowania i resetowania sprzętu.



Przycisk resetowania umieszczono tak, że w razie potrzeby nie trzeba nurkować pod urządzenie wpięte do kontaktu, ale jednocześnie nie ma ryzyka przypadkowego przywrócenia ustawień.

Ostatecznie z tyłu RE505X znajdziemy wtyk, którym wpinamy go do kontaktu. Jest na tyle zdystansowany, że nawet głębokie kontakty nie powinny stanowić problemu.



Wąska końcówka będzie pasować do każdego typu gniazdka, choć szerokość samego urządzenia w niektórych listwach przysłoni sąsiednie gniazda.

Specyfikacja TP-Link RE505X

Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 2 dookólne, mocowane na stałe, regulowane w jednej osi Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 1200 Mb/s (802.11ax);

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 1 x RJ45 LAN (1000Mbps) Przyciski: WPS, Reset/Restart Wymiary i waga: 74×46×125 mm, 422 g Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości (2 zakresy);

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2;

OneMesh; Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 379 zł

Bajecznie prosta konfiguracja – RE505X powinien być wzorem dla innych wzmacniaczy Wi-Fi

Po podpięciu wzmacniacza do prądu wystarczy chwilkę odczekać aż zapali się na stałe dioda zasilania. W czasie, gdy na to oczekujemy, można pobrać aplikację TP-Link Tether i następnie przy jej pomocy skonfigurować nasz wzmacniacz (można to też zrobić przez przeglądarkę, ale jest to mniej wygodne).



Konfiguracja nie wymaga żadnej wiedzy technicznej - to bardzo ważne w tego typu sprzęcie.

Proces konfiguracji wymaga od nas wskazania, jaką sieć chcemy wzmocnić (co ciekawe, można wybrać niezależnie zakres 2,4 GHz oraz 5 GHz), a następnie możemy edytować nazwę naszego punktu - domyślnie dodawane jest „_extended” do nazwy sieci głównej. Proces kończymy ustalając hasło dostępu do wzmacniacza. Po udanej konfiguracji repeater sam się zrestartuje, a aplikacja automatycznie zaproponuje przełączenie na nową sieć. Od tego momentu możemy cieszyć się Internetem w miejscach, gdzie wcześniej go brakowało. Korzystając z aplikacji Tether w każdej chwili możemy też sprawdzić status połączeń.



Aplikacja pozwala też łatwo blokować dostęp do swojej sieci wybranym z listy urządzeniom.

Aplikacja podpowie nam nawet, że punkt dostępowy jest za daleko lub że mógłby być dalej. W ustawieniach znajdziemy nawet opcję ręcznego wyboru metody komunikacji każdego z kierunków lub wcześnie wspomnianą opcję zmiany trybu pracy na punkt dostępowy.



Ustawień jest całkiem sporo jak na "tylko" wzmacniacz.

Samych ustawień nie ma już dużo więcej i trochę brakuje opcji wyboru np. kanału albo wymuszenia pracy w trybie AX. Musimy też zwrócić uwagę na to, że po przełączeniu urządzenia na tryb punktu dostępowego tracimy dostęp do jego konfiguracji przez aplikację i w celu przywrócenia trybu wzmacniacza bezprzewodowego konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych.



Jeżeli nasz wzmacniacz działałby za mocno, to można sąsiadowi ograniczyć do niego dostęp, zmniejszając w ustawieniach zasięg działania ;)

Ostatnia sprawa to wsparcie dla OneMesh, dzięki któremu wzmacniacz będzie mógł pracować jako węzeł sieci kratowej (czyli właśnie Mesh). Standard ten wspiera większość nowych routerów Wi-Fi 6 (w tym testowany przez nas TP-Link Archer AX50) i śmiało można powiedzieć, że to zupełnie nowy poziom wzmacniania sieci.

