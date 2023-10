Firma Apple, która wedle wielu osób i tak jest już synonimem wysokich cen, zdecydowała się na kolejne podwyżki. Tym razem nie dotyczą one jednak sprzętu, a usług.

Sympatycy filmów i seriali nie mają ostatnio dobrych tygodni. Systematycznie pojawiają się informacje o podwyżkach na najpopularniejszych serwisach VOD. Apple najwyraźniej nie zamierza odbiegać od tego trendu i również poinformował o zmianach cennika serwisu Apple TV+.

Abonament Apple TV+ mocno w górę

Apple TV+ w momencie debiutu przyciągał klientów abonamentem w wysokości 4,99 dolarów miesięcznie. Niemal równo rok temu ogłoszono jednak, że zostaje on zwiększony do 6,99 dolarów miesięcznie. Wkrótce, na początku w Stanach Zjednoczonych, będzie obowiązywała jeszcze wyższa stawka - 9,99 dolarów miesięcznie.

Nie zniknie opcja pozwalająca na płatność za cały rok z góry, ale również tutaj firma zdecydowała się na korektę i będzie żądać 99 dolarów (zamiast 69 dolarów). Zmiany wyglądają na takie, które użytkownicy dość mocno odczują. Jak przekazał rzecznik prasowy Apple, nowe ceny początkowo obejmą Stany Zjednoczone i "kilka wybranych rynków międzynarodowych".

Inne usługi Apple też będą droższe

Jednocześnie amerykański gigant potwierdził, że nowy cennik będzie obowiązywał w przypadku Apple Arcade i Apple News+. Tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, zainteresowani klienci będą musieli wydawać miesięcznie odpowiednio 6,99 dolarów (zamiast 4,99 dolarów) oraz 12,99 dolarów (zamiast 9,99 dolarów).

Zeszłoroczna podwyżka abonamentu Apple TV+ dość szybko odbiła się na polskim rynku. Wzrósł on wtedy z 24,99 złotych do 34,99 złotych miesięcznie. Póki co nie ma informacji jak i ewentualnie kiedy kolejne zmiany dotkną naszego rynku.