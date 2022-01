Opłacając abonament RTV z miesiąca na miesiąc, w skali roku zapłacisz 294 złote. Zdecydowanie bardziej opłaca się uiszczenie opłaty z góry za cały rok – wówczas 10% zostaje w twojej kieszeni. Jest tylko jeden haczyk: trzeba to zrobić najpóźniej do 25 stycznia.

Opłać abonament RTV 2022 za rok z góry i zaoszczędź prawie 30 złotych

Wystarczy, że opłacisz abonament RTV za 12 miesięcy z góry, a zaoszczędzisz prawie 30 złotych – to dokładnie 10%. Aby załapać się na taki rabat, trzeba jednak pilnować terminu, a ten ostateczny to 25 stycznia 2022 roku. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, to koniecznie musisz się więc pospieszyć.

Pamiętaj, że ogólnie zasada jest taka, że abonament RTV za dany miesiąc trzeba zapłacić najpóźniej do 25. dnia tego miesiąca, więc tak czy inaczej styczniową ratę musisz opłacić najpóźniej 25 stycznia.

Jak zapłacić mniej za abonament RTV? Później to też jest możliwe

Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli styczniową ratę masz już opłaconą, to wciąż możesz zaoszczędzić – tyle tylko, że mniej. W lutym na przykład możesz zapłacić za 11 miesięcy z góry – to koszt 257,80 zł, a zatem oszczędność wynosi około 12 złotych.

Potrzebujesz dodatkowych podpowiedzi? Pełen wykaz tego, ile zapłacisz, decydując się na płatność z góry za dłuższy okres, intrukcję w jaki sposób można wywiązać się z tego obowiązku, listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej oraz komplet najważniejszych informacji znajdziesz w naszej publikacji: Abonament RTV w 2022 roku. Kto i ile zapłaci?

