Ile czołgów straciła Rosja na Ukrainie? Jaki najcenniejszy sprzęt wojskowy został zniszczony po stronie rosyjskiej? Odpowiedź znajdziesz w tym rankingu.

Rosyjskie straty w Ukrainie są potężne

Czołgi, samoloty, śmigłowce, statki, wozy bojowe, artyleria, pojazdy zaopatrzenia i mnóstwo innego wyposażenia, a do tego dziesiątki tysięcy ludzi. No cóż, Rosja napadła na Ukrainę, więc ta druga nie miała innego wyboru, niż się bronić. Motywację do walki Ukraińcy mają potężną, w końcu jest to sytuacja w której bezpośrednio bronią swojego życia. Jednak nie da się ukryć, że bez dostaw sprzętu oraz amunicji z zachodu nawet najlepsza motywacja nie wystarczy.

Obserwując doniesienia szczególnie z pierwszych 2 - 3 tygodni konfliktu można było zauważyć, że lekka broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza w połączeniu z bardzo pomysłową taktyką Ukraińskiego wojska, zaowocowały potężnymi stratami rosyjskich okupantów. W pierwszych kilkunastu dniach w zasadzie każda kolejna doba przynosiła doniesienia o dziesiątkach zniszczonych maszyn na ziemi i w powietrzu.

Straty rosyjskie według Ministerstwa Obrony Ukrainy

Zacznijmy od statystyk podanych przez Ministerstwo Obrony Ukrainy na Twitterze: https://twitter.com/DefenceU. Warto też śledzić kanał Ministerstwa na Telegramie: https://t.me/ministry_of_defense_ua.

Stan na dzień 27.04.2022

W tłumaczeniu na j. polski:

Łączne straty bojowe wroga od 24.02 do 27.04 wynosiły w przybliżeniu:

personel - zlikwidowano około 22400 osób,

czołgi - 939 szt.,

bojowe wozy opancerzone - 2342 szt.,

systemy artyleryjskie - 421 jednostek,

MLRS - 149 jednostek,

środki obrony przeciwlotniczej - 71 jednostek,

samoloty - 185 szt.,

śmigłowce - 155 szt.,

Poziom operacyjny i taktyczny BSP - 207 szt.,

sprzęt motoryzacyjny - 1666 szt.,

zbiorniki paliwa - 76 szt.,

statki / łodzie - 8 jednostek,

Wyposażenie specjalne - 31,

Wyrzutnie OTRK / TRK - 4.

Walki na wschodzie Ukrainy oraz częściowo również na południu nabierają tempa, więc można spodziewać się, że statystyki te zaczną zmieniać się wyraźnie w ciągu najbliższych dni i tygodni.

Wielcy nieobecni po stronie Rosji

Nie sposób przeoczyć dwóch typów sprzętu, którego Rosja nie odważyła się użyć w Ukrainie. Są to oczywiście czołgi T-14 Armata oraz samoloty Su-57.



źródło: https://www.vitalykuzmin.net/Military/May-5th-night-rehearsal-of/i-ZxGKR2L/A, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



źródło: https://www.flickr.com/photos/[email protected]/49581303977/in/photostream/

To bardzo nowoczesny sprzęt bojowy o dużych możliwościach, ale wyprodukowany dotychczas w niewielkiej liczbie. Szczególnie dotyczy to czołgów T-14 - gdyby one wpadły w ręce Ukraińców, to istniałaby duża szansa, że dokładne plany albo wręcz konkretne egzemplarze trafią na drugą stronę żelaznej kurtyny, czyli do NATO. A tego Rosjanie by nie chcieli.

Obie konstrukcje miały i prawdopodobnie wciąż mają swoje problemy, ale dwa najważniejsze powody dlaczego nie zostały dotychczas użyte w wojnie z Ukrainą, to obawa przed wpadnięciem w ręce wroga oraz zbyt mała liczba wyprodukowanych sztuk.

Rafał Panas Ranking rosyjskich strat okiem miłośnika militariów Najbardziej spektakularne osiągnięcie Ukraińców, to z pewnością zatopienie krążownika rakietowego Moskwy. Na dno poszedł okręt flagowy Floty Czarnomorskiej, najpotężniejsza jednostka w tym związku operacyjnym.



Dla Rosjan to siarczysty policzek, a dla Ukraińców paliwo i motywacja do dalszej walki. Władimir Sołowjow, zwany pieszczotliwie “głosem Putina”, pytał wściekle w telewizji: “Dlaczego do diabła byłeś w tym miejscu na Morzu Czarnym? Od kiedy okręt boi się ataku rakietowego? Czy coś nie zostało aktywowane? Co się działo z twoim systemem przeciwpożarowym?” Rezolutni internauci odpowiadali mu, że jak to zwykle w Rosji, wszystko zostało rozkradzione.



Tak, zatopienie naszpikowanej nowoczesną technologią, choć 40-letniej Moskwy to symbol. Jednak największe przełożenie na ranking rosyjskich strat ma codzienna praca ukraińskich żołnierzy. Efekty widać w zestawieniach.



