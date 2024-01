Aktualizacje sprzętu skrywają niekiedy wiele tajemnic. W przypadku PlayStation 5 mamy do czynienia z zablokowaniem popularnego emulatora kontrolerów. Sprzęt przestał działać, o czym poinformowała firma Cronus Zen.

Czyżby Sony miało powiedzieć “dość”? Najnowsza aktualizacja PlayStation 5 wywołała niemałe poruszenie. Japońska korporacja zadbała o poprawę wydajności i stabilności systemu, nie zabrakło nowych funkcji. Wszystko to w ramach 1,136 GB danych. Ale jest coś jeszcze.

PS5 nie chce Cronus Zen

Coś, czego nie było widać od razu. Zaktualizowane PlayStation 5 najwyraźniej blokuje Cronus Zen. Ten popularny emulator kontrolerów umożliwia podłączenie przeróżnego sprzętu. Ba, dzięki Cronus Zen można podłączyć myszkę i klawiaturę, a konsola nadal “widzi” kontroler.

Takie rozwiązanie może dawać przewagę w niektórych grach. Na myśl przychodzą mi pierwszoosobowe strzelanki, w których gracze chcą świadomie i intencjonalnie grać myszką. Nie licząc może Call of Duty: Modern Warfare 3 i Warzone, gdzie potężny aim assist dla kontrolerów niemalże skreśla myszki i klawiatury z rozgrywek na wyższym poziomie niż granie rekreacyjne.

Oświadczenie firmy Cronus

"Jesteśmy świadomi problemu z Zen i PS5. Od 24 stycznia konsola prosi wszystkich o aktualizację do wersji: 24.01-08.60.00 , a jeśli to zrobisz, Zen nie będzie już łączyć się z PS5 bez rozłączenia. Jednak ta aktualizacja NIE jest obowiązkowa! Po prostu pomiń to, a wszystko powinno nadal działać zgodnie z oczekiwaniami po aktualizacji Zen 2.2.2.Obecnie nie ma harmonogramu naprawy, więc nie zdziw się, jeśli zostaniesz poproszony o sprawdzenie tego powiadomienia, gdy poprosisz o jakikolwiek szacowany czas przybycia. Mogą to być 24 godziny, 24 dni, 24 miesiące, nie dowiemy się, dopóki się w to nie zagłębimy. To powiadomienie zostanie zaktualizowane, gdy tylko będziemy mieli więcej informacji. Doceniamy twoją cierpliwość. Rozwiązanie tymczasowe: nie aktualizuj systemu operacyjnego PS5 ani nie korzystaj z obejścia dotyczącego Gry zdalnej PS5." - czytamy w oficjalny oświadczeniu Cronus.

Jak rozwinie się ta sytuacja? Czas pokaże. W tym miejscu warto przypomnieć o zmianach, jakie wprowadza konkurencja Sony. Nowa polityka Xbox dotyczy akcesoriów. Cierpliwość Microsoftu została najwyraźniej wyczerpana i gigant branży mówi "nie" dla nieautoryzowanych urządzeń.

Źródło: Cronus