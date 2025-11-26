W moje ręce trafił jeden z najbardziej wyczekiwanych telewizorów tego roku – Panasonic Z95B o przekątnej 65”, wyposażony w najnowszy panel RGB Tandem OLED, a także w system nagłośnienia Technics. Sprawdziłem zatem, czy zasługuje na miano najlepszego telewizora OLED.

Z telewizorem Panasonic Z95B po raz pierwszy miałem kontakt, gdy niespodziewanie natknąłem się na skromną wówczas prezentację Panasonic podczas CES 2025. Tam też odkryłem, że już wtedy japoński producent uchylił rąbka tajemnicy, jaką jeszcze wówczas była technologia Primary RGB Tandem OLED, co tym bardziej podsyciło moje oczekiwania. Ponownie z flagowym modelem Panasonic dane było mi się spotkać podczas ich tegorocznej europejskiej premiery całej linii telewizorów. To, co wtedy ujrzałem oraz usłyszałem, sprawiło, że wprost nie mogłem się doczekać możliwości przeprowadzania kompletnych testów. Teraz ten moment w końcu nadszedł i przygotowałem dla was szczegółową recenzję w formie filmu, tak aby też lepiej oddać, jak dobrze Panasonic Z95B prezentuje się wizualnie. Zapraszam do oglądania:

Wideorecenzja telewizora Panasonic 65Z95B (Primary RGB Tandem OLED)

Specyfikacja techniczna testowanego modelu Panasonic 65Z95B

Przekątna: 65" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px Powłoka: Antyrefleksyjna Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Jasność: 600 cd/m2 (typowe);

2500 cm/m2 (HDR) Technologia OLED: Primary RGB Tandem OLED Kontrast: nieskończony; Układ subpikseli: BWRG Regulacja ułożenia: obrót na boki (30°) Głośniki: system 3.1.3;

2x 45 W + 4x 15 W;

30 W subwoofer;

360 Soundscape Pro;

strojenie przez Technics Porty: 2x HDMI 2.1 (jedno z eARC);

2x HDMI 2.0

2x antenowe;

1x S/PDIF (optyczne);

2x USB 2.0 typu A;

1x USB 3.2 typu A (gen. 1);

1x CI+ 1.4;

1x RJ45 (Fast Ethernet) Tuner TV: analogowy (NTSC/PAL/SECAM);

DVB-T/T2 (HEVC);

DVB-C;

DVB-S/S2 HDR: HDR10;

HDR10+;

HDR10+ Adaptive;

HDR10+ Gaming;

Dolby Vision;

Dolby Vision IQ;

HGiG;

HLG SmartTV: Amazon Fire TV;

HCX Pro AI Processor MK II Obsługiwane

formaty audio: Dolby AC4;

Dolby Atmos;

3GPP, AAC, AAC+;

FLAC, M4A, MP3;

WMA, WAV Obsługiwane

formaty video: H.264/H.265;

MKV;

MP4/MPEG-4; Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG;

GIF;

PNG Kamera: brak wbudowanej; Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178° Podświetlenie RGB

(ambilight): brak Input lag: 6 ms (tryb gry) Pokrycie gamutów

(dane producenta): sRGB: 100%;

DCI-P3: 99%;

BT.2020: 81% Waga: 28,5 kg z podstawką;

24 kg bez podstawki Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 1448 x 911 x 348 mm z podstawką;

1448 x 888 x 52 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 300x300 W zestawie

dodatkowo: pilot na dwie baterię AA;

kabel zasilający Komunikacja: LAN 100 Mbps;

Wi-Fi 6;

Bluetooth 5.4;

DLNA;

Wi-Fi Direct

Apple AirPlay; Funkcje: asystent głosowy Alexa;

HbbTV 2.0.3;

panel gracza;

redukcja szumów;

gładki gradient;

skalowanie do 4K;

ALLM;

dynamiczny kontrast;

wzmocnienie kolorów z AI;

automatyczny remastering HDR;

AMD FreeSync Premium Pro;

NVIDIA G-SYNC Compatible;

Calman Calibration;

tryb Prime Video Calibration;

HDCP 2.3;

chłodzenie ThermalFlow Kolor: czarny metal i plastik;

szary materiał maskujący głośniki Pobór energii: 0,5-380 W;

klasa E (G dla HDR) Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 15 999 zł

Co wyróżnia Panasonic na tle innych OLED-ów?

Już po zakończeniu testów oraz przygotowaniu się do nagrań recenzji dobre dwa tygodnie używałem telewizora Panasonic Z95B, można powiedzieć, że na co dzień, zanim musiał zostać spakowany i powrócić do producenta. Przez ten czas wyrobiłem sobie jeszcze lepszą opinię o tym modelu, niż jest to przedstawione w samej recenzji, ale tam jak zwykle stawiałem na maksymalnie obiektywne podejście do tematu. Zacznijmy może od tego, co najbardziej mnie zaskoczyło, zatem od powłoki antyrefleksyjnej, która realnie radzi sobie nawet w bardzo mocno nasłonecznionym salonie, również w jesienne popołudnia, kiedy słońce pada bezpośrednio na ekran. Prywatnie używam telewizora z matową powłoką ekranu, która naturalnie nic sobie nie robi z tak trudnych warunków, ale ekran Panasonic Z95B oferował komfort użytkowania na bardzo zbliżonym poziomie, jednocześnie jednak generując faktycznie idealną czerń. To pierwszy telewizor z tak rewelacyjną powłoką antyrefleksyjną, jaki miałem okazję testować.



