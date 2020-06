Wszyscy czekamy na premierę nowych kart graficznych Nvidii, w tym modelu GeForce RTX 3080. Co zaoferuje nowa konstrukcja? Specyfikacja ma być naprawdę potężna… a przynajmniej na to wskazują nieoficjalne przecieki.

Jesteśmy po prezentacji modelu Nvidia A100, a więc pierwszego przedstawiciela generacji Ampere (na rynek profesjonalny). Premiera nowych modeli do grania jeszcze nie została zapowiedziana, więc producent póki co nie ujawnia szczegółów technicznych poszczególnych modeli. W sieci pojawiły się jednak nieoficjalne przecieki na ten temat.

Specyfikacja karty GeForce RTX 3080 – są pierwsze przecieki

GeForce RTX 3080 ma bazować na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102. Układ bazować na nowej architekturze i zostanie wykonany w 7-nanometrowej litografii. Nie będzie to jednak topowa konfiguracja chipa – producent zablokuje część bloków i udostępni „tylko” 4352 jednostki CUDA.

Ciekawostką ma być także podsystem pamięci. Według niepotwierdzonych informacji, karta ma wykorzystywać 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit. Informacja wydaje się dosyć zaskakująca, bo organizacja JEDEC jeszcze nie ogłosiła specyfikacji standardu GDDR6X (przy poprzednich generacjach: GDDR5X i GDDR6 specyfikacja była ogłoszona kilka miesięcy przed premierą kart).

Nvidia przygotowuje też wydajniejsze modele - GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3090

Nieoficjalnie wiadomo, że Nvidia pracuje też nad wydajniejszymi modelami: GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3090 (ten drugi byłby odpowiednikiem modeli Titan). Miałyby one bazować na układzie graficznym Ampere TU102, ale w wydajniejszej konfiguracji (5248 i 5376 rdzeni CUDA). Dodatkowo zaoferują one szybszą i pojemniejszą pamięć VRAM – podobno odpowiednio 11 GB GDDR6X 352-bit i 24 GB GDDR6X 384-bit.

Ciekawą informacją jest również to, że wydajniejsze modele będą korzystać z tego samego projektu laminatu (RTX 3090 będzie cechować się wyższym poborem mocy). Spekuluje się, że karty zostaną wyposażone w to samo chłodzenie co GeForce RTX 3080.

Model GeForce RTX 3080* GeForce RTX 3080 Ti* GeForce RTX 3090* Układ graficzny Ampere TU102 Ampere TU102 Ampere TU102 Jednostki CUDA 4352 5248 5376 Pamięć VRAM 10 GB GDDR6X 320-bit 11 GB GDDR6X 352-bit 12 GB GDDR6X 384-bit TBP 320 W 320 W 350 W *nieoficjalna specyfikacja

Czy przecieki się potwierdzą? Na ten moment trudno ocenić ich wiarygodność (szczególnie informacji o zastosowaniu nowych pamięci GDDR6X). Sugerujemy węc podchodzić do rewelacji z ograniczonym zaufaniem.

Źródło: VideoCardz, Twitter @ kopite7kimi, foto: Reddit @ JDSP_

