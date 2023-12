Co dokładnie oznacza nazwa preparatu WD-40? Mało kto o tym wie

WD-40 to preparat, który jest powszechnie znany i stosowany na całym świecie. Niemniej jednak, niewiele osób zdaje sobie sprawę z pełnej gamy możliwości, jakie oferuje ten niezwykle wszechstronny środek.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznacza nazwa WD-40? Czy wiesz, do czego można go używać? Jeśli nie, to ten artykuł jest dla ciebie.

Od czego pochodzi nazwa WD-40? WD-40 to skrót, który pochodzi od angielskiego terminu "Water Displacement", co w tłumaczeniu na język polski oznacza "wyparcie wody". Nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ pierwotnym celem stworzenia tego preparatu było zapobieganie korozji poprzez wypieranie wody. Trzej Amerykanie z San Diego są twórcami tego produktu, który powstał w 1953 roku. Jednak nie od razu udało im się osiągnąć zamierzony efekt. Dopiero po 40 próbach udało się stworzyć preparat, który skutecznie zapobiegał korozji. Nazwa pochodzi więc od skrótu "Water Displacement, 40th formula".

Na początku, WD-40 był używany głównie jako rozpuszczalnik i odtłuszczacz. Jednak z czasem, różne osoby zaczęły odkrywać inne, niezamierzone zastosowania tego środka. Nie jest do końca jasne, kiedy dokładnie doszło do jego globalnej popularności. Co ciekawe, skład WD-40 do dziś pozostaje tajemnicą. Pomimo wielu prób odkrycia go przez różne osoby i firmy, nikt nie jest w stanie dokładnie określić, co zawiera ten preparat. Wiadomo jedynie, że składa się on z:

spirytusu mineralnego, który jest głównym składnikiem,

LPG (obecnie używany jest dwutlenek węgla, aby zmniejszyć palność produktu),

olejów mineralnych, które pełnią funkcję lekkich olejów smarujących,

tzw. składników obojętnych.

WD-40 to produkt o wielu zastosowaniach. Możemy je podzielić na typowe i mniej oczywiste.

Typowe zastosowania WD-40

smarowanie i rozluźnianie różnego rodzaju połączeń i zawiasów,

usuwanie zanieczyszczeń i brudu w różnych mechanizmach,

likwidowanie rdzy i ochrona przed jej ponownym pojawieniem się,

przeciwdziałanie wilgoci,

pomoc w odkręcaniu opornych śrub i wkrętów.

Jednak WD-40 ma również wiele mniej oczywistych zastosowań.

Inne zastosowania WD-40

sprawdza się przy czyszczeniu fug, w połączeniu z ciepłą wodą i mydłem,

usuwa plamy ze zmywaków ze stali nierdzewnej,

zmiękcza materiały ze skóry, takie jak buty, ubrania, tapicerkę i inne,

czyści i smaruje struny instrumentów,

pozwala oczyścić szklane drzwi z zacieków wodnych,

chroni lustra przed zaparowaniem,

zapobiega skrzypieniu drzwi, okien i innych mechanizmów,

usuwa kamień i naloty w muszlach klozetowych.

nadaje podłogom połysk, dając efekt podobny do tego po woskowaniu, bez sprawiania, że powierzchnia staje się śliska,

sprawdza się w usuwaniu plam na dywanach, choć wymaga to użycia go w połączeniu z ciepłą wodą i mydłem,

ułatwia usuwanie gum do żucia z dywanów i innych powierzchni,

pomaga wywabiać plamy po pomidorach z ubrań,

usuwa ślady taśmy klejącej, naklejek i innych trudno odchodzących nalepek,

dobrze się sprawdza przy czyszczeniu płytek ceramicznych z tuszu, lakieru do paznokci i szminki,

WD-40 stał się popularnym produktem w gospodarstwach domowych, warsztatach samochodowych i przemyśle z powodu swojej wszechstronności i skuteczności. Ważne jest jednak zastosowanie go zgodnie z zaleceniami producenta, a także zachowanie ostrożności, aby unikać kontaktu z oczami i skórą oraz używania go w miejscach, gdzie może być łatwopalny.

WD-40 memy

Oczywiście! O WD-40 krążą pewne zabawne opowieści i memy. Zamiast mówić o nim jako "Water Displacement, 40th formula" (rozpraszanie wody, 40. formuła), niektórzy twierdzą, że WD-40 to skrót od "Wunderbar Device - 40 uses" (Urządzenie Cudowne - 40 zastosowań) - bo, jak wszyscy wiemy, może to wszystko! Oto kilka memów:

Pamiętaj, z WD-40 wszystko staje się gładkie - nawet twoje poczucie humoru!