Za telewizorem Panasonic Z95B wisi inny telewizor OLED, ale z matową powłoką ekernu - warto zwrócić uwagę (po prawej na górze ekranu) na odbicie okna po drugiej stronie pokoju.

Kolejnym pozytywnym zaskoczeniem było nagłośnienie. Zwykle im bardziej prestiżowy model testuję, tym gorzej on brzmi, jako że większość producentów w ostatnich latach uznało, że ważniejsza jest absurdalnie odchudzona sylwetka telewizora niż parametry jego brzmienia. Tymczasem Panasonic Z95B, pomimo iż wcale nie wydaje się niezgrabny, a od frontu oferuje “bezramkowy” design, okazuje się mieć bardzo solidny system nagłośnienia. Listwa grająca pod ekranem faktycznie jest soundbarem z trzema głośnikami, a kolejne trzy umieszczono na szczycie telewizora, aby pokryć kanały sufitowe. W związku z tym cały telewizor dookoła, począwszy od wspomnianej listwy grającej, poprzez obudowę z boku, aż po obudowę na szczycie, został udekorowany materiałem w formie tkaniny. Ergo cały dookoła wygląda jak głośnik.

Jako że telewizor ma niecałe 4,5 cm szerokości w przekroju, a jego ekran, jak to OLED, zajmuje zaledwie kilka milimetrów, to w środku jest sporo miejsca na odpowiedniej kubatury głośniki (oraz system chłodzenia, do czego jeszcze wrócę). Dotyczy to również ostatniego elementu układanki – subwoofera wyprowadzonego z tyłu obudowy, który wykorzystuje jeden przetwornik niskotonowy i dwie membrany pasywne do wzmocnienia niskiego zakresu tonów. Mamy zatem system 3.1.3, który w praktyce potrafi bardzo dobrze wirtualizować dźwięk w pełni przestrzenny – pod warunkiem, że nasze pomieszczenie ma płaski sufit. Najważniejsze jednak, że w końcu mamy telewizor, który uczciwie pokrywa zakres częstotliwości od 50 do 20 000 Hz!

To taka specyficzna sytuacja, która jednocześnie perfekcyjnie wpisuje się w zapotrzebowania typowego nabywcy tej klasy telewizora. Wiadomo, że w przypadku oglądania filmów kinowych czy nawet niektórych bardziej ambitnych seriali, będziemy chcieli korzystać z naszego systemu kina domowego ze wzmacniaczami lampowymi i fizycznymi głośnikami rozstawionymi dookoła pokoju. Ale jest też cała masa treści, w których w zupełności wystarczy to, co oferują współczesne soundbary ze średniego segmentu. I właśnie takie nagłośnienie dostajemy tutaj w zestawie, pięknie zintegrowane z telewizorem i równie pięknie grające. Realnie jestem zachwycony efektem, jaki uzyskujemy w kwestii nagłośnienia na Panasonic Z95B.

Obraz, który trudno odróżnić od studyjnych monitorów referencyjnych

Zastosowana przez Panasonic matryca Primary RGB Tandem OLED produkcji LG to najlepsze, co obecnie ma do zaoferowania koreański producent paneli organicznych. Początkowo zasmuciłem się, że Panasonic nie wybrało jednak panelu QD-OLED, ale tutaj wychodzi kwestia priorytetów. Panasonic stawia przede wszystkim na wierność oddania wizji twórców filmów, na to, abyśmy widzieli obraz dokładnie takim, jak zaplanował to reżyser. A do tego, w 99,9% przypadków, nie potrzeba panelu QD-OLED.

Wyniki testów, które znajdziecie w filmie z początku artykułu, jasno dowodzą, że mamy tu pełne pokrycie gamutu DCI-P3 stosowanego w znakomitej większości filmów. Podświetlenie bez problemu generuje 1000 nitów, do których w HDR zwykle masterowane są dzisiejsze filmy, a przede wszystkim Panasonic zadbało o perfekcyjną kalibrację fabryczną każdego modelu, który trafia na sklepowe półki. To wszystko oraz obsługa każdego formatu HDR sprawia, że niezależnie od tego, co odpaliłem na Z95B, ten dawał obraz, który po prostu wyglądał dobrze – naturalnie, w sposób wyważony i przyjemny dla oka. Coś, czego nie mogę powiedzieć o absolutnie żadnym innym przetestowanym OLED w tym roku, a z tych, które trafiły do sprzedaży, już tylko jeden został na mojej liście do sprawdzenia.

