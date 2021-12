Wzmacniacz to bardzo nietypowa gra. Pod płaszczykiem ni to planszówki, ni karcianki kryje się bowiem całkiem niezły pomysł na budowanie relacji rodzinnych, rozwijanie kreatywności i trening umiejętności społecznych. A wszystko to poprzez zabawę w miłej, przyjaznej atmosferze.

Jak rozmawiać z dziećmi

Nie umiemy ze sobą rozmawiać. Już nie. I choćbyście zaklinali rzeczywistość, tak właśnie jest. Trudno powiedzieć, gdzie leży tego przyczyna. Być może wynika to z coraz szybszego tempa naszego życia, ścigania się z innymi i robienia kariery. W takiej sytuacji po prostu zaczyna brakować nam czasu na rodzinę, dzieci czy przyjaciół. Nie zrozumcie mnie źle – nie chodzi mi tu o pogaduszki „o niczym”, które zapewne każdy z nas prowadzi w domu, przy rodzinnym stole - o minionym dniu, o pracy, o wyprawce do szkoły dla dzieci czy tym co trzeba będzie zrobić w weekend. Ot, życie.

To z czym ewidentnie mamy jednak kłopot to rozmowy na trudniejsze i czasami bardzo ważne tematy. I to nie dlatego, że nie chcemy o tym rozmawiać, tylko najczęściej nie wiemy, jak to zrobić. Jak bliżej poznać drugą osobę, jak wyrażać emocje, jak się wzajemnie inspirować, jak zażegnywać powstające konflikty czy wreszcie jak spowodować by nasze dzieci się przed nami otworzyły i chciały opowiedzieć o swoich problemach.

I właśnie stąd wziął się pomysł na Wzmacniacz – grę kreatywną dla każdego, która będzie w stanie zainspirować do twórczego myślenia, rozwinąć kompetencje społeczne, wzmocnić poczucie własnej wartości i, co najważniejsze, pomóc nam przełamać pierwsze lody… i po prostu zacząć ze sobą rozmawiać. Wiem, brzmi to nieco górnolotnie - planszówko-karcianka do rozwoju osobistego. Ale wiecie co? „Pograłem” we Wzmacniacz z rodziną i coś faktycznie w tym jest.

Projekt Wzmacniacz, czyli rozwój osobisty przez działania kreatywne

Wzmacniacz to 52 ilustrowane karty, których skupiające się na danym temacie obrazki mają być pierwszym impulsem do rozpoczęcia rozmowy. A, że wciąż może nie być to takie proste każda karta, dodatkowo, posiada na odwrocie zestaw zdań wzmacniających, które mogą wskazać kierunek dalszych rozważań. Jest tu też kilka pytań pomocniczych, do ewentualnego przegadania, które mają pomóc podejść do tematu w inny sposób, a także jedno zadanie kreatywne, które stanowić może pewnie urozmaicenie całej zabawy.

To ostatnie wymaga bowiem od „grających” we Wzmacniacz pewnej bardziej złożonej aktywności. Może to być rysowanie na kartce, tworzenie wycinanki bądź kolażu, nagranie filmiku czy układanie kompozycji z owoców. Co istotne, wszystkie te zadania są w jakiś sposób powiązane z tematem przewodnim karty. Są też specyficzne i z pewnością wyjątkowo oryginalne.





Jak się bawić we Wzmacniacz – sam zdecyduj

Ano właśnie – zasady. Wzmacniacz nie nakłada na nas obowiązku czytania wielostronicowej instrukcji przed rozpoczęciem zabawy. Tej po prostu tutaj nie ma. We wnętrzu zamykanego na magnes pudełeczka znalazła się jedynie króciutko opisana propozycja jak grać we Wzmacniacz z równie lakonicznymi sugestiami jak podejść do zadań kreatywnych.

Można je bowiem rozwiązywać wspólnie, w grupie, o ile zdecydujemy się za każdym razem losować jedną kartę dla wszystkich, bądź też, co trudniejsze, pozwolić każdemu uczestnikowi zabawy zajmować się własną kartą. Właściwie to wszystko zależy tu jednak wyłącznie od nas. Możemy nawet umówić się, że choć każdy losuje swoją kartę zadania kreatywne wykonujemy wszyscy razem.

Sam osobiście próbowałem takiej opcji namawiając moją rodzinkę do wspólnej zabawy i muszę przyznać, że było… ciekawie. Zadania kreatywne potrafią nieźle zaskoczyć, podobnie zresztą jak ich rozwiązania. Było sporo śmiechu, ale też chwile zadumy. Pod tym względem Wzmacniacz naprawdę pozytywnie zaskakuje.

Co najlepsze jednak, ogół zagadnień poruszanych na dostępnych tu kartach jest na tyle szeroki, że można pokusić się nawet o nieco bardziej świadome stymulowanie rozmowy na konkretne tematy po prostu samemu je wskazując. Po co? A choćby po to by pomóc swojemu dziecku przezwyciężyć strach przed niektórymi trudnymi tematami, pomóc mu się otworzyć albo po prostu nawiązać bliższą nić porozumienia ze swoimi pociechami.

Ja bawiąc się z rodziną we Wzmacniacz skupiłem się jednak przede wszystkim na jego części kreatywnej. Formułowanie myśli, tworzenie spójnych wypowiedzi i ogólnie ciekawa rozmowa – czegoś takiego nam brakowało. Ot, zasiąść wspólnie przy stole i w miłej, przyjaznej atmosferze po prostu pośmiać się dyskutując na różne, nieco mniej przyziemne tematy. A że przy okazji mogliśmy dowiedzieć się czegoś o sobie to tym lepiej

Wzmacniacz – czy warto kupić?

Niełatwo stworzyć dobrą, intrygującą planszówkę. Jeszcze trudniej wymyślić taką grę, która rozwijałaby nasze umiejętności, pobudzała kreatywność, pozwała lepiej się poznać, a jednocześnie nie nużyła zbyt szybko. Twórcom Wzmacniacza to się udało.

Oczywiście, nie jest to gra pozbawiona wad. W pewnym momencie, przy częstym graniu, w końcu może zabraknąć nam tematów do rozmów. Wszak mamy tu „tylko” 52 karty. Jest też kwestia ceny, która, przynajmniej w porównaniu do innych planszówkowych i karcianych produkcji może wydawać się nieco zbyt wysoka. Jeśli jednak szukasz czegoś oryginalnego, niekoniecznie dla najbardziej zagorzałych fanów gier bez prądu, Wzmacniacz może okazać się strzałem w 10-tkę. Idealnie nada się na prezent dla dziecka, rodzica czy przyjaciół, o ile tylko wspólnie z nimi zagrasz.

