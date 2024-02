Według statystyk Japońskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Transportu, w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano zaledwie 29 wypadków kolejowych w Japonii. W Polsce w 2021 r. zanotowano 511 incydentów, a w USA liczba ta przekroczyła 1500 w tym samym okresie. Co ma z tym wspólnego AMD?

Jednym z kluczowych elementów utrzymania bezpieczeństwa na japońskich torach kolejowych jest regularna inspekcja. JR Kyushu, jeden z głównych operatorów super szybkich pociągów Shinkansen, do tej pory przeprowadzał te inspekcje ręcznie na swoich trasach o łącznej długości ponad 2300 km.

Szybka kolej, szybka (i dokładna!) inspekcja

W ramach dążenia do zwiększenia efektywności i dokładności tych inspekcji, JR Kyushu zdecydowało się na zastosowanie rozwiązania opartego na technologii AMD, opracowanego przez Tokyo Artisan Intelligence (TAI). Ten zaawansowany system wykorzystuje funkcje przetwarzania obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do wykrywania wszelkich nieprawidłowości na torach, takich jak na przykład poluzowane śruby.

Kluczowym elementem tego systemu jest AMD Kria K26, który został przystosowany do szybkiego analizowania obrazu z kamery zamontowanej na wózku poruszającym się po torach. Urządzenie to jest w stanie dostosować się do różnych warunków, takich jak zmieniające się warunki oświetlenia czy położenie torów, co jest kluczowe dla niezawodności systemu.

"Najważniejszą korzyścią z wykorzystania AI było zmniejszenie kosztów. – powiedział Hiroki Nakahara, współzałożyciel i dyrektor generalny TAI. – Zastąpienie konwencjonalnej metody inspekcji na piechotę wózkami przełożyło się na znaczną poprawę efektywności."

AMD dąży do zwiększenia dostępności AI

Firma AMD, która dostarcza technologię dla tego systemu, dąży do zwiększenia dostępności AI nie tylko w zakresie usług i sprzętu, ale także oprogramowania. Chce umożliwić programistom łatwiejsze tworzenie kolejnych funkcji korzystających z algorytmów sztucznej inteligencji. W tym celu AMD niedawno wydało nową wersję swojego środowiska programistycznego - ROCm 6.0. Dzięki niemu programiści mogą rozwijać oprogramowanie AI, korzystając również z kart graficznych w swoich komputerach.

ROCm w wersji 6.0 m.in. wprowadza obsługę układów AMD Radeon PRO W7800 i AMD Radeon RX 7900 GRE, które dołączają do listy kompatybilności obok wspieranych już wcześniej kart na bazie architektury AMD RDNA 3, czyli AMD Radeon PRO W7900, AMD Radeon RX 7900 XTX i XT. Społeczność rozwijająca oprogramowanie AI ma więc coraz więcej opcji do wykorzystania dostępnego szeroko sprzętu, zwłaszcza że ROCm 6.0 wprowadza też obsługę środowiska uruchomieniowego ONNX. Pozwala ono uruchamiać wnioskowanie na większych zbiorach danych.

Źródło: AMD, zdjęcie otwarcia: AMD