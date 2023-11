Który iPhone ma największy ekran? Obecnie do wyboru mamy dwa modele - iPhone 15 Plus oraz iPhone 15 Pro Max. Czym różnią się smartfony? Sprawdziliśmy to w praktyce. Czy warto dołożyć do znacznie droższego modelu serii Pro?

Jaki iPhone 15 z dużym ekranem wybrać?

Konferencja Wonderlust, podczas której zaprezentowane zostały między innymi nowe modele iPhone’ów, odbyła się 12 września. Mało kto już o niej pamięta, ale iPhone’y serii 15 nadal budzą skrajne emocje wśród fanów i przeciwników tej marki. My staramy się być neutralni i chcemy pokazać Wam te urządzenia w taki sposób, aby ewentualny wybór któregoś z tych modeli był jak najbardziej świadomy.

Krótko po konferencji porównaliśmy iPhone 15 z iPhone 14. Naszym zdaniem warto kupić nowy model, ale tylko wtedy, kiedy nie macie poprzedniego. Przesiadka z 14 na 15 nie ma sensu, chyba, że Wasz portfel pęka w szwach.

Tym razem porównujemy nowe iPhone’y z dużym ekranem, czyli iPhone 15 Plus oraz iPhone 15 Pro Max. Zbliża się Black Friday, a zaraz po nim zacznie się okres świąteczny. Być może macie zamiar kupić jeden z tych modeli, ale nie jesteście jeszcze pewni, który będzie dla Was odpowiedni. Czy warto kupić iPhone 15 Pro Max? A może iPhone 15 Plus wystarczy, a zaoszczędzicie przy tym trochę kasy? Zapraszamy na porównanie obu modeli z perspektywy zwykłego użytkownika.

iPhone 15 Plus czy iPhone 15 Pro Max?

Spieszę z wyjaśnieniem. Użytkownicy, którzy wiedzą, że potrzebują model Pro Max raczej nie szukają tego typu tekstów w sieci. To co między innymi różni Pro Maxa od Plusa to port USB-C z obsługą USB 3, pozwalający między innymi na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę w formacie ProRes i bezpośrednie zapisywanie na dysku zewnętrznym. Jest też obsługa sieci Thread służącej do komunikacji pomiędzy inteligentnymi urządzeniami w domu oraz obsługa Wi-Fi 6E.

Port USB-C w iPhone 15 Plus obsługuje USB 2, więc transfer danych jest taki sam, jak w przypadku stosowanego w poprzednich modelach złącza Lightning. Nie ma obsługi sieci Thread, a zamiast Wi-Fi 6E jest Wi-Fi 6.

To przykłady funkcji, z których mniej zaawanasowani użytkownicy pewnie w ogóle nie skorzystają. Należy pamiętać, że iPhone 15 Pro Max jest sporo droższy od iPhone’a 15 Plus, ale czy warto do niego dopłacić? Porównamy teraz te elementy specyfikacji obu smartfonów, które wpływają na ich funkcjonalność bez względu na rodzaj użytkownika. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu sami będziecie mogli stwierdzić, który model jest dla Was bardziej odpowiedni.

Specyfikacja iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max Obudowa aluminium i barwione szkło tytan i teksturowane szkło matowe Przycisk boczny przełącznik trybu dzwonka/cichego konfigurowalny przycisk czynności Odświeżanie ekranu 60 Hz 1-120 Hz (Pro Motion) Dodatkowa funkcja ekranu Brak niegasnący wyświetlacz (Always On) Wydajność A16 Bionic, 6 GB RAM A17 Pro, 8 GB RAM Aparat główny 48 MP, przysłona ƒ/1,6 48 MP, przysłona ƒ/1,78 Aparat ultraszerokokątny 12 MP, przysłona ƒ/2,4 12 MP, przysłona ƒ/2,2 Teleobiektyw - 2 MP, przysłona ƒ/2,8 Zoom optyczny max 2x max 5x Dodatkowe funkcje aparatu - portrety w trybie noc, fotografia makro, Apple ProRAW, skaner LiDAR

iPhone 15 Plus i iPhone 15 Pro Max – różnice

Przeanalizujemy krótko wskazane w tabeli różnice oraz postaramy się pokazać, jak wypadają one w praktyce. Na koniec napiszemy też kilka słów o baterii.

