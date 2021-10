Age of Empires IV wymagania sprzętowe

Do premiery Age of Empires IV można odliczać już nie dni, ale godziny. Na ostatniej prostej twórcy udostępnili kilka ważnych informacji i kolejne materiały wideo.

Wymagania sprzętowe Age of Empires IV

Age of Empires IV zmierza wyłącznie na PC (także do usługi Xbox Game Pass od dnia premiery). Przedstawiciele Relic Entertainment i World's Edge zapewniają, że na zabawę będą mogli liczyć posiadacze nie tylko najlepszych, ale też średnich, a nawet słabszych konfiguracji sprzętowych. Twierdzą nawet, że mają świadomość, iż większość graczy sięgających po ten tytuł będzie korzystała z najniższych ustawień graficznych. Czego konkretnie do tego potrzeba? Szczegóły znajdziecie na poniższej infografice.

Age of Empires IV porównanie ustawień graficznych

Nie jest zaskoczeniem, że od razu pojawia się tutaj jedno główne pytanie. Czy faktycznie mamy do czynienia z troską o graczy dysponujących słabszymi komputerami i niechętnymi do zmian, czy może jednak gra po prostu będzie prezentowała się kiepsko? Twórcy twierdzą, że wedle ich wiedzy znaczna część społeczności Age of Empires nadal gra we wcześniejsze gry z tej serii na laptopach lub starszych komputerach stacjonarnych ze słabszymi i zintegrowanymi kartami graficznymi. Sugerują tym samym, że postarali się o świetną optymalizację. Autoreklama?

Z pierwszych recenzji pojawiających się już w sieci wynika, że oprawa wizualna faktycznie nie jest tu imponująca. Z drugiej strony, nie ma wielu głosów, że mamy do czynienia z wielką tragedią. Zanim zechcecie to zweryfikować samemu, poniżej materiał wideo prezentujący fragmenty rozgrywki zarejestrowane na ustawieniach Low oraz Ultra.

Zwiastun premierowy Age of Empires IV

W tym przypadku opóźnień już nie będzie. Prace zostały zakończone i Age of Empires IV ma zadebiutować 28 października. Potwierdza to najnowszy i być może ostatni już materiał wideo, czyli zwiastun premierowy.

Źródło: Xbox, ElAnalistaDeBits