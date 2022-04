Wojna w Ukrainie to pokaz możliwości najnowocześniejszego sprzętu, który jest dostarczany przez zachodnie państwa. Ostatnio opublikowano materiał wideo, przedstawiający użycie nowoczesnych wyrzutni przeciwpancernych NLAW.

NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon) to ręczna, jednostrzałowa wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych typu odpal i zapomnij (F&F - fire-and-forget). System został opracowany przez szwedzką firmę Saab Bofors Dynamics, a pierwsze egzemplarze trafiły do służby 2009 roku.

Wyrzutnia NLAW w trybie OTA jest skuteczna przeciwko pojazdom opancerzonym - pocisk przelatuje wtedy nad celem i trafia w wieżę lub pokrywę silnika, czyli słabiej opancerzoną część czołgu

Wyrzutnia jest obsługiwana przez jednego żołnierza i może być użyta w dwóch trybach. Pierwszy z nich - Direct Attack (DA) oznacza bezpośrednie uderzenie w cel i jest wykorzystywany w przypadku słabiej opancerzonych pojazdów (np. ciężarówek, helikopterów), a drugi - Overfly Top Attack (OTA) daje możliwość uderzenia z góry, co jest skuteczniejsze w przypadku mocniej opancerzonych pojazdów (np. czołgów).

W sieci opublikowano nawet filmik, który przedstawia unboxing i sposób użycia wyrzutni - jakbyście byli zainteresowani to możecie go zobaczyć poniżej (pan mówi po ukraińsku).

Rosyjski czołg T-72 zniszczony za pomocą wyrzutni NLAW

Wyrzutnie NLAW biorą udział także w wojnie w Ukrainie (sprzęt w ramach pomocy dostarczyła Wielka Brytania i Luxemburg), gdzie okazały się bardzo skuteczną bronią przeciwko rosyjskim pojazdom opancerzonym. Na jednym z materiałów wideo zarejestrowano użycie wyrzutni przez żołnierzy ze 128. Zakarpackiej Samodzielnej Brygady Górsko-Szturmowej w Donbasie.

Żołnierze zneutralizowali w ten sposób rosyjski czołg T-72B3 (czyli zmodernizowaną wersję popularnego T-72B). Pocisk został wystrzelony w trybie OTA, przebił pancerz wieży i spowodował pożar wewnątrz pojazdu. W efekcie doszło do detonacji zgromadzonej wewnątrz amunicji i potężnej eksplozji.

Warto dodać, że ukraińscy żołnierze dysponują też innym typem nowoczesnej broni przeciwpancernej. Niedawno tamtejsze wojska opublikowały materiały wideo z użycia wyrzutni Stugna-P i granatnika Matador, a nawet z widowiskowego użycia pocisków Stinger przeciwko rosyjskim śmigłowcom Mi-8. Świetnie spisująsię tutaj także drony (w tym tajemniczych bezzałogowych systemów latających Phoenix Ghost).

Źródło: Ukraine Leaks, Wikipedia