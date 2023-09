Samsung 990 PRO to seria nośników SSD, charakteryzujących się nieprzeciętną wydajnością. Prędkość zapisu losowego sięga w nich aż 1600K IOPS. Rodzina ta właśnie doczekała się nowego członka: superpojemnego modelu 4 TB.

Samsung zaprezentował dysk SSD 990 PRO Series o imponującej pojemności 4 terabajtów. Tak jak pozostałe nośniki z tej serii nowy model jest zgodny ze standardem PCIe 4.0. Wykorzystuje też ósmą generację autorskiej technologii V-NAND (V8) wraz z udoskonalonym sterownikiem.

Superpojemne i superwydajne dyski Samsung 990 PRO 4TB

Dyski 990 PRO zostały zaprojektowane z myślą o przetwarzaniu dużych ilości danych, na przykład podczas pracy nad materiałami graficznymi 3D/4K, analizie danych czy też podczas realistycznych rozgrywek. Dzięki tym rozwiązaniom, dyski dobrze pasują do współczesnych komputerów PC, laptopów, konsol oraz systemów obliczeniowych.

Zwiększenie łącznej ilości danych, które można zapisać (TBW) do 2400 TB, sprawia, że dyski SSD 990 PRO są niezwykle niezawodne i trwałe. W rezultacie mają one być doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy intensywnie korzystają ze swoich maszyn i potrzebują dużej pojemności do przechowywania swoich danych.

„Współcześni gracze i twórcy treści oczekują szybkich dysków SSD o dużej pojemności. Nowy model Samsung 990 PRO 4 TB jest odpowiedzią na te oczekiwania” – komentuje Hangu Sohn, Vice President of NAND Product Planning w Samsung Electronics.

PCIe 4.0, V-NAND (V8) i Super Magician

Dzięki zastosowaniu technologii V8 oraz udoskonalonemu sterownikowi dysk oferuje niemal maksymalną wydajność, jaką można uzyskać przy wykorzystaniu interfejsu PCIe 4.0. Osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego wynoszącą do 7450 MB/s oraz prędkość zapisu równą nawet 6900 MB/s. Zwiększona do 4 TB pojemność nośnika pamięci przekłada się także na wzrost odczytu i zapisu losowego do wartości odpowiednio 1600K oraz 1550K IOPS.

Dzięki temu, dysk ten pozwala na ograniczenie przerywania obrazu w grach oraz skraca czas ładowania wysokiej jakości materiałów wideo, umożliwiając cieszenie się płynną i stabilną rozgrywką. W przypadku najnowszych tytułów gier, które obsługują wysoce zaawansowane technologie wczytywania danych, dyski serii 990 PRO ograniczają opóźnienie ekranu do minimum. Dzięki temu, gracze mogą cieszyć się akcją w czasie rzeczywistym, przy stałej, wysokiej wartości liczby klatek na sekundę (FPS).

W dodatku dyski 990 PRO charakteryzują się nawet o 50% wyższą wydajnością energetyczną w porównaniu do serii 980 PRO. Powlekany niklem sterownik i odprowadzająca ciepło naklejka umieszczona na dysku SSD pozwala na pracę w optymalnej temperaturze, co przekłada się na stabilny poziom wydajności.

Nowy nośnik jest dostępny w cienkiej obudowie zgodnej ze standardem M.2. Rozwiązanie to eliminuje problemy związane z instalacją nośników w kompaktowych laptopach. Wdrożenie tej jednostronnej konstrukcji zapewni dużą ilość miejsca, jak i stały, wysoki poziom wydajności.

Oprogramowanie Samsung Magician zapewnia optymalne osiągi dysków SSD gwarantując aktualność oprogramowania sprzętowego, sterowników oraz pozostałych ustawień. Ponadto, oferuje odpowiedni poziom elastyczności, pozwalający na optymalizację parametrów takich, jak zasilanie i wydajność, stosownie do preferencji użytkownika.

Jest też wersja z radiatorem

Wersja 990 PRO Heatsink jest dodatkowo wyposażona w wydajny, cienki radiator, który pozwala na utrzymanie wysokich parametrów podczas grania lub wykonywania wymagających operacji obliczeniowych. Dysk jest również kompatybilny z najnowszymi konsolami, co przyspiesza proces instalacji, zapobiegając jednocześnie wynikającym z przegrzania spadkom wydajności. Model ten obsługuje również podświetlenie RGB, które pozwala graczom cieszyć się atrakcyjnymi efektami podświetlenia LED.

Modele 990 PRO oraz 990 PRO z radiatorem o pojemności 4 TB będą dostępne na początku października 2023 r. W sprzedaży dostępne są obecnie dyski serii 990 PRO o pojemności 1 TB i 2 TB.

Źródło: Samsung