Obudowa

Zacznijmy od obudowy, ponieważ w przypadku iPhone’a 15 Pro Max mamy do czynienia z małą rewolucją. To pierwszy model smartfona marki Apple, którego obudowa jest z tytanu. Dzięki temu smartfon jest lżejszy i bardziej odporny na zniszczenia, ale pierwsza z wymienionych cech jest zdecydowanie bardziej odczuwalna. Model 15 Pro Max waż 221 gramów, a 15 Plus 201 gramów.

z lewej iPhone 15 Plus, z prawej iPhone 15 Pro Max

Różnicę czuć, ale nie jest ona tak wyraźna jak w przypadku iPhone 14 Pro Max, którego obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Przypomnijmy, że waży on aż 240 gramów. Odporność na uszkodzenia też jest istotna, ale zdecydowanie częściej uszkadza się ekran lub tylna cześć obudowy, którą w obu przypadkach stanowi tafla szkła. Zamiana stali nierdzewnej na tytan to dobry krok, ale nie zmienia to faktu, że iPhone 15 Plus jest i tak lżejszy niż iPhone 15 Pro Max, a nowe barwione szkło wygląda równie dobrze, co teksturowane w droższym modelu.

Przycisk boczny

Kolejną zmianą konstrukcyjną w przypadku modelu 15 Pro Max jest przycisk czynności, który zastąpił przełącznik trybu dzwonka/cichego. Wystarczy go wcisnąć i przytrzymać by uruchomić wybraną wcześniej funkcję. W Ustawieniach skonfigurować można następujące funkcje:

Tryb cichy,

Tryb skupienia,

Aparat,

Latarka,

Notatka głosowa,

Tłumacz,

Lupa,

Skrót,

Dostępność.

Co ważne, przycisk działa zawsze, bez względu na to co akurat dzieje się na iPhonie. Nowy przycisk może zatem działać tak samo jak stary przełącznik, ale ma także sporo innych możliwości.

Odświeżanie ekranu

W przypadku standardowych modeli iPhone 15 mamy do czynienia z odświeżaniem ekranu o częstotliwości 60 Hz. Nie ma w tym nic złego, ale obecnie smartfony z Androidem ze średniej, a nawet tak zwanej niższej półki mogą pochwalić się większą częstotliwością. Wyświetlacz modelach serii Pro posiada funkcję ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie ekranu w zakresie od 1 Hz do 120 Hz. Smartfon automatycznie dostosowuje ten parametr do rodzaju wyświetlanych treści. Obraz jest bardziej płynny na przykład w przypadku dynamicznych scen w filmach, grach czy podczas szybkiego przewijania stron internetowych. Częstotliwość automatycznie obniża się wtedy, gdy na ekranie nie dzieje się zbyt wiele. Dzięki temu zużywana jest mniejsza ilość energii, a smartfon działa dłużej na jednym ładowaniu baterii.

z lewej iPhone 15 Plus, z prawej iPhone 15 Pro Max

Obraz na ekranie z ProMotion wygląda zdecydowanie lepiej niż w przypadku 60-hercowego odświeżania, ale tylko wtedy, gdy oba smartfony znajdują się obok siebie. Wielu pewnie twierdzi inaczej, ale 60 Hz nie wygląda tragicznie i da się z tego korzystać, szczególnie jeśli wcześniej nie korzystało się lub nie korzysta z wyświetlaczy o wyższym odświeżaniu. Warto też dodać, że dzięki technologii ProMotion w iPhone 15 Pro Max dostępna jest jeszcze jedna funkcja, której nie ma w iPhone 15 Plus – niegasnącego wyświetlacza.

Dodatkowa funkcja ekranu – always on w iPhone 15 Pro Max

O tej funkcji wspominaliśmy przy okazji recenzji iPhone 14 Pro Max. Nie będziemy zatem wiele się na ten temat rozpisywać, ale warto przypomnieć o co chodzi. Po zablokowaniu standardowych modeli iPhone’ów ich ekran się wyłącza. Inaczej jest w przypadku iPhone’ów 14 i 15 serii Pro. Po aktywacji tej funkcji, ekran się przyciemnia i wyświetlane są na nim różne informacje, na przykład godzina, widżety, a nawet tapeta. Wyświetlane są także różnego rodzaju animacje. Prostym przykładem może być odliczanie czasu przez minutnik. Dzięki ProMotion, czyli adaptacyjnym odświeżaniu, częstotliwość na niegasnącym wyświetlaczu spada do 1 Hz. Dzięki temu znacznie ogranicza się zużycie baterii.