Naturalnie sam panel ma nieco “zapasu”, aby też pokazać pazura w tych kilku materiałach, które twórcy przygotowali w palecie BT.2020 i masterowali ich jasność np. do 4000 nitów. W tym przypadku widziałem telewizory, które oferują w testach lepsze rezultaty, ale szczerze to jedynie w kwestii jasności różnice uznałbym za znaczące, albo chociaż dostrzegalne. Panasonic, najpewniej, aby zachować dobre odwzorowanie, ograniczył możliwości panelu LG do 2500 nitów, podczas gdy w teorii sam panel jest zdolny zbliżyć się do 4000 nitów, podobnie jak robią to topowe modele QD-OLED.

Czy to dobra decyzja? Myślę, że dla docelowego nabywcy tej klasy sprzętu owszem. Dostajemy znacznie stabilniej prezentujący się obraz. Biel potrafi przez kilkadziesiąt minut utrzymać jednolity poziom jasności, co po części jest też zasługą wspomnianego wcześniej systemu wentylacji. Powietrze przepływa przez całą obudowę, dostając się do niej przez otwory na dole i opuszczając ją otworami na górze – zgodnie z prawami fizyki. Dzięki temu panel, który potrafi pobierać blisko 400 W energii, w żadnym momencie się nie przegrzewa. Tu też dodam, że w trybach filmowych te odczyty zwykle nie przekraczają nawet 100 W, co czyni z niego bardzo proekologiczny wybór.

To nie jest telewizor dla każdego – przynajmniej jeszcze nie teraz

Użytkując Panasonic Z95B w domu przez wspomniane dwa tygodnie, nie napotkałem na problemy ze stabilnością Fire TV – systemu Smart TV, w który Panasonic wyposaża swoje flagowe modele. Aplikacje działały responsywnie, a częste wizyty w menu ustawień zawsze dawały poczucie płynności pracy interfejsu. Niemniej zdążyłem się przykładowo stęsknić za graniem w chmurze, jako że na ten moment FireTV nie daje dostępu do GeForce Now. Gdybym korzystał z polskiego streamingu, to również byłbym średnio zadowolony z braku TVP VOD oraz konieczności oglądania treści z Player na Max (nie wszystko jest tam dostępne).

Nie mogłem też cieszyć uszu wysokiej jakości nagraniami z Tidal, bo obsługiwane jest tylko Spotify i YouTube Music (z tych aplikacji, których używam). Jeżeli należycie do grona masochistów, którzy odsłuchują płyty B-Ray bezpośrednio z głośników w telewizorze (nawet tak dobrych jak w omawianym dziś modelu), to zmartwi was też informacja, że Panasonic Z95B nie potrafi dekodować DTS. Gracze PC mogą czuć się zawiedzeni ograniczeniem przez Panasonic odświeżania matrycy do 144 Hz oraz niezbyt funkcjonalnym panelem gracza, ale jednocześnie zaznaczę, że w przypadku grania na konsoli absolutnie niczego nie brakuje.

Takich drobnych mankamentów systemu FireTV jest niestety więcej i całościowo nieco rzutują na przytłaczająco pozytywny odbiór Panasonic Z95B. Szczęśliwie większość tego, na co tutaj narzekam, to kwestie, które Panasonic może naprawić w ramach aktualizacji oprogramowania i mocno wierzę, że tak uczyni. Jednocześnie jednak, jeżeli używacie telewizora tylko do wątpliwej jakości streamingów, to nie musicie sięgać po tak wysublimowany model… Zwłaszcza że nie należy on do najtańszych, a pisząc precyzyjniej, to obecnie jeden z najdroższych telewizorów OLED na rynku.

Za premium zawsze trzeba nieco dopłacić

Testowany egzemplarz o przekątnej 65” wyceniono na 16 tysięcy złotych, zatem znacznie powyżej cennika konkurencji. Bez wątpienia jednak nie dopłacamy tutaj za nic – co, jak myślę, dobrze wybrzmiewa ze wszystkiego, co napisałem powyżej. Panasonic Z95B to przede wszystkim telewizor dla prawdziwych kinomaniaków, którzy cenią sobie najwyższą jakość obrazu i możliwie dokładne oddanie wizji reżyserskiej filmów. Wybitna jakość wykonania oraz brak konieczności dokupienia soundbara do oglądania bardziej przyziemnych treści to też niebagatelne zalety.

Sprawdzi się wyśmienicie jako ozdoba naszego salonu za dnia, a wieczorami pozwoli zrelaksować się podczas seansu w warunkach dalece przewyższających to, czego możecie zaznać w salach kinowych. Tak, jak powiedziałem w filmie umieszczonym na górze artykułu – z mojej strony Panasonic Z95B uzyskuje bardzo mocną rekomendację dla osób, które stawiają na jakość obrazu i samego wykonania sprzętu oraz są skłonne za to faktycznie nieco dopłacić.

Telewizor Panasonic Z95B wyróżniam następującymi odznaczeniami:





Warto kupić jeżeli:

W obrazie stawiasz na wierne odwzorowanie wizji reżyserskiej.

Potrzebujesz telewizora OLED do jasnego salonu i z dobrym nagłośnieniem.

Funkcjonalność wbudowanego systemu Smart TV nie jest kluczowa.

