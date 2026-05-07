Technics odświeża hitowe słuchawki. EAH-AZ100 dostały piękny kolor

Technics rozszerza ofertę swoich flagowych słuchawek dousznych EAH-AZ100 o nową, liliową wersję kolorystyczną. Producent nie zmienia specyfikacji, ale odświeża wygląd jednego z najlepiej ocenianych modeli TWS.

Marka Technics zapowiedziała nową wersję kolorystyczną swoich flagowych słuchawek dousznych EAH-AZ100. Do dotychczasowych wariantów dołącza kolor liliowy, który ma być kolejną opcją dla osób szukających sprzętu audio wyróżniającego się także wyglądem.

Producent nie zmienia jednak specyfikacji. To nadal ten sam model, który zebrał bardzo dobre opinie w recenzjach. My również testowaliśmy Technics EAH-AZ100 i słuchawki wypadły bardzo dobrze — szczególnie pod względem jakości dźwięku, skuteczności ANC i komfortu użytkowania.

Nadal ten sam flagowy model

EAH-AZ100 korzystają z autorskiego przetwornika „Magnetic-Fluid Driver”, który ma ograniczać zniekształcenia i poprawiać szczegółowość brzmienia. Technics stawia tutaj na czysty dźwięk, mocny bas i wysoką dynamikę, czyli elementy ważne dla bardziej wymagających użytkowników.

Jednym z najmocniejszych punktów słuchawek pozostaje także adaptacyjna redukcja szumów. System automatycznie dopasowuje poziom ANC do otoczenia i sposobu noszenia słuchawek, skutecznie ograniczając hałas w biurze czy komunikacji miejskiej.

AI do rozmów i szybkie przełączanie urządzeń

Technics wykorzystuje również funkcję „Voice Focus AI”, która odpowiada za poprawę jakości rozmów telefonicznych. System korzysta z trzech mikrofonów w każdej słuchawce oraz algorytmów redukcji szumów.

Na pokładzie znalazło się także połączenie wielopunktowe z trzema urządzeniami jednocześnie. Dzięki temu można wygodnie przełączać się między laptopem, tabletem i smartfonem bez ponownego parowania.

Technics poinformował, że liliowa wersja EAH-AZ100 będzie dostępna w Europie jeszcze w maju 2026 r. u autoryzowanych sprzedawców. Nowy kolor dołącza do wersji czarnej, srebrnej, Midnight Blue oraz jubileuszowej Champagne Gold przygotowanej na 60-lecie marki. Ceny takich modeli to ok. 930 zł.