Co budzi największe zdumienie? Niemal tysiąc spalonych rosyjskich czołgów (a z każdym napisanym słowem przybywa pewnie kolejny wrak). Jednak “tank is not dead”. Amunicja krążąca i kierowany przez drony ogień artylerii to rzeczywiście potężne zagrożenia dla czołgów. Jednak straty Rosjan biorą się przede wszystkim z marnej jakości dowodzenia, słabego wyszkolenia żołnierzy, braku efektywnego rozpoznania oraz właściwej współpracy między różnymi rodzajami broni (np. gdzie jest piechota rozbijająca ukraińskie zasadzki?). Kolejny nekrolog dla czołgów jest pisany przedwcześnie, bo mądrze użyte są nadal podstawowym narzędziem do silnego uderzenia lub skutecznej obrony.



Na razie Rosjanie udowodnili, że ich czołgi - np. T-14 Armata z toaletą dla załogi, opancerzoną kapsułą chroniącą żołnierzy, działem 125 mm plującym 12 pociskami na minutę oraz oprogramowaniem, które analizuje zagrożenia i może samodzielnie aktywować elementy systemu aktywnej ochrony - świetnie prezentują się na paradach. Chociaż nie, nawet podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa Armata odmówiła posłuszeństwa, a sprzęt holujący nie potrafił sobie z nią poradzić.

Skoro już wiemy, że najnowszego i najcenniejszego sprzętu Rosjanie boją się użyć, to sprawdźmy które straty realnie odczują najbardziej.

Ranking zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego w Ukrainie

Wybraliśmy modele, które są lub były najcenniejsze dla Rosji i pojawiły się na wojnie w Ukrainie. To nie są wszystkie warianty rosyjskiej techniki wojennej stracone na tej wojnie.

1. Krążownik rakietowy Moskwa



źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Russian_cruiser_Moskva.jpg

To chyba największa, pojedyncza strata rosyjska, w dotychczasowej wojnie z Ukrainą. 186-metrowy okręt flagowy Floty Czarnomorskiej. Stary, bo zwodowany w końcówce lat 70-tych, ale wciąż z dużym potencjałem, zwłaszcza pod względem ataków rakietowych z dużej odległości. Mógł potężnie zagrozić ukraińskim cywilom i wojsku, bez nadmiernego zbliżania się do brzegu. Musiał zostać wyeliminowany i na całe szczęście został. Teraz spoczywa na dnie morza, a Ukraina pokazując mistrzostwo w trollowaniu Rosji, wpisała go na listę podwodnego dziedzictwa kulturowego kraju. :)

2. Okręt desantowy BDK-65 Saratov

Tę scenę też pewnie widzieliście. Ukraińcy przeprowadzili atak rakietowy na okręty desantowe, zakotwiczone w porcie w Berdiańsku. Uszkodzili dwa z nich, a trzeci “Saratow” dostał tak, że już tam pozostał. To ważny sukces Ukrainy, bo tego typu okręty mogą dostarczać na brzeg jednorazowo nawet 50 transporterów opancerzonych lub 22 czołgi podstawowe i 25 transporterów opancerzonych. Jednostek tego typu jest więcej, ale każda strata z pewnością Rosję zaboli. Są to duże okręty o długości 113 m i wyporności pełnej 4360 ton.

3. Samoloty Su-34



źrodło: https://www.airliners.net/photo/Russia-Air-Force/Sukhoi-Su-34-Su-32FN/1971429/L

Su-34 to wciąż wartościowy sprzęt. Ten rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny, został oblatany w latach 90-tych, ale w nowszej wersji produkowany jest dopiero od 2011. Samolot może unieść około 8000 kg bomb i rakiet, osiąga prędkość maksymalną 1900 km/h (typowo 1300 km/h), ma zasięg bojowy 1100 km, a jego załogę stanowią dwie osoby. Oprócz tego Rosja straciła również cenne samoloty Su-35 i Su-30. Wszystkie można określić jako pochodne i wersje rozwojowe modelu Su-27 Flanker.

4. Śmigłowce Ka-52

źródło: https://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Kamov-Ka-52/2079535/L

Dwumiejscowy śmigłowiec bojowy, który pojawił się na kilku filmach z wojny w Ukrainie. Jeden uszkodzony egzemplarz, który wylądował w kiepskim stanie na polu możecie kojarzyć, bo pojawił się na różnych zdjęciach i filmach. Służy głównie do ataków na stałe cele naziemne, a także pojazdy opancerzone i kolumny wojsk. Wyróżnia się dwoma współosiowymi wirnikami przeciwbieżnymi, dzięki którym nie potrzebuje śmigła ogonowego. Może lecieć maksymalnie 310 km/h i przenosi do 2000 kg uzbrojenia.

