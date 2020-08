Premiera kart graficznych GeForce RTX 3000 zbliża się coraz większymi krokami, a producenci podobno opracowują autorskie wersje akceleratorów. Do sieci wyciekło zdjęcie modelu Colorful.

Zdjęcie karty graficznej GeForce RTX 3000

Jeden z użytkowników serwisu Reddit opublikował zdjęcie, które rzekomo ma przedstawiać rewers płytki drukowanej autorskiego modelu GeForce RTX 3090 od firmy Colorful (trudno potwierdzić jego autentyczność, więc sugerujemy podchodzić do przecieków z ograniczonym zaufaniem).



Na rewersie laminatu znalazł się jeszcze tajemniczy układ, ale został on zasłonięty procesorem Intela

Samo zdjęcie jest mocno „ocenzurowane”, ale można zauważyć jedenaście dwanaście kości pamięci GDDR6 lub GDDR6X (w centrum podobno znalazł się jeszcze tajny układ, ale został on przysłonięty przez fotografa procesorem Intela).

Jeżeli chodzi o wyjścia wideo, na śledziu wyprowadzono co najmniej trzy złącza DisplayPort i jedno HDMI. Ciekawostką są gniazda zasilające – 3x 8-pin PCIe PEG i nietypowe złącza do łączenia kart graficznych za pomocą NVLink (inne od stosowanych do tej pory).

Ujawniony model korzysta z autorskiego chłodzenia z potężnym radiatorem. Obudowa karty jest podświetlana i dodatkowo umieszczono na niej wyświetlacz.

Premiera kart graficznych GeForce RTX 3000 coraz bliżej

Pojawienie się przecieków na temat nowych kart nie powinno być dla nas zaskoczeniem. Wiemy, że 1. września Nvidia organizuje konferencję, która najprawdopodobniej zostanie poświęcona kartom GeForce RTX 3000 z generacji Ampere.

Aktualizacja 15.08.2020 7:20

Serwis VideoCardz dotarł do trochę wyraźniejszego zdjęcia karty, na którym można zauważyć dwanaście kości pamięci (najprawdopodobniej GDDR6X). Bardziej spostrzegawczy zwrócą uwagę także na rozbudowaną, dwudziestokilkufazową sekcję zasilania (widać, w których miejscach znajdują się dławiki).

Źródło: Reddit, VideoCardz

