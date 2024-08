To odbiera życie twojemu TV. Lepiej tak nie robić

Podłączanie telewizora do listwy zasilającej może wydawać się praktyczne, ale w przypadku nowoczesnych modeli może prowadzić do problemów technicznych i szybszego zużycia komponentów. Dowiedz się, jak unikać tych zagrożeń.

Chociaż oszczędzanie energii jest ważne, należy uważać przy podłączaniu telewizora do listwy zasilającej. Szczególnie w przypadku nowoczesnych modeli może to negatywnie wpływać na ich funkcjonowanie.

Problemy z nowoczesnymi telewizorami

Podłączenie telewizora do listwy zasilającej może wydawać się dobrym sposobem na oszczędzanie energii. Wyłączamy całą listę i po kłopocie - urządznie do niej podłączone nie pobierają prądu. Niestety, w przypadku nowoczesnych modeli, takich jak smart TV, może to prowadzić do problemów. Jak informuje futurezone.de, nagłe odcięcie zasilania może przyspieszyć zużycie delikatnych komponentów telewizora. Dodatkowo, telewizory OLED wymagają specjalnych procedur konserwacyjnych, takich jak odświeżanie pikseli, które działają w trybie czuwania. Odcięcie zasilania może zatem prowadzić do trwałego uszkodzenia ekranu.

Aktualizacje oprogramowania

Warto również pamiętać, że producenci często wysyłają aktualizacje oprogramowania w nocy, gdy telewizor jest w trybie czuwania. Odcięcie zasilania w trakcie takiej aktualizacji może zakłócić jej przebieg, co negatywnie wpłynie na działanie telewizora. Dlatego w przypadku nowoczesnych urządzeń lepszym rozwiązaniem może być pozostawienie ich podłączonych do prądu, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Choć listwa zasilająca może pomóc w oszczędzaniu energii, w przypadku nowoczesnych telewizorów warto uważać. Na pewno nie powinno się wyłączać z prądu włączonego telewizora. Zaleca się skonsultowanie z producentem, czy urządzenie można wyłączyć całkowicie, czy lepiej używać przycisku zasilania.

Czym charakteryzyją się nowoczesne telewizory?

W 2024 roku nowoczesne telewizory oferują rozdzielczość 8K, która zapewnia wyjątkowo szczegółowy i realistyczny obraz. Technologie OLED i QLED gwarantują głębokie kolory i szeroki kąt widzenia, a inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie głosu i integracja z innymi urządzeniami, stają się standardem. Coraz większe ekrany telewizorów przyciągają miłośników kina domowego.

źródło: futurezone.de