Windrose może skracać życie SSD? Twórcy reagują po nagraniu na YouTube

Nowy hit Steam nie schodzi z list popularności, ale wokół gry wybuchła właśnie nietypowa dyskusja. Gracze zauważyli, że Windrose wyjątkowo intensywnie zapisuje dane na dysku SSD – i to w tempie, które zaskoczyło nawet bardziej zaawansowanych użytkowników.

Jeszcze niedawno mało kto słyszał o Windrose. Dziś to jedna z najgorętszych premier na Steam i survivalowy hit, który przyciąga dziesiątki tysięcy graczy jednocześnie. Produkcja łączy eksplorację, budowanie, piracką przygodę i morskie bitwy w otwartym świecie, a wielu graczy porównuje ją do połączenia Valheim i Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Gra zebrała bardzo dobre opinie i błyskawicznie zyskała popularność, ale w ostatnich dniach wokół tytułu zrobiło się głośno z zupełnie innego powodu. Wszystko przez doniesienia o wyjątkowo dużym obciążeniu dysków SSD podczas rozgrywki.

YouTuber sprawdził, co robi gra w tle

Sprawę nagłośnił twórca Pixel Operative, który opublikował na YouTube materiał pokazujący zachowanie gry podczas zwykłej rozgrywki. Według jego obserwacji Windrose ma bardzo często odczytywać i zapisywać dane do pliku zapisu gry – prawdopodobnie na głównym dysku systemowym SSD.

W praktyce oznacza to stały transfer danych na poziomie około 30 MB/s podczas poruszania się po świecie gry. Po przeliczeniu daje to nawet około 108 GB zapisów na godzinę grania.

Pixel Operative podkreślił jednak, że internetowa dyskusja zaczęła momentami przesadzać. Jak zaznaczył w opisie filmu, nie uważa, by problem miał nagle masowo niszczyć dyski graczy. Wyjaśnił też, że sam nie obawia się uszkodzenia swojego SSD i chciał przede wszystkim zwrócić uwagę deweloperów na nietypowe zachowanie gry.

Czy Windrose naprawdę może uszkodzić SSD?

Sama liczba robi wrażenie, ale warto spojrzeć na temat spokojnie. Dzisiejsze dyski SSD są projektowane pod bardzo duże ilości zapisów danych. Producenci określają ich wytrzymałość współczynnikiem TBW (Total Bytes Written), czyli łączną ilością danych, które można zapisać na nośniku przed potencjalnym zużyciem komórek pamięci.

W praktyce nawet tańsze dyski SSD często oferują TBW na poziomie 150–300 TB lub więcej. Oznacza to, że aby realnie zbliżyć się do limitów wytrzymałości przy obciążeniu generowanym przez „Windrose”, trzeba byłoby grać bardzo intensywnie – przykładowo po około 8 godzin dziennie przez długi czas.

To więc bardziej problem związany z niepotrzebnym obciążaniem nośnika niż sytuacja, w której przeciętnemu graczowi nagle "padnie” dysk po kilku wieczorach grania.

Twórcy już zapowiedzieli poprawkę

Nie zmienia to jednak faktu, że tak wysokie wykorzystanie SSD jest czymś nietypowym i wzbudziło spore zainteresowanie społeczności.

Dobra wiadomość jest taka, że deweloperzy szybko odnieśli się do sprawy. Twórcy potwierdzili, że analizują problem i pracują nad zmianami. W zapowiedzi jednej z nadchodzących aktualizacji pojawił się już wpis dotyczący optymalizacji wykorzystania dysku podczas rozgrywki, szczególnie pod kątem SSD.

To sugeruje, że studio jest świadome problemu i planuje ograniczyć liczbę operacji zapisu wykonywanych przez grę.