5. Czołgi T-80BWM

Skoro na Ukrainie zabrakło T-14 Armata, to jednym z nowszych i bardziej wartościowych typów czołgów utraconych przez Rosję w Ukrainie jest T-80BWM. Jest to głęboka modernizacja T-80BW o zwiększonym stopniu ochrony oraz polepszonej sile ognia. Czołgi tego dostępne są od 2017 roku, więc w praktyce są jednymi z najnowszych w arsenale Rosji, mimo, że bazują na konstrukcji z lat 70-tych. Mają pancerz reaktywny typu ERA, noszący nazwę Relikt, a także osłony prętowe chroniące głównie przed pociskami kumulacyjnymi z granatników przeciwpancernych. Dysponują ulepszonym celownikiem działonowego Sosna-U (taki jak w T-90 i T-72B3) oraz armatą 2A46M-4 kalibru 125 mm. Za napęd służy zmodernizowana turbina gazowa. Ten czołg podstawowy ma już solidną wartość bojową, ale jak widać z rakietami Javelin i NLAW nie może się równać.

6. Czołgi T-90M

T-90M to nowsza wersja rozwojowa czołgu T-90A, o podwyższonych możliwościach bojowych. Przód wieży jest dość szczelnie obłożony modułami pancerza reaktywnego Relikt, który ma być dwukrotnie skuteczniejszy, niż Kontakt-5. Dysponuje nowszym systemem kontroli ognia i zarządzania polem walki Kalina, dodatkowym opancerzeniem na karuzeli amunicyjnej pod wieżą, mocniejszym silnikiem 1130 KM, ulepszoną armatą 2A46M-5 i szeregiem innych usprawnień. Obok T-80BWM to jeden z lepszych rosyjskich czołgów, jakie pojawiły się na wojnie w Ukrainie.

7. Czołgi T-72B3 i T72B3M

Tak zwany syndrom latającej wieży kojarzy mi się z większością rosyjskich / radzieckich czołgów, ale w szczególności z T-72 i wieloma jego pochodnymi. Trzeba jednak przyznać, że mając ogromny zapas czołgów T-72B Rosja postanowiła wykonać relatywnie prostą, ale jednocześnie sensowną modernizację, która miała sprawić, że czołgi te zyskają wciąż akceptowalne możliwości bojowe. W ten właśnie sposób powstałą nowsza wersja T-72B3, a później T-72B3M.

Wersja T-72B3 dostała ulepszony celownik działonowego Sosna-U, lepszy automat ładowania, działo 2A46M-5, które jest w stanie obsłużyć nowszą i lepszą amunicję, a także cyfrowe radio, mocniejszy silnik 840 KM i moduły pancerza reaktywnego Kontakt-5. Nie ma jednak systemu nawigacji satelitarnej.

Z kolei T-72B3M to jeszcze lepszy B3, ze znacznie skuteczniejszym pancerzem reaktywnym Relikt, wzmocnionym silnikiem 1130 KM, nowocześniejszymi systemami cyfrowymi wewnątrz i automatyczną przekładnią.

8. Samoloty Su-25



źródło: https://www.flickr.com/photos/[email protected]/34707687363/

Stary, ale nadal przydatny samolot szturmowy. W wojnie z Ukrainą wykorzystywany przez Rosję głównie w wersji Su-25SM, która stanowi prostą i tanią modernizację, m.in. zwiększającą celność ostrzału i bombardowania. Opancerzony i silnie uzbrojony głównie do walki z celami naziemnymi. Udźwignie nawet 5000 kg uzbrojenia, bo jest świetnym wynikiem jak na relatywnie niewielki samolot bojowy. Wykorzystywany do bezpośredniego wsparcia pola walki, niszczenia pojazdów opancerzonych, kolumn wojskowych, budynków i umocnień.

9. System obrony przeciwlotniczej Tor-M2

To brona krótkiego zasięgu, mająca neutralizować zagrożenia z powietrza. Nie tylko samoloty, ale też drony, pociski manewrujące i bomby kierowane. To ważny sprzęt dla Rosji i nowoczesne, przydatna broń na polu walki Tor-M2 ma nowy radiolokator, może wykryć do 48 obiektów i śledzić 10 z nich. Po wybraniu najbardziej niebezpiecznych może odpalić 4 rakiety. Nowe pociski mają zasięg do 16 km i pułap do 10 km. Ten sprzęt może bardzo zaszkodzić ukraińskim dronom, śmigłowcom i samolotom, więc jego niszczenie, a najlepiej przechwytywanie jest kluczowe.

10. Bojowe wozy piechoty BMP-3



źródło: https://www.vitalykuzmin.net/Military/ARMY-2016-Demonstration/i-vTxxJWK/A, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Ukraińcy zniszczyli już przynajmniej dziesiątki tych maszyn. BMP-3 ma na celu dowiezienie piechoty bezpośrednio w obszar walk oraz wsparcie podczas walki. Mieści 7 żołnierzy desantu i 3 osoby z załogi. Waży niecałe 19 ton, ma silnik 500 KM i relatywnie lekki, cienki pancerz (około 35 mm przód i niespełna 13 mm po bokach). Podstawowe uzbrojenie stanowi armata 100 mm, działko 30 mm i karabin maszynowy 7,62 mm.

Dajcie znać co sądzicie o rosyjskich stratach w Ukrainie. Mają szansę jeszcze wyjść na swoje, czy już raczej nie?