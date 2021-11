Premiera Windows 11 jest już za nami, ale z pewnością wielu użytkowników ma jeszcze sporo pytań dotyczących nowego OS. Postaramy się rzucić nieco więcej światła na nowy system operacyjny Microsoftu.

Pomimo tego, że premiera Windows nie przebiegła tak idealnie jak chciałby tego Microsoft, to z pewnością Windows 11 będzie bił rekordy popularności. Nowy system operacyjny zawsze rodzi wiele pytań - postaramy się odpowiedzieć na kilka z nich!

11 pytań o Windows 11

Windows 11 budzi Twoje zainteresowanie, ale zanim się zdecydujesz chciałbyś dowiedzieć się o nim jak najwięcej? Słusznie! Zobacz poniższe pytania i jeśli miałbyś kolejne, nie wahaj się ich zadać w komentarzach!

Ile kosztuje Windows 11?

Jeśli jesteś posiadaczem Windows 10, możesz dokonać darmowego uaktualnienia przy pomocy mechanizmu Windows Update. Prawdopodobnie asystent aktualizacji Windows już wyświetlił Ci informację, czy Twój komputer jest gotowy na nowy system. Jeśli nie - warto chwilę poczekać i nie wymuszać uaktualnienia za pomocą Asystenta Instalacji Windows 11.

Czym się różni Windows 11 od Windows 10?

Ulepszono zabezpieczenia, odświeżono wygląd interfejsu i aplikacji, wprowadzono obsługę wielu ciekawych technologii. To nie tylko kosmetyczne odświeżenie, ale setki niezwykle istotnych zmian.

Skąd mam wiedzieć, czy mój komputer spełnia minimalne wymagania co do Windows 11?

Taka informacja powinna się pojawić w mechaniźmie aktualizacji Windows 10. Można to również sprawdzić samodzielnie pobierając ze strony Microsoftu aplikację PC Health Check App.

Mój komputer nie spełnia minimalnych wymagań (brak TPM 2.0). Co mam zrobić?

Z dużą dozą prawdopodobieństwa nic nie musisz kupować - wystarczy włączyć TPM w UEFI BIOS, bowiem moduł szyfrujący TPM jest obecny we wszystkich procesorach obsługiwanych przez Windows 11. Jeśli taka opcja jest niedostępna możesz zastanowić się nad zakupem zewnętrznego modułu TPM (to miniaturowe urządzenie wpinane bezpośrednio na płytę główną), bądź wymienić sprzęt na nowszy, który oferuje obsługę TPM w standardzie.

Czy muszę zmienić system na nowy? A gdybym chciał zostać przy Windows 10?

Nie, to tylko Twoja decyzja - Windows 10 będzie oficjalnie wspierany aż do 14 października 2025 roku. Po tej dacie będzie można liczyć jedynie na krytyczne aktualizacje. Pamiętaj jednak, że bezpłatne uaktualnienie z Windows 10 do Windows 11 jest ofertą ograniczoną czasowo. Microsoft nie ogłosił jeszcze daty jej wygaśnięcia, ale kiedyś niewątpliwie to nastąpi.

Czy wszystkie moje programy, peryferia i podzespoły będą dobrze współpracować z Windows 11?

Jeśli tylko dobrze działały pod kontrolą Windows 10, to nie powinno być żadnych problemów. Warto jednak poczekać, ża mechanizm Windows Update wyświetli komunikat o gotowości Twojego komputera do pobrania nowego systemu - jeśli chcesz mieć 100% pewność, lepiej nie wymuszać instalacji wcześniej. Możesz również sprawdzić, czy producent oprogramowania wypuścił już wersję zgodną z Windows 11.

Mój kolega otrzymał już możliwość uaktualnienia do Windows 11, a ja jeszcze nie. Dlaczego?

Nie wszyscy otrzymają możliwość uaktualnienia do Windows 11 w tym samym czasie. Zależy to od konfiguracji sprzętu i tego, czy Microsoft zapewnił już pewną obsługę nowego systemu na danym komputerze. Proces uaktualnienia już się zaczął i sukcesywnie będzie obejmował coraz większą liczbę użytkowników Windows 10.

Czy Windows 11 zajmuje więcej miejsca na dysku niż Windows 10?

Oba systemy powinny zajmować mniej więcej taką samą ilość miejsca. Jeśli jednak zdecydujesz się na uaktualnienie, to Windows będzie potrzebował pewną ilość dodatkowego miejsca, dzięki której będziesz mógł przywrócić poprzednią wersję Windows w ciągu 10 dni. Oczywiście zostanie ono zwolnione po 10 dniach od instalacji Windows 11.

Czy jeśli Windows 11 mi się nie spodoba, to będę mógł wrócić do Windows 10?

Tak, będziesz miał na to 10 dni - stąd też Windows 11 usunie pliki tymczasowe po uaktualnieniu dopiero po tym terminie.

Czy po uaktualnieniu do Windows 11 stracę swoje pliki i programy?

Nie, wszystko powinno zostać na swoim miejscu. Tym niemniej Microsoft zaleca przed uaktualnieniem wykonanie kopii bezpieczeństwa najważniejszych plików. Kopia może być wykonana również na One Drive.

Czy mogę uaktualnić system do Windows 11 jeśli używam Windows 10 w trybie S?

Windows 11 w trybie S jest dostępny jedynie w wersji Home. W przypadku jeśli użytkownik posiada obecnie Windows 10 Pro w trybie S powinien przed uaktualnieniem wyłączyć tryb S, a następnie zrobić uaktualnienie do Windows 11 Pro.