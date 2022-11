Wargaming, twórca i wydawca popularnych gier sieciowych World of Warships i World of Warships: Legends zaprezentował najnowszą aktualizację już dostępną w swoich produkcjach. Na graczy czekają nowe doświadczenia, między innymi prosto z kraju kwitnącej wiśni.

World of Warships, popularna gra sieciowa, niedawno obchodziła swoje siódme urodziny. Produkcja wówczas otrzymała kilka nowości. W listopadzie czeka na graczy kolejne morze atrakcji, zarówno w World of Warships, jak i w konsolowej wersji gry, czyli World of Warships: Legends.

World of Warships z porządną aktualizacją

Najnowsza aktualizacja World of Warships na pecety przynosi kilka istotnych nowości. Przede wszystkich pojawiły się ulepszenia graficzne - mapy Mountain Range, North oraz Strait zyskały wysokiej rozdzielczości tekstury, a w przypadku Northern Lights będzie można pooglądać lepszą wizualizację zorzy polarnej. Usprawniono również model wegetacji roślin we wszystkich lokacjach. W aktualizacji zyskały też modele okrętów - ulepszono je o efekty zwilżania powierzchni. Dodatkowo fale zyskały na różnorodności, a także zwiększono realizm, poprzez poprawienie dynamicznych odbić w wodzie.

Stopniowo, podczas aktualizacji, będą odblokowywane specjalne grupy misji bojowych. Realizując je, można zdobywać nagrody, np. rzadkie bonusy ekonomiczne oraz nowy tymczasowy zasób, czyli żetony japońskie. We wczesnym dostępie pojawiły się też lekkie krążowniki z Japonii. Sześć nowych modeli charakteryzuje się torpedami o długim zasięgu, wysokich zdolnościach do kamuflowania się oraz dużymi obrażeniami.

Aktualizacja dodaje również funkcję Przepustki bitewnej, a także rozpoczyna sezon bitew klanowych - Barracuda - w formacie 7 na 7 okrętami X poziomu.

World of Warships: Legends — Under the Black Flag

W ramach aktualizacji w World of Warships: Legends pojawiły się zniżki na Black Friday, które obejmą m.in. na statki (w tym Bismarck), przedmioty, skrzynie i inne towary.

W grze dodano dwóch pirackich kapitanów z unikatowymi głosami - Ariadne M. Davis oraz Michel Le Tir, oraz nowe okręty - Caprice i La Foudre. Każdy z graczy, który ukończy najnowszą kampanię Brewing Storm otrzyma niszczyciela Hayate, czyli jednostkę o dużej ilości punktów wytrzymałości, mocnych torpedach i działach. Do gry dodano też 6 nowych, drzewkowych okrętów francuskich i brytyjskich VIII poziomu.

Co więcej, do World of Warships: Legends powróciły pojedynki rankingowe, w których można używać okrętów od IV do VII poziomu.

Źródło: Wargaming