Age of Empires II: Definitive Edition - Lords of the West. Tytuł może i długi, ale taka też będzie rozgrywka. Sporo nowości wprowadza ten fabularny dodatek do hitu Microsoftu.

Jeszcze więcej Age'a. Premiera dodatku Lords of the West

Rzadko emocjonujemy się odświeżonymi grami, ale Age of Empires II: Definitive Edition bez zawahania nazwalibyśmy jedną z najlepszych strategii ostatnich lat. Z otwartymi ramionami przywitaliśmy więc też wieści o rozszerzeniu, szczególnie że Lords of the West (bo tak brzmi jego tytuł) to nie byle co. Premiera dodatku już za nami.

W Lords of the West czekają na ciebie 3 kampanie, 16 osiągnięć oraz 2 cywilizacje: sycylijska i burgundzka (wraz z nowymi jednostkami i technologiami). Protagonistami tego rozszerzenia są z kolei Edward I Długonogi, Wielcy Książęta Zachodu oraz ród Hauteville.

Zobacz zwiastun Age of Empires II: Definitive Edition - Lords of the West:

Wygląda i brzmi nieźle, prawda? Jeśli chcesz, to możesz kupić ten dodatek za jakieś cztery dyszki: znajdziesz go na Steamie i w sklepie Microsoft Store. Oczywiście potrzebujesz też „podstawki”, którą w razie takiej potrzeby kupisz w tych samych miejscach.

Źródło: Microsoft, informacja własna

Czytaj dalej o Age of Empires: