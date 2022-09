Rok szkolny właśnie się rozpoczął, niebawem rozpocznie się również rok akademicki. W obu przypadkach potrzebny jest odpowiedni sprzęt do nauki, ale też uniwersalny, na którym można się porządnie zrelaksować.

Dobry laptop lub tablet to sprzęt, który jest przede wszystkim praktyczny. Wszak trudno wyobrazić sobie dziś naukę bez komputera, a ten i w czasie wolnym jest niezastąpiony. Jaki jednak konkretnie model warto kupić na powrót do codzienności z tegorocznych wakacji?

Laptop gamingowy – to nie znaczy: tylko do gier

Dobrymi laptopami zdecydowanie można nazwać modele Lenovo z serii IdeaPad Gaming 3. To, co je charakteryzuje, to dobra specyfikacja za stosunkowo niewielkie pieniądze. To uniwersalne maszyny, które bez zarzutu radzą sobie z podstawowymi zadaniami, takimi jak przeglądanie sieci czy korzystanie z Worda i innych programów biurowych, ale świetnie nadają się też do oglądania filmów i – w końcu nazwa nie jest przypadkowa – grania.

Każdy laptop spod tego znaku ma na pokładzie przyzwoity procesor z rodziny Intel Core lub AMD Ryzen oraz dedykowaną kartę graficzną – aż do reprezentantek serii Nvidia GeForce RTX 30. To zaś w zupełności wystarcza, by móc bawić się przy najnowszych tytułach. Może i nie zawsze na maksymalnych ustawieniach, ale za to gdziekolwiek tylko chcesz. Te laptopy mają też niezłe wyświetlacze, pełnowymiarowe klawiatury i karty Wi-Fi w nowym standardzie, więc i do rozgrywki online będą jak znalazł.

Jeżeli jednak uważasz się za rasowego gracza i potrzebujesz jeszcze mocniejszego sprzętu, to sprawdź konkretne laptopy gamingowe Lenovo Legion 5 Pro. W najnowszej, 7. generacji możesz liczyć na topowe podzespoły, dzięki którym nic nie będzie stało ci na przeszkodzie do poznawania nowiutkich produkcji w ich najpełniejszych wydaniach.

Spójrz tylko: masz tu procesor Intel Core 12. generacji, masz grafikę Nvidia GeForce RTX 30 z ray-tracingiem i masz 165-hercowy wyświetlacz z Dolby Vision HDR i czasem reakcji na poziomie 3 ms. Do tego Lenovo dorzuca jeszcze swój silnik Legion AI, który na bieżąco optymalizuje działanie laptopa w taki sposób, by moc nie była w żaden sposób marnowana, lecz by napędzała ona grę, zapewniając maksymalną liczbę klatek na sekundę. Równocześnie świetna klawiatura z podświetleniem RGB i zaawansowane systemy chłodzenia dbają o twój komfort podczas rozgrywki (i nie tylko).

Promocja: kup Lenovo IdeaPad lub Legion i zyskaj 300 zł I tu jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli jesteś uczniem lub studentem, to kupując laptopa z serii IdeaPad Gaming 3 lub Legion 5 Pro możesz otrzymać trzy stówki zwrotu. Wystarczy, że dokonasz zakupu do końca września (w sklepie partnerskim, a są nimi między innymi Komputronik, RTV EURO AGD, Media Expert, Neonet, Media Markt czy Morele), a następnie wypełnisz formularz zgłoszeniowy na stronie akcji WYPRAWKA! Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły i istotne informacje na temat promocji.

Lenovo ma laptopy nie tylko dla graczy

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest graczem. Każdy jednak zasługuje na to, by komputer był dla niego odpowiednim wsparciem. W nauce, pracy i najróżniejszych formach rozrywki jak najbardziej będzie nim Lenovo ThinkBook 15 2. generacji. To wydajny, a zarazem bezpieczny i funkcjonalny laptop. O to pierwsze dbają układy Intel Core, o drugie – moduł TPM czy samonaprawiający się BIOS i militarny certyfikat wytrzymałości, a o trzecie – między innymi łączność Wi-Fi 6 i Thunderbolt 4.

Długi czas działania na baterii również jest charakterystyczny dla tych nowych ThinkBooków, podobnie jak świetne wyświetlacze. Oferują rozdzielczość Full HD i w wybranych modelach pokrywają nawet 100% palety sRGB. Wszystko to zaś zamknięte jest w smukłej i eleganckiej konstrukcji, która nie tylko doskonale się prezentuje, ale też sprzyja przenoszeniu komputera z miejsca na miejsce. Możesz pracować w dowolnym miejscu swojego mieszkania, jak i poza jego czterema ścianami.

A może jednak tablet? Dotykowy ekran ma swoje plusy

Tablet jest już nieco innym rodzajem sprzętu, ale w równym stopniu wartym uwagi. To świetna opcja dla osób, dla których absolutnym priorytetem jest mobilność komputera. To lekkie i smukłe urządzenie, które bez problemu zmieści się do plecaka czy torebki, a dotykowy ekran sprawia, że obsługa jest maksymalnie intuicyjna – tak jak na telefonie.

Jaki tablet warto kupić? Lenovo Yoga Tab 11 wydaje się interesującym modelem – szczególnie dla osób, które chciałyby komfortu zbliżonego do laptopa. Ten sprzęt ma 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2K, dzięki czemu możesz liczyć i na fajną jakość podczas oglądania filmów, i na sporą przestrzeń roboczą, gdy akurat realizujesz jakieś poważniejsze zadania. Przy wspomnianych filmach docenisz także cztery świetnie brzmiące głośniki JBL.

Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G90T zapewnia też wydajne działanie urządzenia, a Android 11 to gwarancja szerokiej funkcjonalności, jak również odpowiedniej stabilności. Do tego możesz liczyć na szybkie Wi-Fi, Bluetooth w wersji 5.0 oraz (opcjonalnie) LTE. Sporym atutem jest też 15-godzinny czas działania na jednym ładowaniu (które to z kolei są błyskawiczne, dzięki technologii szybkiego ładowania).

Na koniec przedstawiamy komputer 2 w 1, czyli konwertowalny laptop, umożliwiający pracę w czterech trybach. Chodzi konkretnie o Lenovo Yoga Slim 9. W najnowszej, siódmej generacji, możesz spodziewać się, że ekran zaoferuje rozdzielczość 2.8K na 14-calowym ekranie, 16 GB RAM-u oraz procesor Intel Core 12. generacji. generacji. Na pewno doskonałe wrażenie zrobi ekran OLED z Dolby Vision. W tej konfiguracji nauka czy rozrywka „po godzinach” okażą się wręcz czystą przyjemnością.

Taki sprzęt stanowi najlepsze rozwiązanie, gdy nie możesz się zdecydować, czy wolisz laptopa czy tablet albo gdy po prostu potrzebujesz jednego i drugiego. Szczególnie że Lenovo Yoga Slim 9 wypada równie dobrze w obu tych rolach.

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo.