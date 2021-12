Przyglądamy się oczyszczaczowi powietrza Zepter Therapy Air iOn - prawdziwemu kombajnowi, który faktycznie zapewni ci czyste powietrze gdziekolwiek go zainstalujesz. Pięć wbudowanych filtrów oraz generator jonów ujemnych gwarantują bardzo wysoką efektywność.

Nasza Joanna ma dosyć poznańskiego smogu (chociaż i tak nie jest u nas najgorzej), więc przyjrzała się aż trzem oczyszczaczom powietrza firmy Zepter. Każdy z nich charakteryzuje się ciekawą konstrukcją, ale... zacznijmy od początku.

A na początku przyjrzała się modelowi Zepter Therapy Air iOn, który świetnie nada się zarówno do domu, jak i biura.

Zepter Therapy Air iOn - pięć (!) filtrów i jonizator

Co tu dużo mówić - wystarczy zobaczyć pięć potężnych filtrów (antystatyczny, antybakteryjny, HEPA, antyalergiczny oraz z węglem aktywnym), by łatwo uzmysłowić sobie, że nie jest to zabawka, której jedynym efektem działania będzie szum wentylatora. Dodajcie do tego jonizator... ale oddajmy głos samej Joannie, która zapozna was z możliwościami tego oczyszczacza powietrza.

Wkrótce oczekujcie materiałów wideo dotyczących również oczyszczaczy powietrza Zepter Therapy Air Smart oraz Myion!

Materiał powstał we współpracy z firmą Zepter

Zepter Therapy iOn 94% 4.7/5