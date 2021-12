W przyszłym roku będzie obowiązywać nowy standard DVB-T2, który wymusi na wielu Polakach wymianę dotychczasowych dekoderów lub telewizorów. Do zakupu tego pierwszego można jednak dostać dofinansowanie, tzw. bon na dekoder wart 100 zł. Jaki jest haczyk?

Nowy standard DVB-T2 już w 2022 roku

Osoby, dla których jedyne źródło dostępu do telewizji stanowi bezpłatna telewizja naziemna od przyszłego roku mogą stracić do niej dostęp. Wszystko za sprawą nowego standardu DVB-T2/HEVC, który zastępuje dotychczasowy DVB-T.

W skrócie oznacza to, że jeśli Twój telewizor lub dekoder nie obsługuje nowego systemu nadawania - musisz go wymienić.

Rząd może dopłacić 100 zł do wymiany dekodera

Oczywiście nie ma tutaj mowy o dofinansowaniu do wymiany telewizora, a do zewnętrznych dekoderów, które pozwolą odbierać darmowe kanały telewizji naziemnej. Koszt takiego urządzenia to w zależności od modelu 100 - 200 zł, a dzięki dofinansowaniu ze strony rządu (tzw. bon na dekoder) możemy otrzymać wypłatę w wysokości 100 zł.

Bon na dekoder w teorii brzmi całkiem dobrze. 100 zł dofinansowania za urządzenie warte podobną kwotę. Niestety jest tutaj ukryty haczyk.

Jaki jest jednak haczyk całego przedsięwzięcia? Ano taki, że aby uzyskać bon na dekoder należy przekazać Poczcie Polskiej (zajmującej się abonamentem RTV) wszystkie swoje dane, które będą przechowywane przez minimum 5 lat.

Co to oznacza w praktyce? Tyle, że do tej pory Poczta Polska nie jest w stanie kontrolować obywateli pod kątem posiadania odbiornika TV. Złożenie wniosku o wydanie bonu na dekoder jej w tym jednak pomoże. W efekcie tylnymi drzwiami zostanie przywrócony system ściągalności abonamentu RTV - mówi mec. Mariusz Busiło.

Koszty abonamentu wynoszą 264 zł rocznie lub 294 zł (przy płatnościach co miesiąc), jednak udział w programie dofinansowania do zakupu dekodera otwiera rządzącym furtkę do utworzenia systemu gromadzącego kolejne informacje o obywatelach.

Zostając przy temacie pieniędzy: system informatyczny, który służy do obsługi programu wsparcia kosztował realnie 272 mln zł - powołując się na Rzeczpospolitą.

Korzystacie w ogóle z telewizji naziemnej? Dajcie znać w komentarzach, jaki macie stosunek do programu “bon na dekoder”.

Źródło: Business Insider