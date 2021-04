Mi Vacuum Cleaner G9 to świetny odkurzacz, dzięki któremu sprzątanie podłóg, mebli i innych przedmiotów w domu może stać się znacznie mniej uciążliwe. Teraz kupisz go znacznie taniej niż normalnie.

Mi Vacuum Cleaner G9 to wydajny odkurzacz pionowy i wygodny odkurzacz ręczny

100 tysięcy obrotów na minutę i siła ssania na poziomie 1200 AW to efektywność, jaką może pochwalić się odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G9. W zależności od tego, czego potrzebujesz i z jakich akcesoriów skorzystasz, może być pełnoprawnym odkurzaczem pionowym albo też wygodnym odkurzaczem ręcznym (do czyszczenia zakamarków, tapicerki czy przedmiotów).

Mi Vacuum Cleaner G9 ma też dużą szczotkę w kształcie litery V, co ma kilka zalet, ale największą z nich jest bez wątpienia zmniejszenie ryzyka wplątywania się włosów. Taka konstrukcja ułatwia także głębokie penetrowanie dywanów, a równocześnie pomaga chronić ich materiał. Oprócz tego ma też kilka dodatkowych szczotek, w tym szczelinówkę.

Długi czas pracy, duża siła ssania i efektywna filtracja

Długi czas pracy – dochodzący do 60 minut – to kolejny atut tego odkurzacza, a jeśli masz do wysprzątania naprawdę duży dom, to docenisz też pewnie możliwość bezproblemowej wymiany akumulatora: dzięki temu nie stracisz czasu na ładowanie, lecz od razu będziesz kontynuować odkurzanie, nawet przez kolejną godzinę. (Oczywiście wymaga to dokupienia dodatkowego akumulatora).

60-minutowy czas pracy dotyczy trybu „eco”. Jeśli jednak potrzebujesz dodatkowej mocy, to możesz przełączyć na „standard”, a na eliminację najtrudniejszych zabrudzeń gotowy jest tryb „high power”. Ten ostatni bez problemu poradzi sobie nawet z wciągnięciem rozsypanych ziaren kawy.

Wydajna technologia cyklonowa rozdziela powietrze i kurz, dzięki czemu siła ssąca nie maleje wraz z zapełnianiem zbiornika. A też niełatwo go zapełnić, bo ma 0,6 litra pojemności – łatwo zaś jest go opróżnić, ponieważ można go wyjąć za pomocą jednego przycisku. Atutem jest również pięciostopniowy system filtracji, który jest w stanie zatrzymać 99,97% cząsteczek nawet tak małych jak 0,3 mikrometra.

Ile kosztuje Mi Vacuum Cleaner G9? Dobra wiadomość – trwa promocja

Od 6 do 9 kwietnia możesz kupić G9 za zdecydowanie mniejsze pieniądze – standardowa cena 209,99 dol. spada na ten czas do 191,99 dol., a do tego możesz skorzystać z 5-dolarowego kuponu i kodu 0406G9, który dodatkowo obniży cenę o 8 dolarów, by ostatecznie zapłacić jedynie 178,99 dol. Co więcej, możesz załapać się na prezent w postaci szczoteczki elektrycznej Oclean albo kamery samochodowej DDPAI mini3 lub N3 (po 50 egzemplarzy do rozdania). W dodatku dziesięciu wylosowanych szczęśliwców otrzyma swój odkurzacz zupełnie za darmo.

Artykuł powstał we współpracy z MCMART.

