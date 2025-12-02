realme GT 8 Pro to jedyny taki flagowy smartfon na świecie
realme GT 8 Pro to jedyny taki flagowy smartfon na świecie

Karol Żebruń | Redaktor serwisu benchmark.pl
Polscy miłośnicy marki realme, ale również zwolennicy urządzeń, które zasługują na miano prawdziwych flagowców, mogą już kupić realme GT 8 Pro. To smartfon, który za sprawą unikalnych rozwiązań, jest jedynym takim urządzeniem na rynku.

Smartfon możemy klasyfikować jako flagowca na kilka sposobów. Bardzo wydajny, wyposażony w technologie, których nie znajdziemy w innych produktach tej samej kategorii, czy też jako przedstawiciela grupy produktów o unikalnych cechach wzorniczych. A najlepiej, gdy takie urządzenie łączy te wszystkie cechy w jednym, dzięki czemu ma szanse trafić do szerokiej grupy odbiorców. Realme GT 8 Pro jest dokładnie takim telefonem i zaraz przekonacie się, dlaczego tak jest.

Potrafi wykręcić cztery miliony punktów, a to nie wszystko

Smartfony już od kilku lat, nawet te niżej pozycjonowane wydajnościowo, to produkty zapewniające spory komfort pracy i rozrywki. Wciąż jednak łakomie spoglądamy na telefony najlepiej obdarzone przez technologie. W realme GT 8 Pro mamy trio układów zapewniających najwyższe osiągi. Po pierwsze chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, który pozwala telefonowi w kultowym benchmarku AnTuTu wykręcić ponad 4 miliony punktów. Niesamowite, bo przecież niespełna cztery lata temu złamana została bariera miliona punktów.

realme gt 8 pro
Dwa warianty kolorystyczne realme GT 8 Pro.

Drugi komponent to Hyper Vision+ AI, układ odpowiadający za zaawansowane przetwarzanie obrazu. Oznacza to, że użytkownik realme GT 8 Pro dostaje do dyspozycji nie tylko świetnej jakości, niesamowicie jasny, bo przekraczający 1000 nit przy ręcznej regulacji (szczytowa wartość to 7000 nit) wyświetlacz AMOLED. Ma rozdzielczość 3136 x 1440 pikseli i wspiera HDR Dolby Vision.

Takie technologie jak AI Gaming Super Resolution, AI Gaming Super Frame, AI Always On HDR, a także upłynnianie obrazu nawet do 120 kl/s, zapewniają wyjątkową przyjemność z użytkowania telefonu. W trybie GT Boost 3.0, dla graczy, odświeżanie ekranu może sięgnąć 144 Hz w obsługiwanych tytułach (Call of Duty, FreeFire). Do tego należy dołączyć bardzo dobrej jakości dźwięk stereo, bez konieczności podłączania słuchawek czy głośników.

Trzecim elementem, który wpływa na wydajną pracę w realme GT 8 Pro, jest Signal Catcher. Ten układ dba o to, by sygnały sieci bezprzewodowych trafiały do telefonu bez większych opóźnień i zakłóceń.

Smartfon, który wytrzyma całe dni, a i tak naładujemy go szybko

Był taki czas, gdy kupno flagowca oznaczało kompromis pomiędzy wydajnością a czasem pracy. Na oczywistą niekorzyść tego drugiego. To już przeszłość. W realme GT8 Pro dostajemy krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7000 mAh i jest on bardzo dobrze spożytkowany. Bo nie tylko da się telefon używać nawet przez kilka dni, gdy nie wyciskamy z niego siódmych potów przez całą dobę, ale też możemy w razie potrzeby akumulator bardzo szybko naładować.

