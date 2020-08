Premiera kart graficznych GeForce RTX 3000 to z całą pewnością jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w tym roku. Karty podniosą poprzeczkę w kwestii wydajności – będzie to wynikać nie tylko z użycia architektury Ampere, ale też zastosowania nowych kości pamięci GDDR6X.

Nvidia nie zdradza żadnych szczegółów na temat nowych kart GeForce RTX 3000 (spekuluje się, że zostaną one zapowiedziane 1. września na specjalnej konferencji). Ciekawe informacje ujawniła jednak firma Micron, która zajmuje się produkcją pamięci VRAM – amerykańska gigant (przypadkowo?) potwierdził, że wspólnie z Nvidią opracował nowe kości GDDR6X.

Nowe pamięci do przede wszystkim jeszcze lepsza wydajność – moduły GDDR6X mają oferować przepustowość 19 - 21 GB/s (w przyszłości może ona dojść do 24 GB/s), podczas gdy obecne GDDR6 oferują "tylko" 14 – 16 Gb/s. Producent chwali się, że przy zastosowaniu 12 kości możliwe będzie przekroczenie przepustowości 1 TB/s (!). Mówimy więc o parametrach, które do tej pory były dostępne tylko przy zastosowaniu układów HBM2.



Porównanie wymagań energetycznych dla poszczególnych typów pamięci VRAM

To jednak nie koniec rewelacji. Dokumentacja pokazuje, że pamięci GDDR6X cechują się też lepszą efektywnością energetyczną – ta plasuje się pomiędzy modułami GDDR6 a HBM2.

Karty graficzne GeForce RTX 3000 będą korzystać z pamięci GDDR6X

Według informacji producenta, pamięci GDDR6X znajdą zastosowanie m.in. w nowych kartach Nvidii z generacji Ampere. Potwierdzałoby to wcześniejsze przecieki na temat specyfikacji kart akceleratorów.

Za przykład podano model GeForce RTX 3090, który ma dysponować 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit o przepustowości 912 – 1008 GB/s. Możemy więc oczekiwać ~1,5-krotnego wzrostu wydajności VRAM względem modelu GeForce RTX 2080 Ti.

Czekamy na oficjalną zapowiedź kart, która powinna potwierdzić parametry nowych modeli.

