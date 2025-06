Wykorzystaj parę, by stworzyć doskonałe dania z piekarnikiem parowym Electrolux

Technologia w kuchni ułatwia gotowanie i pozwala osiągać efekty jak w profesjonalnych restauracjach. Piekarnik parowy Electrolux łączy tradycyjne pieczenie z parą, zapewniając soczyste, aromatyczne dania i idealne wypieki – zdrowo, szybko i smacznie.

Materiał sponsorowany przez Electrolux

Smaczniej, zdrowiej, lepiej – co zmienia piekarnik z funkcją pary w Twoim gotowaniu?

Piekarniki z generatorem pary znacząco podnoszą jakość przygotowywanych dań, oferując zupełnie nowe możliwości w kuchni.

Dzięki technologii precyzyjnego doboru poziomu pary, modele Electrolux umożliwiają dostosowanie wilgotności do konkretnego sposobu gotowania – od delikatnego gotowania na parze (50–95°C), przez duszenie (100–125°C), opiekanie z parą (130–145°C), aż po pieczenie z dodatkiem pary w wysokiej temperaturze (150–230°C).

Taki zakres pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty niezależnie od rodzaju potrawy – mięsa stają się soczyste, warzywa zachowują teksturę i wartości odżywcze, a wypieki mają idealną strukturę i chrupiącą skórkę.

Kluczem do skutecznego działania piekarnika parowego jest uzupełnienie wody w specjalnej szufladzie, umieszczonej w prawym górnym rogu urządzenia, jeszcze przed rozpoczęciem pieczenia. Pod wpływem wysokiej temperatury woda zamienia się w parę, która wypełnia wnętrze piekarnika, dbając o równomierne nawilżenie potraw i maksymalizując ich walory smakowe oraz wizualne.

Para, która wydobywa smak potraw w piekarniku

Gotowanie na parze w piekarniku to nie tylko zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych metod, ale także sposób na zachowanie pełni smaku i aromatu potraw. Para delikatnie otacza jedzenie, chroniąc je przed wysuszeniem, dzięki czemu mięsa pozostają soczyste, a warzywa zachowują kolor i wartości odżywcze.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy przed pieczeniem napełnić zbiornik na wodę, znajdujący się w prawym górnym rogu piekarnika Electrolux. Wysoka temperatura w komorze urządzenia zamienia wodę w parę, która odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu idealnej konsystencji i intensywnego smaku potraw.

Precyzja i wygoda z funkcją Steamify® w piekarnikach parowych

Piekarnik parowy Electrolux serii 900 EOA9S31WZ z funkcją Steamify® przenosi domowe gotowanie na zupełnie nowy poziom. Urządzenie nie tylko umożliwia pieczenie, grillowanie i duszenie, ale także obsługuje zaawansowaną technikę SousVide.

Wystarczy ustawić temperaturę pieczenia, a piekarnik automatycznie dobierze odpowiedni poziom pary, zapewniając optymalne warunki dla każdego dania. Dzięki temu potrawy są delikatne, soczyste i pełne smaku – jak z restauracyjnej kuchni.

Dodatkowym atutem jest system termoobiegu SurroundCook®, który gwarantuje równomierne pieczenie na wszystkich poziomach. Pozwala to na zmniejszenie temperatury nawet o 20% w porównaniu do tradycyjnych przepisów, co przekłada się na realne oszczędności energii i czasu.

Duża pojemność komory oraz blachy XL umożliwiają wygodne przygotowanie większych porcji – idealne rozwiązanie na rodzinne obiady i domowe przyjęcia.

Zdrowsze gotowanie bez kompromisów dzięki parze

Piekarniki parowe zdobywają coraz większą popularność w domowych kuchniach, oferując doskonałe efekty smakowe przy jednoczesnym ograniczeniu tłuszczu i kalorii. Dzięki gotowaniu z dodatkiem pary możliwe jest przygotowanie lekkich i zdrowszych potraw – mięsa, ryby i warzywa nie wymagają intensywnego użycia olejów, a mimo to zachowują pełnię smaku.

To idealne rozwiązanie dla osób dbających o zdrową dietę, które chcą jeść świadomie, bez rezygnowania z przyjemności jedzenia.

Więcej smaku, lepsza tekstura – para zmienia wszystko

Wykorzystanie pary podczas pieczenia pozwala zachować więcej składników odżywczych, naturalnych aromatów i koloru potraw. Mięsa stają się soczyste i delikatne, ryby nie wysychają, a wypieki zyskują chrupiącą skórkę i miękkie wnętrze.

Para wpływa też na równomierne pieczenie, dzięki czemu każda potrawa ma perfekcyjną strukturę – bez przesuszeń i niedopieczonych miejsc.

Piekarniki parowe to nowoczesne narzędzie, które łączy wygodę z wysoką jakością gotowania, umożliwiając tworzenie pełnowartościowych, smacznych posiłków każdego dnia.

Warto zapoznać się z rankingiem piekarników parowych Electrolux, aby wybrać model najlepiej odpowiadający indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.

Materiał sponsorowany przez Electrolux