W Empiku trwa promocja – dzięki niej bestsellery możesz kupić taniej nawet o 45% i mamy tu na myśli książki, filmy, płyty z muzyką, zabawki czy akcesoria sportowe. Dokładnie przefiltrowaliśmy okazje i wyszło na to, że te najlepsze czekają w kategorii „moto”.

Bestsellery do -45% to świetna akcja, która potrwa do najbliższej niedzieli, 14 marca 2021 roku. W cenach niższych niż zwykle dostępne są w końcu te najpopularniejsze produkty z oferty Empiku. Oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku takich promocji, nie każda okazja to superokazja, ale tych kwalifikujących się sporo znaleźliśmy w kategorii „moto”. Wybraliśmy kilka – sprawdź, może akurat będzie wśród nich coś dla ciebie.

Promocja na wideorejestratory w Empiku

Być może akurat rozglądasz się za wideorejestratorem. Jeśli śledzisz naszą stronę to wiesz, że 70mai Dash Cam Pro Plus to naprawdę świetny sprzęt za wcale-nie-takie-duże pieniądze. Dzięki 140-stopniowemu kątowi widzenia i rozdzielczości 2560 x 1940 px możesz liczyć na to, że wszystkie szczegóły będą dobrze widoczne, szczególnie, że sercem kamerki jest sensor Sony IMX335. Ba, nie zabrakło nawet obsługi HDR. Prosta obsługa i łączność Wi-Fi to kolejne atuty, a wisienką na torcie jest tryb parkingowy. Teraz możesz kupić 70mai Dash Cam Pro Plus za 279 złotych (czyli taniej o 20 zł).

Niektórym kierowcom jednak mocno przeszkadza cokolwiek na szybie. Jeżeli jesteś jednym z nich, to lepszą opcją będzie dla ciebie wideorejestrator zintegrowany z lusterkiem wstecznym. Ten konkretnie ma 5-calowy wyświetlacz, a z drugiej strony – 4-warstwowy obiektyw i sensor z trybem nocnym. Sprawdź Navitel MR250 NV za 289 złotych (czyli taniej o 63 zł).

Zadbaj o (nie tylko) swoje bezpieczeństwo

Innym gadżetem, który warto mieć, gdy jest się kierowcą, jest alkomat. Bo choć najlepiej po prostu poczekać, to czasem nie bardzo można i wtedy warto się upewnić, czy rzeczywiście powinno się już ruszyć w trasę. Jeśli szukasz modelu elektronicznego klasy podstawowej, to może cię zainteresować Xblitz Spirit za 80 złotych (czyli taniej o 24 zł). Jeżeli jednak oczekujesz maksymalnej precyzji i jesteś gotowy wydać więcej, to sprawdź elektrochemiczny alkomat Alcovisor Mars BT za 399 złotych (czyli taniej o 147 zł).

Przed dłuższą podróżą dobrze jest też upewnić się, że w oponach znajduje się dość powietrza, a w razie czego je dopompować. W jednym i drugim zadaniu sprawdzi się nowoczesny kompresor 70mai Air Compressor Lite za 139 złotych (czyli taniej o 23 zł) z czytelnym wyświetlaczem, 3-metrowym przewodem zasilającym i wysoką wydajnością. Średniej wielkości oponę może nadmuchać od 0 do 30 PSI w zaledwie 5 minut.

Jeszcze więcej praktycznych akcesoriów w Empiku

To wciąż jeszcze nie wszystkie praktyczne akcesoria dla zmotoryzowanych, które możesz teraz kupić w jeszcze lepszych cenach w Empiku. Na liście odnajdujemy też na przykład sterowany głosem i wykorzystujący łączność Bluetooth 4.0 zestaw głośnomówiący Xblitz X600 Lite za 60 złotych (czyli taniej o 69 zł). Jest też podłączana do gniazda zapalniczki i oferująca 3 porty USB (zwykłe USB-A, USB-A z QC3.0 i USB-C) ładowarka Forever Core za 30 złotych (czyli taniej o 25 zł).

Na koniec wspomnijmy jeszcze o czymś, co może zainteresować rodziców. To nagrodzony czterema gwiazdkami w testach ADAC, wykorzystujący 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i montaż Isofix, umożliwiający mocowanie przodem lub tyłem do kierunku jazdy i wykończony przyjemnym materiałem fotelik w kategorii 9-18 kg – Maxi-Cosi Axissfix Air za 1500 złotych (czyli taniej o 1000 zł).

Dla mniejszych dzieci (0-13 kg) też się coś znajdzie. Choćby taki Maxi-Cosi Citi za 283 złote (czyli taniej o 43 zł) z Systemem Ochrony Bocznej, dodatkowo watowanym siedziskiem, zintegrowanym daszkiem przeciwsłonecznym i rączką do wygodnego przenoszenia. Ten model sprawdzi się w dodatku nie tylko w aucie, ale też w samolocie.

benchmark.pl współpracuje z Empik.com w ramach afiliacji.