Niegasnący wyświetlacz nie jest czymś bez czego nie da się żyć, ale znacznie zwiększa to funkcjonalność smartfona. Jeśli raz spróbuje się tego jak działa, to trudno później wrócić do poprzedniego rozwiązania – sprawdza się tu sentencja, która mówi o tym, że „człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego”.

Wydajność

W przypadku czipów moglibyśmy zanudzać Was ich specyfikacją - liczbą rdzeni i częstotliwością taktowania, ale zamiast tego tradycyjnie zaprezentujemy wyniki testów benchmarkowych, które zobrazują wydajność obu układów i różnicę między nimi. Warto jedynie wspomnieć, że model 15 Pro Max został wyposażony w czip A17 Pro z rewolucyjnym według Apple procesorem graficznym, który posiada sprzętowe przyspieszenie ray tracingu. Dzięki temu grafika ma być bardziej płynna, a duże wrażenie ma robić gra świateł. Co więcej, funkcja MetalFX Upscaling korzysta z uczenia maszynowego by ograniczać zużycie baterii przy wysokiej rozdzielczości grafiki.

z lewej iPhone 15 Plus, z prawej iPhone 15 Pro Max

Na koniec dodajmy, że iPhone 15 Plus wyposażony jest w układ Apple A16 Bionic i 6 GB pamięci RAM, a iPhone 15 Pro Max ma 8 GB pamięci operacyjnej, ale dość tej teorii. Sami zobaczcie jak oba procesory poradziły sobie z wybranymi testami.

GEEKBENCH 6, SINGLE-CORE

więcej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 2954 iPhone 15 Plus 2458

GEEKBENCH 6, MULTI-CORE

więcej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 7413 iPhone 15 Plus 6443

GEEKBENCH 6, GPU METAL

więcej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 27234 iPhone 15 Plus 22534

GFXBENCH, T-REX [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 15 Plus 60 iPhone 15 Pro Max 60

GFXBENCH, T-REX OFFSCREEN [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 15 Plus 427 iPhone 15 Pro Max 379

GFXBENCH, MANHATTAN [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 15 Plus 60 iPhone 15 Pro Max 60

GFXBENCH, 1440p MANHATTAN OFFSCREEN [kl/s]

więcej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 108 iPhone 15 Plus 99

JETSTREAM 2

więcej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 241 iPhone 15 Plus 218

ANTUTU V10.0.2

więcej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 1538327 iPhone 15 Plus 1406718

SUNSPIDER JAVASCRIPT 1.0 [ms]

mniej=lepiej

iPhone 15 Pro Max 42,3 iPhone 15 Plus 48,9

Aparat

Tutaj różnic także jest sporo. Wydaje się, że aparat jest od pewnego czasu oczkiem w głowie firmy Apple i tym co przede wszystkim różni „zwykłe” modele od serii Pro. W tańszym z testowanych smartfonów zastosowano system dwóch aparatów:

główny: 48 MP, przysłona ƒ/1,6,

ultraszerokokątny: 12 MP, przysłona ƒ/2,4.

W modelu Pro zastosowano trzy obiektywy:

główny: 48 MP, przysłona ƒ/1,78,

ultraszerokokątny: 12 MP, przysłona ƒ/2,2,

teleobiektyw: 12 MP, przysłona ƒ/2,8.

Różnice odczuwalne są także w praktyce. Nawet najmniej doświadczony użytkownik doceni funkcje dostępne w modelu 15 Pro Max. Warto chociażby wspomnieć o 5-krotnym zoomie optycznym, portretach w trybie noc, fotografii makro oraz skanerze LiDAR. Można także wybrać domyślny obiektyw aparatu głównego – 24 mm, 28 mm lub 35 mm (to w uproszczeniu dodatkowe ustawienia zbliżenia optycznego – 1x; 1,2x; 1,5x).

