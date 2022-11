Wojciech Spychała Czy tryb sportowy na TV ma sens?

Większość współczesnych telewizorów posiada w ustawieniach specjalny tryb „Sportowy” jednak nie działa on za każdym razem tak samo. Różnice w jego funkcjonowaniu mogę się pojawić nawet w obrębie różnych modeli jednego producenta, a z pewnością występują pomiędzy różnymi producentami.



Co najczęściej zmienia tryb sportowy?



Aktywowanie trybu sportowego praktycznie zawsze wiąże się z aktywowanie dodatkowych upłynniaczy ruchu. Proces ten jest daleki od doskonałego i tak wygenerowany obraz potrafi wyglądać bardzo sztucznie, co wynika z dużych uproszczeń, z jakich korzystają telewizory w czasie szacowania tego, co ma zawierać wygenerowana klatka obrazu. Niemniej pozwala to w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych telewizorów i uzyskać znacznie płynniejszy spektakl na ekranie. W pewnym sensie, taki obraz wygląda bardziej naturalnie, co dobrze pasuje do relacji sportowych, które przecież mają być możliwie realne i obdarte z „kinowości”.



Pozornie może to brzmieć podobnie do działania funkcji NVIDIA DLSS 3, która do generowania dodatkowych klatek w grach używa dedykowanych rdzeni oraz skomplikowanego procesu „deep learningu”, jednakże na celu, który mamy osiągnąć, podobieństwa się kończą – obraz w telewizorach jest znacznie bardziej nacechowany błędami w sztucznie generowanych klatkach, które czasami mogą nawet negatywnie wpłynąć na odbiór.



Słowem…



Warto dokładnie sprawdzić jak nasz model telewizora sobie z tą funkcją radzi oraz na ile odpowiada nam takie sztuczne podbicie płynności animacji.



Co jeszcze oferuje tryb sportowy?



Często profil sportowy dodatkowo jeszcze podkręca do maksimum jasność telewizora i podbija parametr gamma (odpowiedzialny również za postrzeganie jasności). Pozwala to łatwiej wyłapywać szczegóły na ekranie oraz oczywiście przydaje się podczas oglądania relacji w mocno oświetlonym pomieszczeniu (a tak zwykle oglądamy mecze).



Niektóre telewizory dodatkowo jeszcze sztucznie podkręcają ostrość obrazu w trybie sportowym, co pozwala wyraźniej widzieć małe obiekty (jak np. piłka tenisowa). Równie często obniżana jest temperatura bieli (zatem jej barwa) – obraz staje się znacznie „chłodniejszy” w odbiorze (znacząco odbiega od norm przyjętych dla filmów).



To może lepiej sprawdzi się tryb gry?



Cóż, ten wbrew pozorom jest niemal całkowitym przeciwieństwem trybu sportowego – tutaj telewizory wyłączają zwykle wszystkie upłynniacze, aby zmniejszyć opóźnienia. Jeżeli nie zależy nam na tym, aby o „golu” dowiedzieć się 0,1 s przed sąsiadem, to raczej nie zalecam używania tego trybu podczas oglądania transmisji. A z całą pewnością odradzam używania trybu sport podczas grania, nawet, jeżeli gramy w FIFĘ, ;)