Standard OneMesh to bez wątpienia przyszłość dla domowych routerów – wygoda i szybkość, ale przede wszystkim uniwersalność i kompatybilność to największe atuty tego rozwiązania

Różnica między OneMesh a standardowym wzmacnianiem sygnału jest taka, że nie musimy się ręcznie przełączać na wzmocnioną sieć – wzmacniacz jest niejako przedłużeniem anteny naszego routera. Zalet takiego rozwiązania raczej nie musimy wymieniać :)

Jak testowaliśmy TP-Link RE505X?

Do testów użyliśmy karty TP-Link TX3000E opartej o układ Intel AX200, a do sprawdzenia większego obciążenia użyte zostały laptopy z układem AX201 (obecnie najpopularniejszy i w zasadzie jedyny dostępny moduł ze wsparciem dla Wi-Fi 6). Wszystkie urządzenia pracowały na dyskach SSD, a router bazowy użyty w tym teście to system Mesh Deco X60. Niestety Deco nie jest zgodny z OneMesh, więc tego jednego trybu nie mogliśmy sprawdzić. Poniżej rzut lokalizacji testowej.



Na pomarańczowo oznaczono lokalizację routera, a na niebiesko miejsce instalacji wzmacniacza.

Jak możecie pamiętać z poprzednich testów sprzętu sieciowego na naszym portalu, lokalizacja nr 6 zawsze miała największy problem z zasięgiem i przepustowością Wi-Fi. Dlatego też wzmacniacz został umieszczony możliwie blisko tej lokalizacji, ale tak, aby nadal raportował optymalną pozycję w aplikacji. Testy rozpoczęliśmy od sprawdzenia siły sygnału.

Pomiar siły sygnału TP-Link RE505X [dBi]

Legenda: Sygnał z routera (5 GHz)

TP-Link RE505X (5 GHz) Lokalizacja testowa nr 3 -57

-42 Lokalizacja testowa nr 4 -59

-45 Lokalizacja testowa nr 5 -66

-39 Lokalizacja testowa nr 6 -72

-47

Nie da się ukryć, że problem z zasięgiem został rozwiązany - zarówno lokalizacja 5, jak i 6, dysponują teraz pełnym zasięgiem. Pytanie jednak, jak wypada transfer. Tutaj testy przeprowadziliśmy w dwóch trybach – połączenia bezprzewodowego (czyli całkowicie bez kabli) oraz łącząc wzmacniacz z routerem przewodowo.

Pomiar przepustowości Wi-Fi TP-Link RE505X [Mbps]

Legenda: Bezpośrednio z routera

TP-Link RE505X przewodowo

TP-Link RE505X bezprzewodowo Lokalizacja testowa nr 3 434

540

132 Lokalizacja testowa nr 4 410

571

132 Lokalizacja testowa nr 5 290

708

134 Lokalizacja testowa nr 6 174

674

131

Wyniki pomiarów trybu przewodowego są wyśmienite – nasz wzmacniacz pozwolił utrzymać w całym domu prędkość Wi-Fi na poziomie kabla sieciowego. Niestety tego samego nie można powiedzieć o trybie bezprzewodowym. Tu wydajność spadła dosyć znacznie, gdyż komunikacja z routerem zaczęła stanowić wąskie gardło w komunikacji.

TP-Link RE505X to urządzenie dwuzakresowe, co oznacza, że nie posiada dedykowanego zakresu do komunikacji z naszym routerem, ale można jeden z zakresów do tego celu oddelegować

Sprawdziliśmy jeszcze, czy sytuacja się poprawi, jeśli wymusimy w aplikacji separację zakresów, lecz niestety w obu przypadkach (komunikacji repeatera z routerem przez zakres 2,4 GHz oraz 5 GHz) wyniki wyszły tylko (minimalnie) gorsze, niż gdy używaliśmy ustawień domyślnych. Nieco sytuację poprawiło przeniesienie punktu nieco bliżej routera (do lokalizacji nr 3), jednak nadal ograniczeni byliśmy do około 180 Mbps w komunikacji bezprzewodowej.

