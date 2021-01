Cyberpunk 2077 to gra nastawiona na kampanię. Tak jest i jeszcze przez dłuższy czas tak będzie. Kiedyś się jednak zmieni.

Napady i Deathmatch mogą trafić do Cyberpunk 2077

Śledzący dość długie i nieco zawiłe losy Cyberpunk 2077 są zapewne zorientowani, iż twórcy obiecali rozbudować tę grę o zmagania wieloosobowe. Nie podawali konkretnych szczegółów czy terminów i zapewne jeszcze przez przynajmniej kilka miesięcy tego nie zrobią. Zaczynają pojawiać się jednak nieoficjalne doniesienia.

Redaktorzy portalu dsogaming zwracają uwagę na wzmianki, jakich można doszukać się w kodzie gry, a więc dość dobrym źródle informacji. Takie poszukiwania często okazują się później bardzo trafne i jeśli podobnie będzie także tym razem to już teraz poznaliśmy dwa tryby zmagań wieloosobowych w Cyberpunk 2077. Chodzi o Napady na wzór tych z GTA Online i klasyczny Deathmatch, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.

Gracie lub graliście w Cyberpunk 2077? Jak sądzicie, takie tryby dobrze by się tu sprawdziły?

Kiedy Cyberpunk 2077 dostanie multiplayer?

Trudno teraz przewidywać, kiedy Cyberpunk 2077 zostanie rozbudowany o zmagania wieloosobowe. Być może jest tak, że pracuje nad nimi oddzielny zespół, który nie został zwerbowany do zajmowania się poprawkami, których gra wciąż potrzebuje. Nawet jeśli, wciąż mówimy tu raczej o dość odległej przyszłości.

Swojego czasu przedstawiciele CD Projekt zapowiadali, iż multiplayer do Cyberpunk 2077 jest traktowany jak oddzielna gra AAA. Jednocześnie sugerowano, że wydanie go 2021 roku jest mało prawdopodobne. Biorąc pod uwagę opóźnienia premiery gry, a także późniejsze problemy można przypuszczać, że trzeba będzie poczekać przynajmniej do 2022 roku.

