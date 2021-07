W tym telefonie oznaczenie H+ oznacza podwyższony stopień higieny. Chodzi o to, że w nowym wariancie zastosowano tworzywo z jonami srebra (Biomaster), które w pierwsze 15 minut zabija około 80% drobnoustrojów, a w ciągu 24 godzin nawet 99,9% bakterii. Jest to również telefon wodoszczelny zgodnie z normą IP68 i IP69, który wytrzymuje kontakt z chemikaliami. Obudowa jest na tyle solidna, że smartfon nie potrzebuje dodatkowych plecków ochronnych. A to wszystko w niskiej cenie około 1000 zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że pod względem specyfikacji wypada on przeciętnie. Nie jest to demon szybkości, ale ze spokojem wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość 1,5 metra, przez 35 minut. Ma niezłą baterię i niezłe aparaty, a na co dzień spisuje się wystarczająco dobrze. CAT S42 H+ to dobry telefon wodoodporny do 1000 zł.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1440 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio A20

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 220 g