Do dyspozycji jest przewodowa technologia 120 W SuperVOOC lub 50 W AirVOOC bezprzewodowo. Ten drugi sposób ładowania realme wprowadza do seryjnych produktów po raz pierwszy. Wydajność akumulatora pozwala cieszyć się długo i intensywnie z kolejnej cechy realme GT 8 Pro, czyli unikalnego podsystemu foto, który powstał we współpracy z marką Ricoh. 

realme gt 8 pro
Efektem współpracy Ricoh i realme jest przeniesienie charakteru zdjęć z legendarnej serii kompaktów do fotograficznego smartfonu.

Legenda fotografii ulicznej w kieszeni. Ekskluzywna współpraca z Ricoh

Ricoh GR to aparaty kompaktowe, które na przestrzeni kilku dekad, poczynając od analogowych konstrukcji, a kończąc na cyfrówkach wyposażonych w duże sensory APS-C (takie jak w bezlusterkowcach), wyrobiły sobie rangę ikonicznych produktów. Nadal znajdują nabywców, a w sklepach niedawno pojawiła się kolejna ich generacja Ricoh GR IV.

O smartfonach pisało się z kolei, że to one wygryzły z rynku tradycyjne kompakty. Realme dostrzegło jednak, że nostalgia za aparatami kompaktowymi wysokiej klasy, a także oczekiwania użytkowników fotosmartfonów, stwarzają pole do nowej płaszczyzny współpracy między markami. Wybór padł na Ricoh GR, bo to właśnie ta marka uosabia najlepsze cechy świata aparatów kompaktowych. A także to, do czego wciąż kompakty idealnie się nadają – do fotografii ulicznej, zwanej street foto. Współpracę ogłoszono oficjalnie już 14 października 2025 r.

 I nie kończy się jedynie na odwołaniu do marki, które widoczne jest na obudowie telefonu w postaci precyzyjnego grawerunku. We współpracy z Ricoh wdrożono w realme GT 8 Pro podsystem głównego aparatu. Obejmuje on soczewki opracowane przez RICOH IMAGING, pięciowarstwową warstwę antyodblaskową, redukującą refleksy do 0.2 proc., a także oprogramowanie nawiązujące cechami do Ricoh GR. Zapewnia ono charakter zdjęć podobny to tego, jaki uzyskujemy z pomocą tych kompaktów, a nadto możliwość stworzenia własnych presetów inspirowanych serią Ricoh GR. Takie presety to nie tylko filtry kolorystyczne, tak jak w innych telefonach. To coś, co sprawia, że zdjęcia wykonane w trybie RICOH GR z pomocą realme GT 8 Pro nie przypominają  smartfonowych. Tekstury, szum, przejścia tonalne i barwne, w jasnych i ciemnych partiach kadru, czynią takie fotografie bardzo przyjemnymi w odbiorze. Nie ma tu dążenia do smartfonowej perfekcji, czasem pojawiają się niedoskonałości, ale tak właśnie powstaje niezapomniana fotografia, w której liczy się nie tylko technika, ale relacja z motywem, modelem. I nasz własny styl.

realme gt 8 pro

Tryb RICOH GR inspiruje i tworzy wyzwanie dla fotografującego 

Możemy tu skorzystać z trybu RAW i korekty ekspozycji oraz barw, ale do dyspozycji mamy pole widzenia odpowiadające tylko dwóm ogniskowym 28 mm i 40 mm. Dają one najbardziej charakterystyczne pola widzenia dla fotografii ulicznej, wymuszają zastanowienie się nad ujęciem, jego przekazem. Aby użytkownik realme GT 8 Pro nie stracił najważniejszego, czyli zdolności do natychmiastowego łapania chwili, specjalna funkcja Snap zapewnia wcześniej przygotowane ustawienia ostrości wybierane przed fotografowaniem.

Technologia RICOH GR w realme GT 8 Pro to oczywiście jedna z twarzy podsystemu foto. Oprócz tego możemy używać trzech aparatów na tylnej ściance i przedniego, podobnie jak w innych flagowych konstrukcjach. Teleobiektyw ma 200 Mpix rozdzielczość, dla wyraźniejszych zdjęć na dużych wartościach zoomu, gdy wykorzystywana jest tylko część sensora.

