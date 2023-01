MacBook za niespełna 5000 złotych oraz niezły smartfon Xiaomi za 649 zł to tylko dwie z wielu ciekawych ofert, jakie Komputronik przygotował w ramach akcji Tanie kupowanie.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

Tanie kupowanie. Komputronik zaprasza na wyprzedaż

Początek roku zawsze jest trudny, bo to czas, gdy powoli trzeba odbudowywać budżet nadszarpnięty po mocnej końcówce roku, która upływa pod znakiem Black Friday, Mikołajek, Gwiazdki i Sylwestra. Równocześnie wielu z nas realizuje postanowienie noworoczne pod tytułem „będę rozsądniej wydawać pieniądze”. Jeśli mimo to czekają cię większe zakupy, koniecznie zajrzyj do sklepu Komputronik, który organizuje właśnie akcję Tanie kupowanie.

Tanie kupowanie to wielka wyprzedaż, która rozpoczęła się 16 stycznia i potrwa aż do 20 lutego bieżącego roku. Stanowi okazję, by kupić laptopa czy smartfona, a także sprzęt gamingowy lub audio zdecydowanie taniej niż normalnie.

MacBook za 4999 zł – hit akcji Tanie kupowanie

Jednym z największych hitów wyprzedaży jest MacBook Air za 4999 złotych – to blisko 800 zł mniej niż wynosi jego regularna cena. Niecałe pięć tysięcy za wydajnego laptopa Apple z 8-rdzeniowym procesorem M1 i 8 GB pamięci RAM to naprawdę dobra oferta. Komputer dysponuje też 13,3-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, zapewniając tym samym komfortowe warunki do pracy, ale też rozrywki. Możesz liczyć na dużą przestrzeń roboczą, ale też ostry i bogaty w kolory obraz.

Na wygodę pozytywnie wpływa również podświetlana klawiatura Magic Keyboard, pod którą znajduje się duży touchpad obsługujący gesty. Z kolei łączność Wi-Fi 6 daje szansę na szybki Internet. O jakości wykonania w przypadku MacBooka nie trzeba raczej nikogo przekonywać, ale o wadze poniżej 1,3 kg wspomnieć już po prostu wypada. Nie bez znaczenia jest także obecność czytnika linii papilarnych, strzegącego dostępu do twoich danych.

Tanie kupowanie w Komputronik – inne ciekawe oferty

Jeśli faktycznie rozglądasz się za nowym laptopem, ale niekoniecznie z logo Apple, to spójrz na tę kolejną ofertę. Jej bohaterem jest model Lenovo Ideapad 3-15 za 2199 zł (czyli o 550 zł mniej niż wynosi cena regularna). Konkretnie jest to wariant wyposażony w wyświetlacz Full HD, 8 GB pamięci RAM, procesor Intel Core i5-1135G7 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. To niedrogi, a przy tym przyzwoity sprzęt do codziennego przeglądania Internetu, korzystania z mediów społecznościowych, oglądania filmów i seriali czy pracy z dokumentami.

Ciekawie prezentuje się również smartfon Xiaomi Redmi 10C za 649 zł (czyli o 150 zł mniej niż wynosi cena regularna). To niedrogi model, który doskonale spisuje się w podstawowych zastosowaniach. Duży wyświetlacz HD+ zapewnia komfortowe środowisko do oglądania filmów i seriali w poczekalni, a podwójny aparat 50 Mpix robi całkiem niezłe zdjęcia. Długi czas działania między ładowaniami oraz moduł NFC do płatności zbliżeniowych stanowią swoiste dopełnienie całości.

Uwagę na siebie zwracają także głośniki komputerowe Genesis Gelium 800BT ARGB za 449 zł (czyli o 50 zł mniej niż wynosi cena regularna). To zestaw, na który składają się dwie kolumny i subwoofer. Mocne basy i czyste brzmienie to właśnie to, co jest w stanie zaoferować model, który przy okazji pozwala na słuchanie muzyki nie tylko „po kablu”, ale też przez Bluetooth 5.0. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast wielokolorowe oświetlenie, dzięki któremu całość prezentuje się naprawdę efektownie.