Prędkość przesyłania małych i średnich plików przez TP-Link RE505X [Mbps]

Legenda Wi-Fi -> Wi-Fi

Lan -> Wi-Fi Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 251

708 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 182

550 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 26

31 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 7

9

Następne, co zweryfikowaliśmy, to prędkość kopiowania danych pomiędzy interfejsami LAN i Wi-Fi samego wzmacniacza. Wyniki są bardzo dobre jak na tego typu urządzenie, choć przyznamy, że oczekiwaliśmy wyższej prędkości dla małych porcji danych. Na koniec sprawdziliśmy jeszcze prędkość działania Wi-Fi, gdy jednocześnie obciążymy je transferem między czterema urządzeniami.

Prędkość kopiowania danych przez Wi-Fi – wielu klientów [Mbps]

Wi-Fi -> Wi-Fi 251 2x Wi-Fi -> Wi-Fi 207

Trudno oczekiwać od urządzenia ze wsparciem tylko dla MU-MIMO 2x2, aby mogło bez strat obsługiwać 4 klientów. Zaznaczamy jednak, że przy dużej liczbie jednocześnie podłączonych klientów, Wi-Fi 6 sprawuje się znacznie lepiej niż poprzednie jego wersje.

Czy wzmacniacz Wi-Fi TP-Link RE505X pobiera dużo energii?

Dobrą informacją jest to, że mimo przeskoku na Wi-Fi 6, nie wzrósł znacząco pobór energii. Wzmacniacz w szczycie obciążenia nie przekracza 6 W poboru prądu z gniazdka, co czyni go znacznie oszczędniejszym od typowego routera.

Dla kogo TP-Link RE505X to idealny produkt?

Wzmacniacz, który dzisiaj przetestowaliśmy został wyceniony na zdecydowanie niemałą kwotę – w sklepach znajdziecie go w cenie między 300 a 400 zł, co czyni go droższym od sporej części routerów poprzedniej generacji. Z drugiej strony jest od nich szybszy, więc trudno się tej cenie dziwić. W naszym odczuciu dzięki OneMesh idealnie dopełni model TP-Link Archer AX50, jeżeli pomimo jego świetnych osiągów nadal znajdą się w domu miejsca z niższą przepustowością Wi-Fi lub zupełnym jego brakiem.



Niepozorny sprzęt, a może całkowicie odmienić nasz komfort korzystania z domowej sieci Wi-Fi.

Wzmacniacz najlepiej sobie radzi, gdy mamy możliwość podpięcia go przewodowo, ale oczywiście zwykle kupuje się tego typu sprzęt, gdy takiej możliwości nie ma. Łącząc się bezprzewodowo z naszym routerem, należy liczyć się ze znacznym spadkiem wydajności. Jedyna sytuacja, gdy bezprzewodowo wykorzystamy potencjał RE505X, to podpięcie się do routera przez zakres 5 GHz i dalej rozprowadzenie sygnału przewodowo w miejscu, gdzie kabel nie został doprowadzony. Tu możemy liczyć nawet na blisko 300 Mbps transferu.

Możliwość pracy jako węzeł OneMesh to niekwestionowalny atut wzmacniacza TP-Link RE505X” – niedużym kosztem możemy zbudować bardzo rozbudowaną sieć kratową

Finalnie, biorąc jeszcze pod uwagę jakość wykonania oraz łatwość konfiguracji, wystawiamy TP-Link RE505X solidną ocenę: dobry z plusem. Z zadania, jakie miał spełniać, wywiązuje się wyśmienicie i realnie do pełni szczęścia (i oceny wzorowej) brakuje mu tylko tego dodatkowego zakresu 5 GHz do komunikacji z routerem.

Ocena TP-Link RE505X

Dobry zasięg (tak odbioru, jak i nadawania sygnału)

Rewelacyjna przepustowość w trybie punktu dostępowego

Przyzwoita wydajność w trybie bezprzewodowym

Tryb OneMesh

Bardzo prosta obsługa i konfiguracja przez aplikację

Wysoka jakość wykonania



Brak dedykowanego zakresu do komunikacji z routerem

Brak wsparcia dla zabezpieczeń WPA 3

Brak kontroli nad urządzeniem po przełączeniu na tryb AP

Cena mogłaby być ciut niższa

92% 4,6/5