 A i to nie wszystko. Może bowiem okazać się, że świeżo upieczony posiadacz realme GT 8 Pro ma obawy co do swoich fotograficznych umiejętności, szczególnie odpowiedniego kadrowania. Wtedy ratunkiem jest funkcja Mistrz Kompozycji AI. Wykonane zdjęcia można poddać analizie, która wskaże, jakie zmiany w ujęciu mogą poprawić odbiór zdjęcia. Wystarczy wybrać propozycję i zapisać na nowo uchwycony obraz. To zastosowanie to tylko jedno w wdrożeń technologii AI, która pojawia się w różnych aspektach użytkowania realme GT 8 Pro jako element platformy realme UI 7.0 bazującej na implementacji systemu Android 16.

realme gt 8 pro
Na tylnej ściance realme GT 8 Pro znalazły się 50 Mpix sensory dla aparatów ultraszerokokątnego i szerokokątnego, a także 200 Mpix sensor dla peryskopowego teleobiektywu.

Obudowa, która się do nas uśmiecha

Najtrudniejsza kwestia związana ze smartfonem to zwykle prośba o to, by opisać go w jednym zdaniu. O realme GT 8 Pro można powiedzieć, że to urządzenie, które po prostu bardzo wygodnie się używa. Ta wygoda dotyczy nie tylko komfortu sprzętowego, ale też przyjemności, jaką można czerpać w kontaktu z produktem, który może nabrać trochę naszego charakteru.

A wszystko zaczyna się od układu obiektywów na tylnej ściance. To nieco zaskoczone spojrzenie, ten pierwszy kontakt, jaki nawiązujemy z tym urządzeniem bywa decydujący. W opakowaniu z realme GT 8 Pro znajdziemy niewielki śrubokręcik. Za jego pomocą zdejmiemy domyślnie zastosowaną osłonę wysepki z aparatami na tylnej ściance, odsłaniając kształt zabawnego robocika przesłaniającego układy optyczno-elektroniczne aparatów. 

Tę osłonkę (domyślnie okrągłą) możemy zamienić na inną, kwadratową, wykonaną z innego materiału lub w odmiennym kolorze, a nawet w tak wymyślnym kształcie jak słynne polskie pierogi, z motywem malucha, czyli Fiata 126p, cebuli lub borowika. A jeśli to nam nie wystarcza, z pomocą drukarki 3D wydrukujemy osłonkę o dowolnym, zaprojektowanym przez nas kształcie. To unikalne designerskie rozwiązanie, nazwane DECO, jest idealnym domknięciem wrażeń, jakie daje obcowanie z prawdziwym flagowcem. Dostępnym w smukłej obudowie, z matową, metalową krawędzią, bardzo wąską ramką wokół wyświetlacza i z tylną ścianką wykonaną z materiału premium, na przykład wegańskiej skóry z unikalnym wzorem słojów i teksturą 3D. Jakby tego było mało, realme GT 8 Pro jest wodoodporny i można wykonywać nim zdjęcia nawet pod wodą.

realme gt 8 pro
Specjalna wersja realme GT 8 Pro Dream Edition dostępna jest z pamięcią 16/512 GB.

Kup przed Gwiazdką i oszczędź

realme GT 8 Pro jest już dostępny w sprzedaży w dwóch wariantach pamięciowych 12/256 GB i 16/512 GB, w cenach odpowiednio 4699 oraz 4999 złotych. Dostępne są dwa kolory, biały i niebieski. Ten drugi ma właśnie wegańską tylną ściankę. Na dobry początek, w okresie przedświątecznym do 21 grudnia, realme obniżył ceny tych wariantów o 500 złotych.

Dla miłośników stylu Aston Martin przygotowano także specjalny zestaw realme GT 8 Pro Dream Edition w zielonym kolorze z metalową tylna ścianką. Został on wyceniony na 5499 złotych.

