Co jakiś czas słyszymy o akcjach, w ramach których za oddanie starego telefonu operator oferuje nowy w obniżonej cenie. Z rabatami bywa różnie, ale pewne jest jedno: takie działanie może przyczynić się do ochrony środowiska.

Jedna z takich akcji trwa obecnie w T-Mobile. Aby wziąć w niej udział, należy przynieść zużyty sprzęt do jednego z salonów operatora, gdzie zostanie on (sprzęt, nie operator) umieszczony w pojemniku na odpady elektroniczne. Mogą się tu znaleźć zarówno smartfony, jak i na przykład tablety – a nawet tradycyjne telefony. Muszą to być po prostu urządzenia, które wykorzystują kartę SIM do łączności mobilnej.

Promocja T-Mobile – szczegóły

W kolejnym etapie klient wybiera plan taryfowy (niestety tu jest ten kruczek), a wraz z nim otrzymuje rabat na nowy smartfon. W zależności od wybranego planu zniżki wynoszą odpowiednio: 250 zł w abonamencie L Nielimitowana, 150 zł w wariancie M Nielimitowana lub 50 zł przy wyborze taryfy S lub XS.

Do wyboru są wszystkie telefony dostępne w ofercie T-Mobile. Operator poleca szczególnie świeżutkiego Samsunga Galaxy A54 5G oraz Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Obydwa telefony mają na pokładzie ekrany AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu do 120 Hz. Urządzenia wyposażono w baterie 5000 mAh.

źródło: materiały prasowe