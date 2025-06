Twórcy GTA 6 szukają specjalistów. Również tych z Polski

Rockstar Games prowadzi rekrutację, która naturalnie ma związek z premierą GTA 6. Poszukiwani są specjaliści z takich krajów jak Niemcy, Francja, Japonia – Polska również figuruje na tej liście.

Małymi kroczkami zbliża się premiera GTA 6. Pierwotne plany legły w gruzach i długo oczekiwane dzieło Rockstar Games nie trafi na rynek tym roku, lecz w przyszłym. Dokładnie to 26 maja 2026 r. Tymczasem deweloperzy rozpoczęli rekrutację, w której nie zabrakło miejsca dla polskich specjalistów.

Twórcy GTA 6 szukają specjalistów

Chodzi o kontrolę jakości lokalizacji marketingu. Poszukiwani są specjaliści z następujących krajów: Brazylia, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Rosja, Chiny, Hiszpania oraz Polska.

rozwiń

Długość trwania kontraktu wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia współpracy. “Rockstar London poszukuje utalentowanych testerów lokalizacji, którzy pasjonują się lingwistyką i lokalizacją marketingową. Jest to 12-miesięczny kontrakt na czas określony i stanowisko w biurze w wyjątkowym studiu rozwoju gier Rockstar w sercu Londynu” – czytamy w opisie stanowiska. Wygląda na to, że nie ma mowy o pracy zdalnej.

Od specjalisty wymaga się doskonałej znajomości języka docelowego zarówno w mowie, jak i piśmie, a także znajomość kultury danego regionu. Dodatkowo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. Przewidziano plusy za dodatkowe umiejętności wynikające z wykonywanych obowiązków ( np. studia związane z tłumaczeniem, ukończone projekty z branży gier, znajomość języka HTML i narzędzi CMS).

Co to oznacza?

Skoro marketingowe tryby ruszają pomału, raczej nie będzie kolejnego opóźnienia daty premiery GTA 6. Wygląda na to, że Rockstar Games wraz z wydawcą są pewni swego i chcą przygotować dobry grunt pod marketing w danym kraju, by zachęcić jak najwięcej osób do kupna gry. Język ma być dostosowany do odbiorcy w danym regionie.