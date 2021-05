Ile osób, tyle odpowiedzi na pytanie o najlepszy prezent na I Komunię. Czy można jednak podarować komuś coś wspanialszego niż wspomnienia?

Na Komunię podaruj wspomnienia

„Podaruj wspomnienia” to hasło, które każdy może zinterpretować nieco inaczej. Prawdopodobnie w każdym przypadku będzie to jednak coś pozytywnego. Możesz wszak zaserwować dziecku wycieczkę do miejsca, w którym nigdy jeszcze nie było lub zapewnić atrakcję, jakiej do tej pory nie doświadczyło. Możesz też jednak zrobić coś innego – nie organizować konkretnego wydarzenia, ale podarować dziecku coś, co pozwoli mu zachować wszelkie wspaniałe wspomnienia na jeszcze dłużej. Czy to nie brzmi jak doskonały prezent na Komunię?

W porządku – wstęp mógł być bardzo enigmatyczny, więc przejdźmy już wreszcie do konkretów. Rozwiązanie zagadki: co pozwala zachować i przywoływać wspomnienia, nie należy jednak do szczególnie skomplikowanych. Odpowiedź brzmi: zdjęcia. Ale nie te cyfrowe, których mamy na swoich telefonach tysiące. Prawdziwe, fizyczne odbitki, które można wziąć do ręki, włożyć do ramki czy powiesić na tablicy. Ten jeden uchwycony moment – kadr doskonały w całej swej niedoskonałości.

Canon Zoemini to aparat drukujący zdjęcia – naklejki

I tym sposobem dochodzimy do urządzenia, które dokładnie to zapewnia, a jest nim aparat natychmiastowy. Jeśli pierwszy raz słyszysz takie określenie, to spieszymy z definicją. Otóż nazywamy tak aparat, który nie tylko robi zdjęcia, ale też ma wbudowaną drukarkę, umożliwiającą błyskawiczne wydrukowanie fizycznych odbitek. Nie wymaga do tego żadnych kabli czy dodatkowych akcesoriów (potrzeba – oczywiście – tylko materiałów eksploatacyjnych).

W przypadku serii Canon Zoemini nie potrzeba atramentu, ponieważ wykorzystywany jest papier fotograficzny ZINK. Na ludzki język oznacza to tyle, że takie arkusze są pokryte mikrokryształami, które pod wpływem wysokiej temperatury zamieniają się w kolorowe punkty. Dzięki temu musisz zadbać tylko o to, by w środku nie zabrakło papieru.

Równocześnie technologia Zink cechuje się wiernymi i żywymi kolorami, a także – co chyba w tym wszystkim najważniejsze – odpornością na rozmazania, rozdarcia czy zachlapania. Innymi słowy: takie odbitki pozwalają zachować wspomnienia na długie lata. Zanim przedstawimy Ci konkretne urządzenia, jeszcze dwie szybkie informacje. Zdjęcia mają format 2 na 3 cale, a drukowane są na samoprzylepnym papierze, co oznacza – ni mniej, nie więcej – że są naklejkami. Można je więc wkleić do albumu, pamiętnika, na zeszyt czy też na tablicę.

Canon Zeomini C – wariant podstawowy

Podstawowym modelem z tej serii jest kieszonkowy aparat Canon Zoemini C wyposażony w matrycę 5 megapikseli, obiektyw z autofokusem i lampę błyskową. Dobrze sprawdza się przy fotografowaniu krajobrazów, jak i podczas robieniu selfików. W tym ostatnim pomaga małe lusterko umieszczone w przedniej części urządzenia. Zawsze ma się pewność, że to, co powinno, faktycznie znajduje się w kadrze.

Czy to selfie, czy jakiekolwiek inne zdjęcie można oczywiście od razu wydrukować, ale można też zapisać je na karcie pamięci microSD, aby zachować też jego cyfrową wersję. To wygodne rozwiązanie. A skoro już przy tym jesteśmy, to nie można by nie wspomnieć, że Zoemini C waży tylko 170 gramów. Jest dostępny w czterech żywych kolorach: różowym, żółtym, jasnozielonym i błękitnym. Jako prezent na I Komunię powinien sprawdzić się doskonale, a już sama impreza będzie pierwszą okazją, by przetestować ten aparat.

Canon Zoemini S – dla młodego fotografa

Odpowiedzią na wyższe wymagania jest Canon Zoemini S. Sama zasada działania jest tutaj zupełnie taka sama jak w przypadku modelu „C”, ale oferowana rozdzielczość jest wyższa i wynosi 8 Mpix, a selfie wychodzą jeszcze lepiej, dzięki lampie pierścieniowej. Efekty naprawdę mogą robić wrażenie – zarówno w przypadku wydrukowanych odbitek, jak i w wersjach cyfrowych.

Najważniejszą różnicą jest jednak obecność modułu Bluetooth. Co dzięki niemu zyskujemy? Możliwość połączenia aparatu ze smartfonem. To zaś owocuje możliwością zdalnego wyzwalania migawki, nakładania filtrów na zdjęcia czy nawet wysyłania zdjęć ze smartfona do drukarki w aparacie! W tym przypadku waga wynosi 188 gramów, a dostępne warianty kolorystyczne to matowa czerń, perłowa biel i różowe złoto.

Drukarka do smartfona – Canon SELPHY Square QX10

Ale dobrym prezentem na Komunię może być nie tylko aparat natychmiastowy, lecz także drukarka fotograficzna. Najlepiej przenośna i bezprzewodowa – tak jak Canon SELPHY Square QX10. Z jej pomocą można drukować kolorowe, żywe odbitki, które w optymalnych warunkach bez trudu przetrwają nawet 100 lat, a więc będą pamiątkami na całe życie. Mają kwadratowy format z dodatkowym białym miejscem na podpis.

Ze smartfonem lub aparatem, na którym zapisane są zdjęcia, drukarka łączy się przez Wi-Fi, do ładowania służy zaś port USB. Naładowany do pełna akumulator pozwala wydrukować nawet 20 odbitek, więc nieczęsto trzeba uzupełniać energię w tym urządzeniu. Przy tym wszystkim waży jedynie około pół kilograma, więc i transport nie stanowi większego problemu. Dla uzupełnienia dodajmy jeszcze, że do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: biała, czarna, różowa i zielona. We wszystkich prezentuje się wyśmienicie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Canon.

