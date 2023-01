Lenovo zaczyna rok od ciekawej promocji – przy zakupie laptopa z serii Yoga, można otrzymać za darmo tablet Lenovo Tab M8. Nowa akcja wygląda wyjątkowo ciekawie. Co warto o niej wiedzieć?

Lenovo Yoga to lekkie i smukłe laptopy, które sprawdzą się jako przenośny komputer do pracy lub szkoły. Teraz takie urządzenia mogą być jeszcze ciekawszą propozycją.

Kup laptop Lenovo Yoga i dostaniesz tablet Lenovo Tab M8

Producent przygotował ciekawą promocję dla kupujących swoje laptopy. Przy zakupie dowolnego urządzenia Lenovo z serii Yoga, klienci będą mogli otrzymać za darmo Lenovo Tab M8 (Gen 2). Wartość prezentu to jakieś 450 złotych, więc mówimy o całkiem przyzwoitej promocji.

Lenovo Tab M8 (2. generacji) to 8-calowy tablet z ekranem IPS, który zamknięto w eleganckiej, metalowej obudowie. Urządzenie nie należy do najnowszych modeli, ale pozwoli na sprawną obsługę codziennych zastosowań, a do tego wyróżnia się długim czasem pracy na baterii.

Organizator określa promocję konkursem. Żeby wziąć w nim udział, należy w okresie od 15 stycznia do 31 marca 2023 roku zakupić dowolny model laptopa Lenovo z serii Yoga, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie promocji (wymagane jest przesłanie dowodu zakupu, a także zdjęcia kodu kresowego i numeru seryjnego). Promocją zostały objęte fabrycznie nowe urządzenia sprzedawane u partnerów akcji: Delkom, RTV EURO AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele.net, Neonet, Sferis i x-kom.

Źródło: Lenovo