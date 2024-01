Abonament RTV w 2024 r. Ile wyniesie i kto go nie zapłaci?

Abonament RTV wciąż istnieje i wciąż musimy go płacić. Ten przykry obowiązek nie dotyczy jednak każdego. Przypominamy, jakie stawki abonamentu RTV obowiązują w 2024 r., jak można na nim trochę zaoszczędzić oraz kto nie musi go płacić w ogóle.

Ile wynosi abonament RTV w 2024 r. i kto musi go płacić? Stawki abonamentu RTV w 2024 r. nie uległy zmianie względem roku ubiegłego, kiedy to wzrosty wynosiły kilkanaście procent. Oznacza to, że opłata za jeden miesiąc za radioodbiornik wynosi w bieżącym roku 8,70 zł miesięcznie. W przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego, opłata wynosi 27,30 zł miesięcznie. Nie są to jednak wartości stałe. Możliwe jest pozyskanie dodatkowych rabatów.

Abonament RTV w 2024 r. – jak oszczędzić?

Aby zaoszczędzić na abonamencie RTV, wystarczy zapłacić za okres dłuższy niż jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc, naliczane są rabaty.

Abonament za samo radio wynosi:

8,70 zł za 1 miesiąc;

16,90 zł za 2 miesiące (czyli 8,45 zł za miesiąc);

25,10 zł za 3 miesiące (czyli 8,37 zł za miesiąc);

49,60 zł za pół roku (czyli 8,27 zł za miesiąc);

94 zł za rok (czyli 7,83 zł za miesiąc).

Abonament za telewizję i radio wynosi:

27,30 zł za 1 miesiąc;

53 zł za 2 miesiące (czyli 26,50 zł za miesiąc);

78,70 zł za 3 miesiące (czyli 26,23 zł za miesiąc);

155,70 zł za pół roku (czyli 25,95 zł za miesiąc);

294,90 zł za rok (czyli 24,58 zł za miesiąc).

Do kiedy zapłacić abonament RTV?

Opłacenie abonamentu RTV za cały rok 2024 przyniesie istotne oszczędności. Rabat w takiej sytuacji wynosi aż 10 proc., warto więc rozważyć uiszczenie opłaty jednorazowej. Terminem opłacenia abonamentu jest 25. dzień danego miesiąca. Skorzystanie z maksymalnego rabatu wiąże się więc z koniecznością opłacenia abonamentu do 25 stycznia.

Abonament RTV – te osoby nie muszą go opłacać: