Steam nie widział dotąd takiej strategii czasu rzeczywistego jak Age of Empires IV. I graczy w tym zasługa.

Każdego roku w bibliotece Steama ląduje mnóstwo RTS-ów. Dotąd jednak nie było tam takiego jak Age of Empires IV. Nie żeby ta gra była jakoś niezwykle oryginalna. Jest świetna – to fakt – ale raczej nie przynosi rewolucji swojemu gatunkowi. To, co czyni ją wyjątkową, to rewelacyjne wyniki popularności.

Age of Empires IV i najlepszy debiut RTS-a na Steamie

Gra Age of Empires IV zaliczyła najlepszy debiut w historii platformy Steam, jeśli chodzi o strategie czasu rzeczywistego. Nie było dotąd płatnego RTS-a, który byłby w stanie przyciągnąć do ekranów 73 928 osób równocześnie, a właśnie takim wynikiem nowy Age mógł pochwalić się 31 października. Mało tego, aż trzy różne jego wydania znalazły się w rankingu 10 największych hitów tygodnia na Steamie pod względem przychodów – produkcja studia Relic Entertainment znalazła się na pierwszym, drugim i siódmym miejscu.

Te wyniki mogą robić olbrzymie wrażenie, a warto tutaj zaznaczyć, że to wciąż nie wszystko. Wszak Age of Empires IV znajduje się również w sklepie Microsoftu, a do tego bez dodatkowych opłat bawić mogą się przy nim abonenci Xbox Game Pass na PC.

Age of Empires IV podoba się graczom, podoba się recenzentom

Age of Empires IV nie tylko cieszy się dużym zainteresowaniem, ale też może się pochwalić bardzo dobrym przyjęciem. Pozytywnie wypowiedziano się o nim w 84% recenzji na Steamie, a średnia ocen recenzentów – za Metacritic – wynosi 8,2/10, co zapewnia mu miejsce w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych gier pecetowych tego roku.

