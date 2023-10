Firma ADATA pokazała swój najnowszy produkt: zewnętrzny dysk SSD SE920 działający w oparciu o złącze USB4.

SE920 oferuje prędkość odczytu i zapisu na poziomie 3800/3700 MB/s (40 Gb/s). Dzięki temu przesłanie pliku wideo o rozdzielczości 4K i rozmiarze 10 GB zajmuje zaledwie 3 sekundy.

Chłodzenie w SE920

Takie osiągi często idą w parze z podwyższoną temperaturą. ADATA stara się rozwiązać ten problem, proponując system aktywnego chłodzenia z wbudowanym mikrowentylatorem. Konstrukcja tego dysku SSD ma pozwalać na obniżenie temperatury nawet o 10 proc. przy utrzymaniu stabilności transmisji danych.

Sprzęt współpracuje z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Android, MacOS i Windows. Można go też podłączyć do konsoli do gier.

źródło: materiały prasowe