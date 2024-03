Elektryczne i "inteligentne" rowery! Nowe funkcje w Bosch eBike Systems

System przeznaczony dla rowerów elektyrcznych - Bosch eBike Systems doczekał się aktualizacji dla wyświetlaczy Kiox 300 i Kiox 500. Ekrany pokażą dynamicznie zmieniające się dane - dopasowane do warunków na trasie oraz m.in. informacje o tętnie z zewnętrznych czujników.

Bosch aktualizuje swoje flagowe rozwiązania wśród rowerów elektrycznych, podnosząc ich funkcjonalność na poziom, który naprawdę robi wrażenie. Aktualizacja pozwoli na dostosowywanie zależnych od warunków na trasie informacji wyświetlanych na ekranach wyświetlaczy rowerowych Kiox 300 i Kiox 500, zintegrowanych z silnikami tej marki występującymi w rowerach elektrycznych z wyższej półki. Gdy natrafimy na podjazd, zobaczymy na ekranie informacje o mocy, kadencji czy pokonywanym wzniesieniu, podczas zjazdu priorytetowe będą dane o prędkości, a w trakcie jazdy po płaskim na pierwszy plan wysunie się zasięg na baterii.

Mało tego, rozwiązania z rodziny Bosch eBike Systems będą mogły łączyć się z czujnikami tętna oraz smartwatchami i wyświetlać dane pomiarowe - co pozwoli na monitorowanie swojej kondycji - również w aplikacji eBike Flow. Tak - jeżdżąc na rowerach elektrycznych również można dbać o swoją wydolność, co aktualizacja wyraźnie usprawni, dając bezpośredni wgląd w informacje o efektywności jazdy na rowerowych wyświetlaczach. Godna uwagi w najnowszej aktualizacji będzie też opcja wyświetlania danych dotyczących generowanej przez rowerzystę mocy i jej relacji do mocy silnika, co pozwoli kontrolować wydajność i optymalizować zużycie baterii, a tym samym, w skrajnych sytuacjach, wydłużyć zasięg roweru.

Bosch eBike Systems to świetne rozwiązanie, które daje życie rowerom elektrycznym z wyższej półki. Testowałem w zeszłym roku ebike KTM Macina Cross 710 wyposażony właśnie w silnik i całą maszynerię marki Bosch i mówię wam - działa to genialnie. Z nowymi funkcjami Bosch eBike Systems podnosi poprzeczkę dla konkurencji, stanowiąc doskonały wybór dla tych, którzy szukają roweru elektrycznego na bogato, który nie tylko dobrze jeździ, ale oferuje nawigację po mieście, zbiera szereg informacji o samej jeździe i czytelnie komunikuje o stanie pojazdu: o poziomie baterii, zasięgu etc. Aktualizacja dodająca funkcję “Dynamicznego wyświetlacza” oraz inne bajery jest oczywiście w pełni darmowa.

Minusem rowerów bazujących na Bosch eBike Systems jest niestety cena. To drogie jednoślady, czego KTM Macina Cross 710 jest dobrym przykładem, ale cóż zrobić - jakość musi kosztować.

Źródło: SNOW PR