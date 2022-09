Z okazji siedmiu lat istnienia World of Warships, popularnej gry o bitwach okręgów, Wargaming zapowiedział dodanie wielu nowości. Co przygotowali dla graczy twórcy?

World of Warships z morzem atrakcji

World of Warships to gra sieciowa, w której gracze biorą udział w morskich bitwach. Produkcja zadebiutowała w 2015 roku i w połowie września będzie świętować swoje 7. urodziny. Z tej okazji twórcy gry zaprezentowali nowości, które pojawią się w aktualizacji 0.11.8.

Dla graczy, którzy pływają okrętami o poziomie V lub wyżej, przygotowano specjalne bonusy i kontenery. Będą one inne, w zależności od użytej jednostki. W grze pojawi się też nowa kolekcja „Siedem mórz", z 16 sławnymi portami. Warto wspomnieć także o minigrze dostępnej w zbrojowni - „Okręt w natarciu", która nawiązuje do klasycznej gry w statki. Gracze będą rywalizować z komputerem by wygrać okolicznościowe żetony.

Aktualizacje w operacjach i nowe pancerniki

To oczywiście nie wszystko, gdyż aktualizacja przyniesie też zmiany w operacjach. Będzie możliwy szerszy wybór okrętów, nowe nagrody i możliwość ich częstszego zdobywania (w wyzwaniach dziennych i tygodniowych). Pojawią też operacje „The Ultimate Frontier" i "Hermes" oraz nocna "Cherry Blossom”. W aktualizacji będzie kontynuowana konstrukcja Puerto Rico, amerykańskiego krążownika. Będzie on dostępny dla graczy aż do zakończenia aktualizacji 0.11.10.

Graczy ucieszyć powinny również 8 nowych brytyjskich pancerników, a wśród nich szybkie okręty z celnymi działami Renown i Indefatigable. Pojawi się też szybki niszczyciel Álvaro de Bazán z ośmioma 135 milimetrowymi działami i dwiema wyrzutniami.

Gracie w World of Warships? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Wargaming