Poniżej kilka zdjęć, dzięki którym porównać można możliwości fotograficzne obu smartfonów. Fotografie w pełnej rozdzielczości wyświetlić można po kliknięciu w każdą z nich.

z lewej iPhone 15 Plus - aparat główny (24 MP, 1x), z prawej iPhone 15 Pro Max - aparat główny (24 MP, 1x)

z lewej iPhone 15 Plus - aparat główny (12 MP, 2x), z prawej iPhone 15 Pro Max - teleobiektyw (12 MP, 5x)

iPhone 15 Plus ostrość łapie w odległości wynoszącej 10 cm od obiektu (zdjęcie z prawej). Z bliska zdjęcia są nieostre (zdjęcie z lewej)

iPhone 15 Pro Max – fotografia makro. Dla porównania zdjęcie zrobione z tej samej odległości, co w przypadku nieostrego zdjęcia z bliska wykonanego iPhonem 15 Plus

z lewej iPhone 15 Plus - aparat główny (12 MP, 1x), tryb noc, z prawejiPhone 15 Pro Max - aparat główny (12 MP, 1x), tryb noc

z lewej iPhone 15 Plus - aparat główny (12 MP, 1x), portret z lampą błyskową, z prawej iPhone 15 Pro Max - aparat główny (12 MP, 1x), portret w trybie noc. W tak trudnych warunkach chyba lepiej radzi sobie lampa

Przedni obiektyw, czyli aparat TrueDepth, który wykorzystywany jest także do obsługi technologii rozpoznawania twarzy Face ID ma taką samą specyfikację w przypadku obu smartfonów. Jedyna róznica to możliwość nagrywania wideo ProRes w jakości do 4K z częstością 60 kl./s na zewnętrznych urządzeniach w przypadku modelu Pro Max.

Na koniec kilka słów o skanerze LiDAR. Nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące tego czym jest i jak działa LiDAR. Wspomnimy tylko, że wykorzystuje on światło laserowe, dzięki któremu potrafi zmierzyć odległość od skanowanego obiektu. W praktyce LiDAR umożliwia działanie technologii rozszerzonej rzeczywistości, czyli generowania na ekranie wirtualnych obiektów w realnym otoczeniu. Dzięki niemu można na przykład bardziej precyzyjnie ustawić wirtualne meble w pomieszczeniu, przed rozpoczęciem remontu. Wpływa także na lepszą jakość zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.

LiDAR powinien przyczynić się do lepszego działania aplikacji Miarka, która pozwala na mierzenie obiektów za pomocą aparatu oraz rozszerzonej rzeczywistości. Z testów wynika, że można na niej polegać, szczególnie w przypadku iPhone 15 Pro Max, który posiada LiDAR. iPhone 15 Plus bez tej funkcji także poradził sobie całkiem nieźle.

Pomiar iPhonem 15 Plus

Pomiar iPhonem 15 Pro Max

Rzeczywista długość ławki

Bateria

Apple deklaruje, że czas pracy obu smartfonów różni się nieco, ale w obu przypadkach jest niezły. Z przeprowadzonych przez nas testów wynika, że iPhone 15 Pro Max wytrzyma 750 minut, czyli 12,5 godziny odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo za pośrednictwem aplikacji Apple TV+ przy jasności i głośności wynoszących 50%. W przypadku iPhone 15 Plus wynik jest lepszy wynosi 1000 minut, czyli ponad 16,5 godziny.

W przypadku przeglądania Internetu w przeglądarce Safari, oba smartfony zapewniają czas pracy wynoszący nieco ponad 11 godzin. Warto porównać sobie te wyniki z tym, co oferują iPhone 14 oraz iPhone 15.

iPhone 15 Plus czy iPhone 15 Pro Max? Który wybrać?

Po przeczytaniu tego tekstu nie powinniście mieć problemu z wybraniem iPhone’a z dużym ekranem. Przedstawiliśmy cechy, które różnią iPhone 15 Plus od iPhone 15 Pro Max oraz zweryfikowaliśmy, jak sprawdzają się w praktyce. Główne różnice związane są z możliwościami fotograficznymi, ale wszystko może mieć znaczenie. Życzymy owocnych wyborów.

Zdjęcia: archiwum własne

