Jeśli brakowało Wam informacji i materiałów wideo związanych z Age of Empires IV, to dziś twórcy nadrobili wiele miesięcy prac w ciszy.

Kiedy zadebiutuje Age of Empires IV?

Microsoft obiecywał, że trwający weekend przyniesie czekającym na Age of Empires IV wiele ciekawego. I można już przyznać, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Na początek zacznijmy od chyba najważniejszego, a mianowicie od daty premiery gry.

Zapewniano, że zainteresowani Age of Empires IV będą mogli rozpocząć zabawę w tym roku. Teraz nieco to doprecyzowano podając, iż produkcja rozwijana przez Relic Entertainment i World's Edge będzie miała premierę jesienią. W kwestii platform docelowych bez zmian - mówimy o strategii rozwijanej pod kątem PC. Warto jednak dodać, że trafi ona do sklepów Windows Store i Steam, a także do usługi Xbox Game Pass.

Gameplay z Age of Empires IV

Premierę poprzedzić mają beta testy. Ich terminu nie podano, ale wiadomo już, że będą miały charakter zamknięty, a więc nie zostaną udostępnione dla wszystkich. Co innego najświeższe materiały wideo.

A tych pokazano naprawdę sporo. Najistotniejszy wydaje się kilkuminutowy gameplay, który pozwala przyjrzeć się temu, jak obecnie prezentuje się rozgrywka. Jej założenia nikogo nie zaskoczą, bo twórcy nie zamierzają pod tym względem rewolucjonizować serii. Należy spodziewać się ośmiu cywilizacji, chociaż póki co ujawniono cztery z nich - Anglików, Mongołów, Chińczyków i sułtanat Delhi. Jak bardzo będą się różnić? Tu już odpowiedź, przynajmniej częściową, dają zaprezentowane materiały wideo.

Czekacie? Jak wrażenia na obecnym etapie?

Źródło: Xbox

