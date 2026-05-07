Słuchawki BT

Technics odświeża hitowe słuchawki. EAH-AZ100 dostały piękny kolor

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Technics rozszerza ofertę swoich flagowych słuchawek dousznych EAH-AZ100 o nową, liliową wersję kolorystyczną. Producent nie zmienia specyfikacji, ale odświeża wygląd jednego z najlepiej ocenianych modeli TWS.

Marka Technics zapowiedziała nową wersję kolorystyczną swoich flagowych słuchawek dousznych EAH-AZ100. Do dotychczasowych wariantów dołącza kolor liliowy, który ma być kolejną opcją dla osób szukających sprzętu audio wyróżniającego się także wyglądem. 

Producent nie zmienia jednak specyfikacji. To nadal ten sam model, który zebrał bardzo dobre opinie w recenzjach. My również testowaliśmy Technics EAH-AZ100 i słuchawki wypadły bardzo dobrze — szczególnie pod względem jakości dźwięku, skuteczności ANC i komfortu użytkowania. 

Nadal ten sam flagowy model

EAH-AZ100 korzystają z autorskiego przetwornika „Magnetic-Fluid Driver”, który ma ograniczać zniekształcenia i poprawiać szczegółowość brzmienia. Technics stawia tutaj na czysty dźwięk, mocny bas i wysoką dynamikę, czyli elementy ważne dla bardziej wymagających użytkowników.

Jednym z najmocniejszych punktów słuchawek pozostaje także adaptacyjna redukcja szumów. System automatycznie dopasowuje poziom ANC do otoczenia i sposobu noszenia słuchawek, skutecznie ograniczając hałas w biurze czy komunikacji miejskiej. 

Technics EAH-AZ100 - liliowy kolor

AI do rozmów i szybkie przełączanie urządzeń

Technics wykorzystuje również funkcję „Voice Focus AI”, która odpowiada za poprawę jakości rozmów telefonicznych. System korzysta z trzech mikrofonów w każdej słuchawce oraz algorytmów redukcji szumów. 

Na pokładzie znalazło się także połączenie wielopunktowe z trzema urządzeniami jednocześnie. Dzięki temu można wygodnie przełączać się między laptopem, tabletem i smartfonem bez ponownego parowania. 

Technics EAH-AZ100 - kolory

Technics poinformował, że liliowa wersja EAH-AZ100 będzie dostępna w Europie jeszcze w maju 2026 r. u autoryzowanych sprzedawców. Nowy kolor dołącza do wersji czarnej, srebrnej, Midnight Blue oraz jubileuszowej Champagne Gold przygotowanej na 60-lecie marki. Ceny takich modeli to ok. 930 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    zine5
    1
    Akurat miałem do wydania 1300zł na słuchawki bezprzewodowe i wybrałem: kiwi ears orhestra lite do tego ifi go pod - i wszystkie te airpodsy i sony wf1000 nie ważne w jakiej wersji to one zmiatają pod dywan- tam są prawdziwe średnie tony , fajne wysokie, jest jako taka scena i separacja instrumentów , czego NIE MA i nie będzie w żadnych airpodsach czy soniakach (testowałem kilka modeli np. airpods 4 , airpods pro3 , sony wf 1000xm5 samsungi i pare innych) , anc nie potrzebne - wystarczy wsadzić słuchawki do ucha- idealnie wygłuszają , czego nie można powiedzieć o airpodsach czy soniakach - nie ważne jakich - tam wygoda noszenia to masakra nie dość że wylatują z ucha to łatwo je zgubić jak wylecą - tego nie ma w kiwi ears orhestra lite + ifi go pod - tam jest zausznica osobny moduł ze wzmacniaczem , dackiem i baterią , i gumowe nakładki to tylko SpinFit W1 - 2 Generacja - nic innego , po prostu czuć w brzmieniu że są to prawdziwe 3 drożne słuchawki z osobną zwrotnicą i osobnymi kanałami w szyjce dla niskich średnich i wysokich tonów , a co do soniaków i airpodsów - to tam czuć że gra tylko pojedyńczy dynamiczny przetwornik o małej średnicy 8-10mm - to nie ma prawa dobrze zagrać :( Dziękuję do widzenia XD

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login