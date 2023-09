Disney+ dołącza do grona serwisów, które zdecydowały się podjąć działania przeciwko praktyce współdzielenia kont. W wybranych krajach nowe zasady zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

Debata na temat blokowania współdzielenia kont rozpoczęła się, gdy Netflix, najpopularniejszy serwis VOD na świecie, zdecydował się na wprowadzenie bardziej rygorystycznych zapisów w swoim regulaminie. Wielu obserwatorów branży uważało, że to tylko kwestia czasu, kiedy podobne kroki podejmą inne platformy streamingowe. W przypadku Disney+, te przypuszczenia stały się rzeczywistością.

Disney+ wprowadza blokadę współdzielenia kont



Pierwszymi, którzy odczują te zmiany, będą mieszkańcy Kanady. Tamtejsze Centrum pomocy serwisu już zaktualizowało swoje zasady, a użytkownikom wysyłane są e-maile przypominające o nowych zapisach. Zgodnie z nimi, udostępnianie hasła do konta jest dozwolone tylko w jednym przypadku - jeśli odbywa się to w ramach jednego gospodarstwa domowego.

"Jeśli poziom usługi nie stanowi inaczej, nie możesz udostępniać subskrypcji poza swoim gospodarstwem domowym. Gospodarstwo domowe oznacza zbiór urządzeń związanych z głównym miejscem zamieszkania użytkownika, z których korzystają osoby w nim mieszkające" - oświadczył kanadyjski oddział Disney+.

Kanadyjczycy zaczną doświadczać tych zmian już od 1 listopada

Te zmiany są ogłaszane miesiąc po opublikowaniu wyników finansowych Disney+ za trzeci kwartał 2023 r. Dyrektor generalny serwisu stwierdził wtedy, że firma "aktywnie bada sposoby rozwiązania problemu wspólnych kont". Według niego, "znacząca liczba osób" korzysta z tej możliwości, zapominając, że Disney ma techniczne możliwości do monitorowania takiego procederu. Teraz przypomniano, że łamanie warunków umowy może skutkować zablokowaniem dostępu do konta.

Jednocześnie nie przedstawiono żadnych planów dotyczących możliwości dodania większej liczby użytkowników do jednego konta za dodatkową opłatą. Taka opcja jest dostępna na platformie Netflix.

Zmiany dotyczące współdzielenia kont na Disney+ mają zacząć obowiązywać w późniejszym czasie także w innych regionach, w tym "w wybranych krajach europejskich".

Cena Disney+ wkrótce będzie wyższa

Dla polskich użytkowników ważne jest również wcześniejsze ogłoszenie o podwyżce abonamentu. Od grudnia cena subskrypcji Disney+ wzrośnie do 37,99 zł miesięcznie (obecnie to 28,99 zł miesięcznie) oraz do 379,90 zł (zamiast 289,90 zł) w przypadku rocznej subskrypcji.