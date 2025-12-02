Masz już postanowienie noworoczne? Prezenty, które odmienią domową kuchnię

Prezenty świąteczne mogą być takie od serca, ale i dobre dla serca. Jeśli praktyczność w kuchni liczy się dla was szczególnie, a od nowego roku planujecie zdrowo się odżywiać, to MOVA ma trzy świetne propozycje.

Elektronika wkrada się w każdą sferę naszego życia, jest wszechobecna także w kuchni. Sprzęty, które kiedyś kojarzyły się nam z profesjonalnym gotowaniem i przyrządzaniem potraw i napojów, są w zasięgu gospodarstw domowych. Ofertę produktową można podzielić na urządzenia multifunkcyjne i sprzęty przystosowane do jednej funkcji, ale wydobywające z niej maksimum możliwości.

Takie właśnie są frytkownice beztłuszczowe MOVA FD20 Pro oraz MOVA FD10 Pro. Wybór jednej z nich to przede wszystkim decyzja, na którą wpływa liczba domowników, dla których taki sprzęt ma posłużyć, czy też liczba dań, jakie chcemy w danym czasie przyrządzić. Listę propozycji MOVA na świąteczne prezenty zamyka coś odmiennego, ale również bardzo użytecznego. Zaawansowana wolnoobrotowa wyciskarka do owoców MOVA SJ10.

Grudniowa promocja, a więc nie tylko pod choinkę

Frytkownice i wyciskarkę kupimy w dniach od 2 do 31 grudnia w niezwykle atrakcyjnych promocyjnych cenach. Czas promocji pozwala dobrać cel zakupu. Może to być upominek mikołajkowy, prezent gwiazdkowy, a nawet prezent noworoczny, który pozwoli skutecznie przyłożyć się do realizacji najpopularniejszego postanowienia o zdrowym stylu życia w nadchodzącym roku.



Wolnoobrotowa wyciskarka MOVA SJ10. Producent pamięta zarówno o funkcjonalności, jak i estetyce urządzenia.

Wyciskarkę MOVA SJ10, która dostępna jest w sugerowanej cenie katalogowej 849 złotych, w trakcie promocji kupimy o 35 proc. taniej. Podobne oszczędności dają promocje na frytkownice. W przypadku MOVA FD20 Pro sugerowaną cenę 699 złotych należy zmniejszyć o 43 proc., z kolei dostępna regularnie za 339 złotych MOVA FD10 Pro jest do kupienia w cenie o 41 proc. niższej.

Wybór powinien być świadomy, nawet jeśli to tylko i aż prezent

Każdy z tych sprzętów jest praktyczny, a na dodatek od razu po rozpakowaniu może trafić do kuchni i posłużyć do przygotowania zdrowych i smacznych napojów i potraw. Poznanie detali każdego z tych trzech produktów ma sens, gdyż przy obecnym zaawansowaniu i różnorodności produktów AGD nawet drobne różnice w specyfikacji mogą mieć wpływ na komfort ich użytkowania w kuchni. Odpowiednia pojemność misy lub kielicha, moc urządzenia, a nawet długość przewodu zasilającego, głośność, dopuszczalny czas pracy, sposób, w jaki poddawana jest obróbce żywność - warto je dobrze dobrać, szczególnie jeśli potraktujemy je jako prezent.



Wyświetlacz LED, z dotykowym panelem, oddzielne ustawienia dla każdej ze stref pieczenia, to absolutne must have w dużej frytkownicy.

Pieczesz lub grillujesz dużo czy mało? Z frytkownicą MOVA to nie kłopot

Frytkownice to sposób na przygotowanie zdrowych potraw pozbawionych nadmiaru tłuszczów wydzielanych podczas tradycyjnego smażenia czy grillowania. To urządzenie nie wymaga także dodawania oleju, bo rolę przewodnika ciepła pełni tutaj szybko cyrkulujące i skoncentrowane powietrze. Wbrew nazwie nie służy jedynie do podgrzewania frytek, a zrobienia każdej potrawy, której przygotowanie wymaga obróbki cieplnej. Mogą to być tak samo różnego rodzaju ziemniaczane dania, jak i potrawy mięsne oraz warzywne lub pieczywo.



Airfryer MOVA FD10 Pro i przykłady możliwych do przyrządzenia potraw.

Obie proponowane frytkownice MOVA łączą dużą pojemność z układem cyrkulacji ciepłego powietrza, który zapewnia optymalne wykorzystanie energii. MOVA FD10 Pro, z pojedynczym, choć pojemnym koszem 6 litrów, ma podwójny system grzewczy (góra i dół), który jest o 20 proc. oszczędniejszy niż we frytkownicy z pojedynczą grzałką. Technologia 360o Hot Poly-Air Circulation usprawnia podgrzewanie dzięki zastosowaniu kanałów przewodzących powietrze i falistej płycie grillowej z czterostrefowym systemem przewodzenia ciepła dla równomiernego nagrzewania. Ta sama technologia jest zastosowana w MOVA FD20 Pro, wyposażonej w jeszcze większe kosze o pojemności 9 litrów.

