Kiedy graczom da się do ręki wirtualne narzędzia, są w stanie wyrzeźbić prawdziwe dzieła sztuki. Kreator postaci w Cyberpunk 2077 pozwala na wiele, dlatego zachęcamy do wspólnej, twórczej zabawy.

Większość gier RPG, od Skyrima, przez Mass Effect, a na Cyberpunk 2077 kończąc, ma to do siebie, że pozwalają na dokonywanie wyborów. Często jednak nie myślimy zbyt długo nad obraniem właściwej ścieżki, tylko robimy to, co podpowiada nam intuicja. Wiadomo - jeśli jesteśmy w karczmie, musimy oczyścić piwnicę ze szczurów, a gdy wejdziemy do losowego domu, trzeba zabrać wszystko z szuflad. Tak już z tymi "wyborami" jest.

Jest jednak jeden moment w wymienionych tytułach, gdzie wertowaniu dostępnych opcji poświęcamy znacznie więcej czasu, niż przy wykonywaniu misji - to rzecz jasna kreator postaci. Nieważne, czy chcemy stworzyć paskudnego goblina z poziomem charyzmy 10, czy uroczą niewiastę dzierżącą młot dwuręczny, w tym momencie gry nasze wyobrażenie o własnym bohaterze zamienia się w rzeczywisty obraz. A że wyobraźnia graczy potrafi osiągać niespodziewane poziomy, to sprawa robi się co najmniej ciekawa.

Niecodziennie, a przy tym ładnie? To domena postaci z Cyberpunk 2077!

Oczywiście, tworzenie własnego awatara nie jest wyłącznie domeną RPG - streamerzy serii The Sims potrafią przez godzinę pokazywać "rzeźbienie" twarzy, a i gry sportowe jak NBA 2K mają wiele suwaków pozwalających na zmianę kształtu głowy. Jednak Cyberpunk 2077 daje w swoim kreatorze sporo niecodziennych, a nawet futurystycznych opcji - piercing, tatuaże, wszczepy, blizny, a nawet rodzaj genitaliów. Gracze mają pole do popisu!

Dlatego też na forach internetowych możemy znaleźć pełno przykładów, gdzie internauci kreują grywalne postacie podobne chociażby do znanych celebrytów. Dlaczego by więc nie wykorzystać narzędzia bliskiego fotorealizmowi i nie zrobić plebiscytu na najładniejszego awatara? Tak więc, do dzieła!

Dodajemy własne grafiki z Cyberpunk 2077

Równocześnie z publikacją tego artykułu, udostępniliśmy na redakcyjnej stronie na Facebooku post, w którym w komentarzach możecie zamieszczać zrzuty ekranu popiersi swoich bohaterów. Pięć grafik z największą liczbą pozytywnych reakcji na portalu przejdzie do następnego etapu - trafią do sondy w artykule na naszym portalu, by tam czytelnicy wyłonili najlepszą lub najlepszego z najlepszych - Miss lub Mistera Cyberpunk 2077.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać postać z dalszego etapu gry, po zdobyciu ciekawego kompletu stroju. Liczy się pomysłowość i ostateczny efekt.