Tę większą frytkownicę warto brać pod uwagę, gdy chcemy przygotowywać jednocześnie dużą liczbę potraw lub różne dania jednocześnie. Jest to możliwe dzięki systemowi FlexiZone, który pozwala podzielić przestrzeń roboczą na dwie oddzielne o pojemności 4,5 litrów każda. By taki podział miał sens, MOVA zastosowała w FD20 Pro także mechanizm Sync Finish, który synchronizuje czas zakończenia pieczenia w każdej z podzielonych komór poprzez przełączenie jednej z nich w tryb podgrzewania, gdy zakończy się pieczenie, a w drugiej jeszcze trwa. Dlatego możliwe jest jednoczesne przyrządzenie ryby i kurczaka lub warzyw, bądź mięs wymagających różnego czasu gotowania. Duży rozmiar kosza na żywność w FD20 Pro to także łatwość przyrządzania sporych porcji.



MOVA FD20 Pro podczas pracy z pojedynczą 9 litrową komorą.

Bez nieprzyjemnych zapachów podczas grzania

Materiał, z jakiego są wykonane powierzchnie, z którymi styka się żywność i kosze podlegające nagrzewaniu, to również kluczowa cecha dobrej frytkownicy. MOVA w obu modelach FD10 Pro i FD20 Pro zastosowała całkowicie metalową konstrukcję wnętrza. Takie rozwiązanie, w połączeniu z nieprzywierającą warstwą, ułatwia czyszczenie urządzenia. Kosz i ruszty możemy umyć w zmywarce.

MOVA FD10 Pro ma 11 predefiniowanych programów gotowania, MOVA FD20 Pro z kolei 7 predefiniowanych i jeden do samodzielnego zdefiniowania. Producent zadbał, by przygotowanie potraw było w obu przypadkach maksymalnie zautomatyzowane, ale dzięki okienku podglądu z podświetleniem LED wnętrza, możemy dodatkowo kontrolować proces przygotowywania potraw.

Nie tylko różna pojemność, ale i różna moc

MOVA FD10 Pro i FD20 Pro to frytkownice, które różni nie tylko pojemność, ale też moc grzewcza.



Airfryer MOVA FD20 Pro po zakończeniu pracy.

MOVA FD10 Pro (wymiary 364,6 x 267,8 x 336,2 mm) ma moc znamionową 1800 W, a temperaturę pracy da się zmienić płynnie, z pomocą dotykowego sterowania i ekranu LED, w zakresie od 50 do 230 stopni C. Większa MOVA FD20 Pro (wymiary 425 x 405 x 330 mm) może grzać z mocą aż 2700 W przy nieco większym zakresie zmienności temperatur od 40 do 230 stopni. Te 10 stopni C mniej w dolnym zakresie może mieć znaczenie, gdy potrzebujemy zrobić coś wymagającego mniejszej niż 50 stopni C temperatury obróbki cieplnej.



Wysuwany kosz we frytkownicy MOVA FD10 Pro.

W obu frytkownicach jest za to możliwość przerwania pracy i uzupełnienia na przykład przypraw lub przełożenia/dołożenia składników bez resetowania ustawień całej procedury. A to oznacza szansę na więcej fantazji przy komponowaniu dań.

Tajemnica zdrowych soków

Jeśli macie już frytkownicę albo po prostu takie gotowanie to nie wasz klimat lub osoby obdarowywanej prezentem, to może będzie nim wolnoobrotowa wyciskarka do soków. W porównaniu do szybkoobrotowej wyciskarki, powolny, choć wcale nie mniej skuteczny, proces ekstrakcji soku w owoców i warzyw pozwala lepiej zachować ich naturalny smak, a także więcej składników odżywczych. Dzieje się tak, gdyż mechanizm obrotowy, pracujący z prędkością jedynie kilkudziesięciu obrotów na minutę zamiast nawet kilkunastu tysięcy, nie nagrzewa żywności. Na dodatek pulpa powstała podczas przygotowywania napoju, gromadzona w oddzielnym pojemniku, może być wykorzystana w innych celach spożywczych.



Soki można robić z ogromnej liczby produktów. Wolnoobrotowa wyciskarka maksymalizuje możliwość ich przetwarzania.

Ważne cechy wolnoobrotowej wyciskarki to łatwość jej czyszczenia, cicha praca, jak i skuteczność oddzielenia soku od miąższu, a to właśnie zalety MOVA SJ10. Po przygotowaniu soku myjemy tylko trzy elementy (wałek ślimakowy, sitko, misa). Przy pracy maksymalna głośność nie przekracza 65 dB, a wysoką sprawność wyciskania soku zapewnia dwustopniowy wałek ślimakowy o gęstej spirali, jak i podwójne filtry separujące sok od miąższu.



Czyszczenie elementów stykających się z miąższem w MOVA SJ10.

Do zakupu MOVA SJ10 jako prezentu świątecznego zachęci także niewielki rozmiar całej wyciskarki. Waży ona 3,5 kilograma, ale ma wymiary 196,5 x 182 x 432 mm. Możemy ją używać stale przez maksymalnie 10 minut, a potem konieczna jest 20 minutowa przerwa. Pojemnik na sok ma objętość 0,9 litra, a na pulpę 0,8 litra.

MOVA SJ10 ucieszy swoją wszechstronnością każdego miłośnika zdrowych napojów owocowych, warzywnych, ale też koktajli czy mleka roślinnego. To doskonałe wsparcie w kuchni w domu z małymi dziećmi, ale też u osób, które często podejmują gości.